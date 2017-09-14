Shaman написав:----------------------------- ЛАД ........ Проблемы Португалии пусть заботят португальцев. Никаких возможных в будущем аналогий не видите? И не только о строителях. "Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок" ----------------------------- так сформулюйте свої припущення -це ж основа нормальної дискусії. а то я щось тримаю в голові, а ви здогадайтесь...
Якось 10+ млн вжухх за кордон, якого "труда составіло"?
В условиях войны. Когда Европа согласилась принять наших беженцев да ещё давать им помощь. Если бы не война, никто бы их не пустил.
Впевнений, і після війни українців буде приймати Європа. Але вже не прихистток видавати, а дозвіли на роботу. Старіюча та вимираюча Європа переборола свій страх перед гречкосіями. Вони мали чудовий шанс в реальному часі порівняти радикалізованих мусульман, які не інтегруються у євросуспільство, хочуть існувати на соц виплати, перетягують до себе у Європу всіх своїх шістьох дружин та виводок таких же нероб-дітей. А крім цього, які мають погану звичку сідати в вантажівку і давити перехожих, або різати дітей у навчальних центрах. І на противагу їм - білі християни, що мають освіту, готові інтегруватися, вивчати мову і працювати. Кого вони оберуть у майбутньому, щоб закрити попит на робочу силу?
ЛАД написав:Тут временами обсуждаются зарплаты и прочие экономические вопросы. Надеюсь, Папу Римского, те более первого американского Папу никто не обвинит в том, что он сторонник коммунизма и был агентом КГБ.
Папа также выступил против роста неравенства доходов и его влияния на политическую поляризацию. «Например, генеральные директора 60 лет назад могли зарабатывать в четыре-шесть раз больше, чем получают работники. По последним данным, которые я видел, это в 600 раз больше, чем получают среднестатистические работники», — сказал Лео. Он отметил, что Илон Маск может стать триллионером. Ранее в этом месяце совет директоров Tesla предложил пакет вознаграждений , который может сделать Маска первым в мире триллионером, если он выполнит ряд амбициозных корпоративных целей. «Он отметил, что Илон Маск может стать триллионером. Ранее в этом месяце совет директоров Tesla предложил пакет вознаграждений , который может сделать Маска первым в мире триллионером, если он выполнит ряд амбициозных корпоративных целей.
«Что это значит и о чем это говорит?» — спросил Лео. «Если это единственное, что ещё имеет ценность, то у нас большие проблемы».»
Що там казав Леонід Данилович? Место сидения определяет точку зрения... для Папи Римського -всі люди однакові=діти Божі.... Раз однакові то будь-який перекос в чому завгодно -повинен викорінюватись.... Ален кожен повинен судити тільки те в чому розбирається.. Наприклад Тільки один з 20 в сьогоднішніх умовах ( і я серед їх числа) може зробити з лайна(стартові умови 1990 року однакові для всіх=лайно) - барбариску... І все булоб нічого , але як виявилось що зробити з лайна-шоколадну цукорку -НЕ вийшло ні в кого... При цьому , один з 1 млн осіб(Петро Олексійович) вміє робити з барбарисок - шоколадні цукорки...., але на жаль він не вміє робити Тесли.. І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...
То що нам робити? Бо навіть при умові що мені чи Петру Олексійовичу - хтось запропонує 1 трлн доларів.... ми не зможемо підняти капіталізацію Тесли на 7 трлн.... То як Будемо чекати без Тесли , без шоколадних цукорок, без Барбарисок - і всі будемо харчуватись лайном поки останній серед нас не навчиться робити з лайна барбариски? і тільки тоді перейдемо на харчування барбарисками? Чи все таки трошки прискоримо процес і дозволимо тим хто вміє робити те що вони хочуть і отримувати стільки скільки їм заплатять?
ЛАД написав:А о вашей идее уже написал. "Чемодан, вокзал, ..." так не работает. Уедут как раз те, кто хочет просто жить и работать. И переезд в другую страну лёгок "не только лишь всем", например, Андрею М. Для подавляющего большинства это весьма тяжело. А наладить нормальную жизнь в стране нельзя? Всех недовольных надо выгнать? Хорошее решение.
Наладить нормальную жизнь в стране, конечно, можно, но как Вы предлагаете это сделать? Заменить людей другими людьми? Сколько ждать этой нормальной жизни? Я уже лет 25 жду, но ничего в Украине не меняется. А если ждать не хочется?
Вот, мне некомфортно жить рядом с такими пещерными людьми
Прохожий написав:АндрейМ(Ж) думаю опередил)
И ему же смешно. Он реально думает, что есть "женские" и "мужские" профессии. "настоящие" мужчины и женщины.
Есть общества, которые уже эволюционировали до того, чтобы не видеть в человеке его пол в первую очередь, а просто видеть человека, не приписывая ему какие-то качества; общества, в которых мужчины работают секретарями, нянями, а женщины пилотируют самолеты и охраняют границы. Вот, можно присоединиться к такому обществу, если оно согласиться тебя принять. А разные определители "настоящести" пусть соревнуются в том, кто из них самый "настоящий".
Если человек ментально уже живет в одном из таких обществ, то наладить там жизнь труда не составит. Наоборот, некомфортно жить с дикарями, которые застряли где-то в средневековье и считают, что это нормально.
давайте все ж не доводити це все до маразму. чоловіки і жінки таки різні, і не тому що в когось щось висить, а когось ні, а тому, що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач. і це наочно доводять, для прикладу, результати в силових видах спорту у чоловіків і у жінок. сподіваюся хоч це ви заперечувати не будете, що вони суттєво різні? чи ви можливо і тут вважаєте, що жінки і чоловіки мають змагатися разом? чи багато ви особисто знаєте жінок, які в троє - четверо осіб зможуть швиденько скинути з тягача гармату, розгорнути її, зробити пару трійку пострілів, згорнутися, причепитися назад і звалити, поки не накрили? а взагалі, маєте уявлення яку масу має улюблений "кабанчик" долярчика? чи багато ви особисто знаєте жінок, які в польових умовах зможуть щось зробити злетівшій/порваній гусянці на танку/самохідці чи на тому ж тракторі? та вони її від землі не відірвуть. чи багато ви особисто знаєте жінок які в при повній викладці (бронік, боєкомплект, хз ще шо там) зможуть хоча пройти сотню другу метрів? чи багато ви особисто знаєте жінок в польових умовах на вантажному авто поміняють колесо? ви уявляєте його масу? я таких, наприклад, особисто не знаю жодної. ні, вони десь є, але їх ніхто не бачив. я вам більше скажу, я впевнений, що %% 80, а може і 90, жінок навіть у власному авто колесо на замінять. і не тому, що руки якісь не такі чи не вміють, вони його просто не відкрутять, навіть витягнути з багажника для них це буде проблемою, тому що його маса буде кг 15, що для жінок вже немало. ви хочете щоб все це робили жінки? ваша мати, дружина, сестра, дочка...? а ще когось тут називаєте печерними людьми і дикунами....