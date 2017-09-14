Дурнику Ти б проти себе бочку то не катив... Це ж ТВОЯ теза - можновладці все вирішують ? А раз так, ти повинен глотку Ладу перегризти за його вимоги до зрівнялівки... Бо якось тупо по совковому Хтось повинен більше робити для ІНШИХ і при цьому отримувати неадекватно до зробленого..
І таких нестиковочок в тебе море. А все тому що той хто вміє читати і не вміє аналізувати і практично перевіряти прочитане - нічого розумного з прочитаного не винесе.
Нестиковочки - це в твоїх тупеньких єралашиках. І в отих виходах на самого себе, в які тебе макаю постійно.
Що ти несеш... Скльопав єралашика на: - ЛАДу приписав уравніловку - мені про якесь гризення глотки, коли чел лише задумався на величиною нерівності та наслідків з цього.
Ти рефлексуєш на окремі вихоплені елементи... Вихоплюєш, як схочеш, як тобі зручно перекрутити, і рефлексуєш, як тобі схочеться. Водички попий. І лісом. Спробуй місіонерити без мене.
stm написав:Час підіймати ставку піхоті, замінити її не вийде. Та і взагалі роздивлятись стаж військового з 2022 і додавати до зп щось відносно стпжу. Це хоча б полу справедливість.
як то так ? Не вийде? армія всього мільйон? Невже не вийде набрати ще 1)? Це тому що решта не хочуть?) То мож і не треба, якщо більшість не хоче? Тут кажуть русскій бунт бєссмислєнний і бєспощадєн.) А український відрізняється? Чи мож непальський, або французький? Всякий бунт це хаос.
Наразі ті хто у війську незважаючи на віру, мову і колосальну втому не бажають здавати території. Вам навіть майора дали, щоб не здавати. )
та ладно, не нагаварюйте. ви проводили опитування? Чи мож ви мене питали ? Доречі, в знайомих мені полковників діти в основному закордоном.
detroytred написав:Скльопав єралашика на: - ЛАДу приписав уравніловку - мені про якесь гризення глотки, коли чел лише задумався на величиною нерівності та наслідків з цього.
Ти ще й не вмієш аналізувати не тільки класиків від економіки - в тебе проблема аналізу десятислівного повідомлення.. А ти взагалі до третьої прочитаної сторінки - памятаєш що було на першій? 1 Лад - голосує двома руками( і іншими кінцівками) за совкову зрівнялівку де має бути в президента 10 окладів , а в двірника - один.. У всіх інших між цими крайнощами. Якщо не віриш мені-спитай в Лада. 2 Ти мене ( і всіх інших) постійно переконуєш про те що вони БІДНІ, бо можновладці НЕДОПРАЦЮВАЛИ Я кажу що бідні- бідні тому що ВОНИ недопрацювали а величина впливу можновладців в їх бідності -5%. 3 Якщо ТИ правий, то виходить МОЖНОВЛАДЦІ повинні створити умови які перекриють більше ніж 5% ( тут до тебе питання на яке ти жодного разу не відповів - а скільки? ) А раз так, то згідно з моїми твердженнями (робота повинна оплачуватись в залежності від отриманого результату) то якщо можновладці в кількості 40000 осіб зроблять багатими 40000000 осіб.. - то доходи можновладців повинні бути в сотні разів вищими.
А тепер крутись як вуж на пательні демонструючи свою товстошкірість на пятій точці і відсутність звилин під фуражкою
Shaman написав:......... звісно можна називати думки інших лозунгами - й це каже людина, яка розповідає про класову боротьбу тому хочете дискусії, то висловите СВОЇ думки - а то я вже десятки разів бачу лише - не хочу відповідати.
демагог ви звичайний, "батенька". коли зможете відповісти, може й щось обговоримо, а так нема що - ані лозунгів, ані думок - лише постійні з'їзди
jump написав:Після закінчення військового стану, в Україні діятиме особливий стан. І тоді введуть суттєві обмеження, — Сергій Старенький
Серед них: • Мобілізація. • Підвищення обороноздатності. • Переведення підприємств на особливий режим роботи. • Чоловіків і жінок із військовими спеціальностями, а також медиків, оборонних інженерів та фахівців з радіоелектроніки можуть призивати.
квартал максимально далі буде тягнути гуму
Війна в Україні йде до завершення, - заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Banderlog написав: та ладно, не нагаварюйте. ви проводили опитування? Чи мож ви мене питали ? Доречі, в знайомих мені полковників діти в основному закордоном.
Я теж звільняюся з одної роботи вже більше року, але ж... я все ще керівник відділу там, з матюками ))) Та й ви не в Румунії))) то я права більше, ніж помиляюся. І бунтарі то одне, а завершення бунтів потребує довіри бунтарів і майор не тойво малувато