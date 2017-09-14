RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Польща через загрозу дронів підняла авіацію та закрила аеропорт. В Румунії перехопили БпЛА
Ввечері 13 вересня Польща підняла військову авіацію через загрозу ударів дронів по регіонах України, які межують з країною
...
За даними Digi24, Румунія також оголосила повітряну тривогу та підняла два винищувачі F-16 – в повітряному просторі був перехоплений дрон.


Келлог: Якби Росія перемагала, то була б зараз під Одесою і Дніпром
"Якби він перемагав, він був би на захід від Дніпра. Якби він перемагав, він був би в Одесі. Якби він перемагав, він змінив би командування. Росія, по суті, програє", – заявив Келлог.
...
"Чи думаю я, що росіяни перемагають? Путін так говорить, і я думаю, що Захід просто має дати відсіч і сказати: "Ні, ви не перемагаєте", – резюмував спецпосланець США.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 09:37

  detroytred написав:Базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже фактично готовий, зараз відпрацьовуються деталі, які буде погоджено з усіма партнерами.

«І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами», - підкреслив глава держави.
«Ми в Україні робимо все можливе – можливе з нашого боку, – щоб зменшити здатність Росії воювати. Наші дипстрайки будуть посилюватись – фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють і з усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні звʼязки з Росією. І ми координуємо наші дії», - зауважив Президентом.

Крім того, він подякував Швеції за новий оборонний пакет на понад 900 мільйонів доларів.
«Хороші результати є і після зустрічі у форматі «Рамштайн» – те, що стосується, зокрема, ППО. Були доповіді міністра оборони Шмигаля – він брав участь у «Рамштайні». І на осінь зараз маємо прискоритися з «Петріотами», - зауважив Зеленський.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... nskij.html
___________________________________
Тобто все чудово....але тут же отаке від Сікорського:
"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих. Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри".
"Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України", – підкреслив він.
"Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – пояснив він.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/13/7530743/

Матриця..

Для України наскрести Х грошей тяжко, а 10Х для Польщі легко.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВМС уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
В ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ВМС.

Зазначається, що внаслідок операції було уражено комунікаційний вузол, розташований на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази в окупованому Севастополі.

Він виконував функцію координації та управління підрозділами Чорноморського флоту РФ.


Дрони залетіли до Ленінградської області. Росіяни скаржаться на атаку НПЗ – відео
За словами губернатора, у Киришському районі нібито збили три дрони. Він також заявив, що займання на території нафтопереробного заводу "КІНЕФ", що сталося через падіння уламків безпілотника, було нібито ліквідовано.

Водночас проукраїнський Telegram-канал Supernova+ повідомляє, що на заводі палає пожежа внаслідок дронів, публікуючи фото та відео з місця події.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:05

Лад, це не до Вас, а просто слова Ваші підходять тут))

  ЛАД написав:Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже
Матриця!©😁

Тут от Андрій ЧІТКО формулює свої думки, викладаючи їх в своїх дописах. Як і ЧІТКО формулює питання до "диванних незламників".
Але "диванні незламники", як вужі на сковороді, що тільки не пишуть(в основному стараються опонента брудом поливати і на нього стрілки переводити), лиш би уникнути відповіді щодо СЕБЕ!
"Як САМЕ ВИ зробите у тій, чи іншій ситуації?" - то зразу вмикають "мовчання ягнят" і переводять стрілки/чи взагалі, змінюють тему.

А що таке?
Що слабО/сцикотно ЧІТКО відповісти на ЧІТКО поставлені питання?

Була б тоді справді цікава дискусія і цікаво читати гілку, якщо б ЧІТКО відповідали на питання!
(відповідно, могли б ПІСЛЯ ЦЬОГО і самі отримувати ЧІТКІ відповіді на свої запитання)


То що панове, може спробуємо ЧІТКО відповідати на запитання?

Почну з себе! :D
Я готовий відповісти ЧІТКО на ваші запитання ПІСЛЯ ТОГО, як ви дасте ЧІТКІ відповіді на ЧІТКІ запитання Андрія до вас!

Вам їх всі повторити/написати, чи самі впораєтесь?(переглянувши всі вчорашні його дописи)

Ну, хто перший? :D
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Крики з ПТУ-ноі куріпки все закликали поговорити 😂
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:23

  Hotab написав:Крики з ПТУ-ноі куріпки все закликали поговорити 😂

Де ти навчався?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:24

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Крики з ПТУ-ноі куріпки все закликали поговорити 😂

Де ти навчався?

На твоєму комбайні.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:24

  Успіх написав:...
Почну з себе! :D
Я готовий відповісти ЧІТКО на ваші запитання ПІСЛЯ ТОГО, як ви дасте ЧІТКІ відповіді на ЧІТКІ запитання Андрія до вас!

Вам їх всі повторити/написати, чи самі впораєтесь?(переглянувши всі вчорашні його дописи)

Ну, хто перший? :D

вмієш ти взаємовиключні речі зібрати до купи :D ти перший сказав, що відповідати будеш останнім - сильно. :lol:

але навіть питання не можеш сформулювати, чомусь ховаєшся за інших. тут я бачу більшу проблему, що всі щось питають, переводять стрілки - а власної позиції у багатьох немає, переважають особисті накиди.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:28

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Крики з ПТУ-ноі куріпки все закликали поговорити 😂

Де ти навчався?

а ти?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:29

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Крики з ПТУ-ноі куріпки все закликали поговорити 😂

Де ти навчався?

а ти?

Прикольний екземпляр, правда? 😂😂😂😂

Я навіть не думав, що можна настільки спиватись , до повної амнезії, до розмов самому з собою.
