Додано: Вів 16 вер, 2025 09:58

Banderlog написав: ЛАД написав: Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах, Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах, проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.

значить так надо.

Нас тупні питання кому надо? І для чого?) проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.значить так надо.Нас тупні питання кому надо? І для чого?)

разгроме

Да я это понимаю.Просто для "экзистенциальной" да и для любой серьёзной войны с сильным противником у нас слишком много художественного свистежа.А написал так об Арти Грине просто потому, что предвижу - вместо обсуждения его высказываний расскажут, что он тёмная лошадка, слушать его нельзя и обсуждать нечего. Так же, как писали об Арестовиче. Хотя и у того, и другого есть правильные мысли в которых сомневаться не приходится. Например Грин говорит о событиях 2022. Не знаю, действительно ли Запад (США?) помешали/не разрешили окружение/уничтожение росс. частей под Херсоном, но то, что Запад не хотел разгрома росс. армии, по-моему сомнений не вызывает. Сегодня вопрос оуже просто не стоит.А кому и для чого надо, таких хватает. И внутри страны, и снаружи.