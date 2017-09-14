RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 02:11

М-да.
Было несколько отзывов на мой утренний пост viewtopic.php?p=5890081#p5890081. Но никто, похоже, так и не понял, зачем я привёл эту цитату.
Грустно.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 02:33

  ЛАД написав:М-да.
Было несколько отзывов на мой утренний пост viewtopic.php?p=5890081#p5890081. Но никто, похоже, так и не понял, зачем я привёл эту цитату.
Грустно.


Португалію розбудовують для англійців-понаєхів? Аборигени мають міняти звичні локації?
Ваше пояснення?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 02:37

Классовая борьба, вызванная настоящей войной, обострила более масштабные социальные конфликты. Вьетнам волновал не только то, как человек живёт, но и как он может умереть: семьи рабочих знали, какие люди получают студенческие отсрочки, бежали в Канаду, спасаются призывными комиссиями или нанимают адвокатов для своей защиты. И многие рабочие семьи раздражало, когда студенты-протестующие, находясь в университетских убежищах, читали лекции американцам с более низким статусом о социальной справедливости, в то время как их сыновья отправлялись на войну вместо студентов.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/opinion/democrats-working-class-hardhat-riot.html
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 02:49

  alibob написав:
  ЛАД написав:М-да.
Было несколько отзывов на мой утренний пост viewtopic.php?p=5890081#p5890081. Но никто, похоже, так и не понял, зачем я привёл эту цитату.
Грустно.


Португалію розбудовують для англійців-понаєхів? Аборигени мають міняти звичні локації?
Ваше пояснення?

Проблемы Португалии пусть заботят португальцев.
Никаких возможных в будущем аналогий не видите?
И не только о строителях.
"Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок"
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 08:40

  ЛАД написав:
  alibob написав:
  ЛАД написав:М-да.
Было несколько отзывов на мой утренний пост viewtopic.php?p=5890081#p5890081. Но никто, похоже, так и не понял, зачем я привёл эту цитату.
Грустно.


Португалію розбудовують для англійців-понаєхів? Аборигени мають міняти звичні локації?
Ваше пояснення?

Проблемы Португалии пусть заботят португальцев.
Никаких возможных в будущем аналогий не видите?
И не только о строителях.
"Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок"

І хто ж ці бідні будівельники? Невже мароканці? Чи таки з бангладешці з непальцями (останні буйні)?
  ЛАД написав:
Классовая борьба, вызванная настоящей войной, обострила более масштабные социальные конфликты. Вьетнам волновал не только то, как человек живёт, но и как он может умереть: семьи рабочих знали, какие люди получают студенческие отсрочки, бежали в Канаду, спасаются призывными комиссиями или нанимают адвокатов для своей защиты. И многие рабочие семьи раздражало, когда студенты-протестующие, находясь в университетских убежищах, читали лекции американцам с более низким статусом о социальной справедливости, в то время как их сыновья отправлялись на войну вместо студентов.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/opinion/democrats-working-class-hardhat-riot.html


вот уж секрет полишинеля, воюют не все, и тем, кто воюет, хотелось бы, чтоб воевали не они.
сейчас такое понятие, как рабочие семьи, отсутствует давно.
реальных социальных конфликтов сейчас нет. кому плохо — велкам ту полска или там нимеччина.
голодных нету, работы полно.
да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
  smdtranz написав:да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
а хто сказав що маса має бути єдина? І щось там піднімати? Єдінство потрібне для захвату влади, а для анархії хватить і маси озброєних індивідуалістів.
  smdtranz написав:да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.

В тылу очень много людей (по моим наблюдениям, большинство), подорвавших здоровье на фронте. Они вполне боевые. Конфликта тут нет.
Если найдется лидер и финансирование, масса будет.
  Сибарит написав:
  smdtranz написав:да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.

В тылу очень много людей (по моим наблюдениям, большинство), подорвавших здоровье на фронте. Они вполне боевые. Конфликта тут нет.
Если найдется лидер и финансирование, масса будет.

має бути конфлік між панами і підпанками (як варіант олігархами і підприємцями)
  Banderlog написав:
  smdtranz написав:да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
а хто сказав що маса має бути єдина? І щось там піднімати? Єдінство потрібне для захвату влади, а для анархії хватить і маси озброєних індивідуалістів.



анархии не существует. такова природа человека
ну какой-то рост преступности — возможно, и то, умная власть при первой же возможности откроет границы. и если вам плохо живется, кризис и нет денег — всегда есть Европа, ну поедьте туда.
способность военных на революцию/бунт после армии, где учат слушаться командира и выполнять приказы, спорна. возможностей для самореализации после фронта сейчас полно

ну а так то конечно посмотрим) пусть вон партию создадут. дай бог если не начнут традиционный для Украины «политический процесс» в виде дележки власти в ней и поливания друг друга грязью
