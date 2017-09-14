|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:45
budivelnik написав:
..........
І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...
........
Китайцы Теслу не сделали.
Но сделали много электромобилей попроще.
Но с ними ни Европа, ни Маск конкуренцию не очень выдерживают.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36123
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:49
ЛАД написав: budivelnik написав:
..........
І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...
........
Китайцы Теслу не сделали.
Но сделали много электромобилей попроще.
Но с ними ни Европа, ни Маск конкуренцию не очень выдерживают.
>>> вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу
Что есть "виготовити Теслу"? И почему Waymo/BYD - это не "оно"?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10534
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:51
Сибарит написав: flyman написав:
А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?
Как только легализуют проститукию и пропишу правила обслуживания, можно будет.Сейчас можно оштрафовать за сам факт обслуживания
.
А можно?
Это точно?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36123
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:57
ЛАД написав: Сибарит написав: flyman написав:
А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?
Как только легализуют проститукию и пропишу правила обслуживания, можно будет.Сейчас можно оштрафовать за сам факт обслуживания
.
А можно?
Это точно?
а чому ні? таке "обслуговування" в нас все ще поза законом.
ну і гетманьцев образиться, що його відомству з цього нічого не перепадає.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1665
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:58
ЛАД написав: budivelnik написав:
Що там казав Леонід Данилович?
Место сидения определяет точку зрения...
для Папи Римського -всі люди однакові=діти Божі....
Раз однакові то будь-який перекос в чому завгодно -повинен викорінюватись....
Ален кожен повинен судити тільки те в чому розбирається..
Наприклад
Тільки один з 20 в сьогоднішніх умовах ( і я серед їх числа) може зробити з лайна(стартові умови 1990 року однакові для всіх=лайно) - барбариску...
І все булоб нічого , але як виявилось що зробити з лайна-шоколадну цукорку -НЕ вийшло ні в кого...
При цьому , один з 1 млн осіб(Петро Олексійович) вміє робити з барбарисок - шоколадні цукорки...., але на жаль він не вміє робити Тесли..
І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...
То що нам робити?
Бо навіть при умові що мені чи Петру Олексійовичу - хтось запропонує 1 трлн доларів.... ми не зможемо підняти капіталізацію Тесли на 7 трлн....
То як
Будемо чекати без Тесли , без шоколадних цукорок, без Барбарисок - і всі будемо харчуватись лайном поки останній серед нас не навчиться робити з лайна барбариски? і тільки тоді перейдемо на харчування барбарисками?
Чи все таки трошки прискоримо процес і
дозволимо тим хто вміє робити те що вони хочуть і отримувати стільки скільки їм заплатять?
Китайцы Теслу не сделали.
Но сделали много электромобилей попроще.
Но с ними ни Европа, ни Маск конкуренцию не очень выдерживают.
Не лізьте в дебрі...
Ваша помилка в тому що ви так само як Папа Римський чи фантазер прочитавший парочку книжок економістів - вважаєте що ВСІ МАЮТЬ ПРАВО на однакові БЛАГА, а наука історія по цьому питанню має СВОЮ думку, яка КАРДИНАЛЬНО відрізняється від ваших.
Давайте спробуємо розділити діяльність людини на кілька напрямків
Музика
Малювання
Спорт
.....
Економіка
Чомусь в музиці/малюванні/спорті - оплата досягненнь людей МОЖУТЬ відрізнятись в мільйони разів...
А в економіці це табу?
чому?
У 99,9999% випадків
Якщо людина дальтонік або сліпий - то навряд чи зможе малювати
Якщо глуха- то співати чи писати музику
Якщо лінива - то вигравати Олімпіади....
То чому дозволяючи нерівність доходів в одних галузях - ви вимагаєте рівності в економіці?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27004
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2989 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:59
ЛАД написав: Сибарит написав: flyman написав:
А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?
Как только легализуют проститукию и пропишу правила обслуживания, можно будет.Сейчас можно оштрафовать за сам факт обслуживания
.
А можно?
Это точно?
181-1
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8846
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6477 раз.
- Подякували: 21647 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:03
budivelnik написав:
Якщо глуха- то співати чи писати музику
У Бетховена получалось.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8846
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6477 раз.
- Подякували: 21647 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:15
Час підіймати ставку піхоті, замінити її не вийде. Та і взагалі роздивлятись стаж військового з 2022 і додавати до зп щось відносно стпжу. Це хоча б полу справедливість.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5969
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:18
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8648
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:21
budivelnik написав:
............
Давайте спробуємо розділити діяльність людини на кілька напрямків
Музика
Малювання
Спорт
.....
Економіка
Чомусь в музиці/малюванні/спорті - оплата досягненнь людей МОЖУТЬ відрізнятись в мільйони разів...
А в економіці це табу?
.......
А кто сказал, что должна быть разница "в мільйони
разів"
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36123
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|125266
|
|
|1493
|310339
|
|
|6076
|992855
|
|