Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:11

  flyman написав:А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?

Как только легализуют проститукию и пропишу правила обслуживания, можно будет.
Сейчас можно оштрафовать за сам факт обслуживания.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:11

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
ЛАД
........
Проблемы Португалии пусть заботят португальцев.
Никаких возможных в будущем аналогий не видите?
И не только о строителях.
"Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок"
-----------------------------
так сформулюйте свої припущення -це ж основа нормальної дискусії. а то я щось тримаю в голові, а ви здогадайтесь...
У нас здесь собралась старшая группа детсада?
Своих мыслей нет, надо разжевать и в рот положить?
Похоже, что так.
Мне было интересно услышать мнения других людей, а не навязывать своё.

це мені розповідає людина, яка на мої думки відповідає, що не може відповісти? :lol:
А у вас уже есть "думки"?
Пока что вижу только лозунги. :)

ви заплутались. це були не ВАШІ думки, а чиясь цитата. що ви їй хотіли сказати, так ніхто й не зрозумів...
В том посте (viewtopic.php?p=5890081#p5890081) "думок" вообще не было. Приводились только факты, наблюдения из жизни. Где вы там нашли "думки", не знаю.
Своё мнение по поводу я высказал сегодня в viewtopic.php?p=5890364#p5890364 на 1,5 часа раньше этого вашего поста.

Вы, кроме инструктора по идеологии, решили освоить профессию тролля?
Желаю успехов на новом поприще. :)
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:12

flyman

А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?

Ти можеш зекономити / не заплатити їй , погрожуючи їй духом Фаріон
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:14

  flyman написав:
  ЛАД написав:"Труда составит" в любом случае.

Якось 10+ млн вжухх за кордон, якого "труда составіло"?
В условиях войны.
Когда Европа согласилась принять наших беженцев да ещё давать им помощь.
Если бы не война, никто бы их не пустил.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:18

  andrijk777 написав:..........
Не було падіння літака. Траєкторія руху літака є загальновідомою. Удару літака об землю(достатнього щоб вбили людей) не було.
Ви абсолютно нічого не знаєте про цю катастрофу, зокрема не знаєте жодних фактів. Який зміст вам щось доказувати? Спочатку ознайомтесь з фактами, потім можна буде обговорювати предметно.
.........
Простите, надоело.
Всё, согласен с выделенным.
Літак закончил полёт в небе. И до сих пор там.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:23

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:"Труда составит" в любом случае.

Якось 10+ млн вжухх за кордон, якого "труда составіло"?
В условиях войны.
Когда Европа согласилась принять наших беженцев да ещё давать им помощь.
Если бы не война, никто бы их не пустил.

Впевнений, і після війни українців буде приймати Європа. Але вже не прихистток видавати, а дозвіли на роботу. Старіюча та вимираюча Європа переборола свій страх перед гречкосіями.
Вони мали чудовий шанс в реальному часі порівняти радикалізованих мусульман, які не інтегруються у євросуспільство, хочуть існувати на соц виплати, перетягують до себе у Європу всіх своїх шістьох дружин та виводок таких же нероб-дітей. А крім цього, які мають погану звичку сідати в вантажівку і давити перехожих, або різати дітей у навчальних центрах.
І на противагу їм - білі християни, що мають освіту, готові інтегруватися, вивчати мову і працювати. Кого вони оберуть у майбутньому, щоб закрити попит на робочу силу?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:33

  Сибарит написав:
  flyman написав:А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?

Как только легализуют проститукию и пропишу правила обслуживания, можно будет.
Сейчас можно оштрафовать за сам факт обслуживания.

Флайман поки що виходить зі словами «платити не буду, послуги не було, я не зрозумів що вона казала».
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:38

  ЛАД написав:Тут временами обсуждаются зарплаты и прочие экономические вопросы.
Надеюсь, Папу Римского, те более первого американского Папу никто не обвинит в том, что он сторонник коммунизма и был агентом КГБ.
Папа также выступил против роста неравенства доходов и его влияния на политическую поляризацию.
«Например, генеральные директора 60 лет назад могли зарабатывать в четыре-шесть раз больше, чем получают работники. По последним данным, которые я видел, это в 600 раз больше, чем получают среднестатистические работники», — сказал Лео.
Он отметил, что Илон Маск может стать триллионером. Ранее в этом месяце совет директоров Tesla предложил пакет вознаграждений , который может сделать Маска первым в мире триллионером, если он выполнит ряд амбициозных корпоративных целей.
«Он отметил, что Илон Маск может стать триллионером. Ранее в этом месяце совет директоров Tesla предложил пакет вознаграждений , который может сделать Маска первым в мире триллионером, если он выполнит ряд амбициозных корпоративных целей.

«Что это значит и о чем это говорит?» — спросил Лео. «Если это единственное, что ещё имеет ценность, то у нас большие проблемы».»
https://www.nytimes.com/2025/09/14/world/europe/pope-leo-ukraine-peace.html
Що там казав Леонід Данилович?
Место сидения определяет точку зрения...
для Папи Римського -всі люди однакові=діти Божі....
Раз однакові то будь-який перекос в чому завгодно -повинен викорінюватись....
Ален кожен повинен судити тільки те в чому розбирається..
Наприклад
Тільки один з 20 в сьогоднішніх умовах ( і я серед їх числа) може зробити з лайна(стартові умови 1990 року однакові для всіх=лайно) - барбариску...
І все булоб нічого , але як виявилось що зробити з лайна-шоколадну цукорку -НЕ вийшло ні в кого...
При цьому , один з 1 млн осіб(Петро Олексійович) вміє робити з барбарисок - шоколадні цукорки...., але на жаль він не вміє робити Тесли..
І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...

То що нам робити?
Бо навіть при умові що мені чи Петру Олексійовичу - хтось запропонує 1 трлн доларів.... ми не зможемо підняти капіталізацію Тесли на 7 трлн....
То як
Будемо чекати без Тесли , без шоколадних цукорок, без Барбарисок - і всі будемо харчуватись лайном поки останній серед нас не навчиться робити з лайна барбариски? і тільки тоді перейдемо на харчування барбарисками?
Чи все таки трошки прискоримо процес і
дозволимо тим хто вміє робити те що вони хочуть і отримувати стільки скільки їм заплатять?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:40

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:А о вашей идее уже написал. "Чемодан, вокзал, ..." так не работает. Уедут как раз те, кто хочет просто жить и работать.
И переезд в другую страну лёгок "не только лишь всем", например, Андрею М. Для подавляющего большинства это весьма тяжело.
А наладить нормальную жизнь в стране нельзя? Всех недовольных надо выгнать? Хорошее решение.


Наладить нормальную жизнь в стране, конечно, можно, но как Вы предлагаете это сделать? Заменить людей другими людьми? Сколько ждать этой нормальной жизни? Я уже лет 25 жду, но ничего в Украине не меняется. А если ждать не хочется?

Вот, мне некомфортно жить рядом с такими пещерными людьми

  Прохожий написав:АндрейМ(Ж) думаю опередил)


И ему же смешно. Он реально думает, что есть "женские" и "мужские" профессии. "настоящие" мужчины и женщины.

Есть общества, которые уже эволюционировали до того, чтобы не видеть в человеке его пол в первую очередь, а просто видеть человека, не приписывая ему какие-то качества; общества, в которых мужчины работают секретарями, нянями, а женщины пилотируют самолеты и охраняют границы. Вот, можно присоединиться к такому обществу, если оно согласиться тебя принять. А разные определители "настоящести" пусть соревнуются в том, кто из них самый "настоящий".

Если человек ментально уже живет в одном из таких обществ, то наладить там жизнь труда не составит. Наоборот, некомфортно жить с дикарями, которые застряли где-то в средневековье и считают, что это нормально.


давайте все ж не доводити це все до маразму. чоловіки і жінки таки різні, і не тому що в когось щось висить, а когось ні, а тому, що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач. і це наочно доводять, для прикладу, результати в силових видах спорту у чоловіків і у жінок. сподіваюся хоч це ви заперечувати не будете, що вони суттєво різні? чи ви можливо і тут вважаєте, що жінки і чоловіки мають змагатися разом? :D
чи багато ви особисто знаєте жінок, які в троє - четверо осіб зможуть швиденько скинути з тягача гармату, розгорнути її, зробити пару трійку пострілів, згорнутися, причепитися назад і звалити, поки не накрили? а взагалі, маєте уявлення яку масу має улюблений "кабанчик" долярчика?
чи багато ви особисто знаєте жінок, які в польових умовах зможуть щось зробити злетівшій/порваній гусянці на танку/самохідці чи на тому ж тракторі? та вони її від землі не відірвуть.
чи багато ви особисто знаєте жінок які в при повній викладці (бронік, боєкомплект, хз ще шо там) зможуть хоча пройти сотню другу метрів?
чи багато ви особисто знаєте жінок в польових умовах на вантажному авто поміняють колесо? ви уявляєте його масу?
я таких, наприклад, особисто не знаю жодної. ні, вони десь є, але їх ніхто не бачив.
я вам більше скажу, я впевнений, що %% 80, а може і 90, жінок навіть у власному авто колесо на замінять. і не тому, що руки якісь не такі чи не вміють, вони його просто не відкрутять, навіть витягнути з багажника для них це буде проблемою, тому що його маса буде кг 15, що для жінок вже немало.
ви хочете щоб все це робили жінки? ваша мати, дружина, сестра, дочка...?
а ще когось тут називаєте печерними людьми і дикунами....
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:42

  whois2010 написав:.........
Впевнений, і після війни українців буде приймати Європа.
......
Будет.
Но выборочно и не миллионами.
И до войны принимала.
