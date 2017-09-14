ЛАД написав:Не знаю, чего уж там синдром (точнее, боюсь предположить), но статья бесплатная, а псу вместе с котом лапой, видимо, открыть не получается.
Убедил ... ) Лапы у меня запутались )
Но вот ... б*** ... опять нюансы
Из той же статьи
Россия заявляет, что её ударные беспилотники нацелены на объекты, связанные с войной. Но они также наносили удары по больницам, школам, многоквартирным домам и паркам, где играют дети, убивая многих украинцев. ... Более того, беспилотники сеют ужас, перенося войну в города, далекие от линии фронта, часто посреди ночи, практически лишая возможности спать во время крупномасштабных атак. Цель — деморализовать украинцев и подорвать их волю к борьбе с войной.
Почему-то, этот раздел статьи ЛАД пропустил и я не сомневаюсь, что пропустил специально )
Ведь сам ЛАД и призывает к этому - что не нужно воевать, нужно "настойчиво предлагать агрессору условия мира" ) ЛАД не замечает удары по больницам, школам, очереди из пенсионеров, для него - "ну это же война"
PS. ЛАД, зря ты на этом акцентировал внимание )))
detroytred написав:Тобто оці сзч-ки для одних умов (пішли в сзч з-за отих умов); а для інших умов (тобто умов у Вереса) - стають героями.. Одні і ті ж самі люди!!!!!!!!!!!!! Я тобі про це 15+ років вказую. І приклад навпіл розділеного міста (між Мексикою і Штатами) наводив, двох Корей і т.д.
А ти співай далі про тіко 5% будівельників комунізму. Ой.. капіталізму.
Якщо Бог хоче когось наказати-він забирає в останнього розум... Давай на пальцях і по порядку 1 Полк=1000-3000 осіб, значить у Вереса від 600 до 2000 2 Самовільно покинувших - 100 000 + ....
Питання1 Чи могло 0,6-2% СПЕЦІАЛЬНО піти в самоволку щоб потрапити в кращі умови? Питання2 Яка частина цих 0,6-2% в своїх частинах на своїх посадах приносила більше користі ніж вона принесе у Вереса? Питання3 Верес - ВИГРАВ... а от чи виграло ЗСУ ?.. і чи виграла Україна?
Поки думаєш над цим Підемо далі... Так , якщо розділити людей по професійним навикам а- - і тій групі в якій кращі професійні навики надати матеріальних ресурсів пропорційно їхнім навикам.. то ясно що ця група вирветися вперед в порівнянні з іншими групами. б - навівть якщо матеріальні ресурси розділити пропорційно кількості то результат групи з вищими профнавиками- буде кращий
Тобто поділ про якимось ознакам дасть КРАЩИЙ результат для кращих і гірший результат для гірших... але при цьому такий подвл а -покращить середній результат всіх груп в порівнянні якщо поділу не відбудеться Якщо поділ не відбудеться - то розрив між найкращими і найгіршими скоротиться. але при цьому середній погіршиться. Це все що тобі треба розуміти
А далі простий логічний висновок Якщо кращі підуть вперед а гірші відстануть то є три варіанти а - не заважати - найкращий середній результат б - затормозити кращих за рахунок створення умов для гірших - найгірший результат в - попросити (створити умови) щоб кращі ТЯГНУЛИ гірших - результат буде кращий ніж просто тормозити але гірший ніж не заважати(середній я маю на увазі) г - дати зрозуміти гіршим що вони (якщо хочуть) можуть наздоганяти кращих, і при цьому гарантувати що гіршим дадуть право померти з голоду в картонній коробці - найкращий середній результат шляхом еволюційного підбору..
А ти й далі плутай поняття між тим що краща група отримає кращий результат, але якщо всіх перевести в кращу групу-то вона перетвориться в гіршу..- ти так і не допетрав
Кумедний місіонер. Лізти в твій черговий вже вінегретний єралашище мені влом. В підміна предмету тебе макнув? Макнув. Гвіздок ти отримав? Отримав. Тому лісом..
Сконцентруйся. Напружся. Зберись. Попий водички. І спробуй довше бути самодостатнім.
Хоча тримай ще гвіздок на посошок: подивись який результат за 20+ (з 1962 року, початок реформ) років досягли кращі в Кореї -- Самсунги-Хюндаї тощо (тобто аля Боїнги-БМВ) і який результат досяг ти з іншими нашими 5% кращих за 30+ років - курі, зерно та махазин 😁😁😁 І хочеш ще чекати...((
