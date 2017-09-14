Да сегодня не так важно, кто виноват.
Важнее, что делать?
А вот этого не знает никто. В т.ч. и "можновладці-еліти".
Нет хорошего выхода из дерьмовой ситуации. А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.
Это решение для отдельного человека, а я говорю о решении для страны.
Желания и решения отдельного человека (например, ваши) обсуждать не хочу.
Тем более, это здесь обсуждается постоянно.
Мортимер на ці питання ще десь з десять+ років тому надав цілком логічні відповіді.
Самим отримувати владу. 😁
Дик, так це і є несмачна реальність-вихід-рішення -- кого-що принести в жертву (чи на алтар Перемоги).
Самий найгірший варіант це, коли і жертви принесені і результату катма. Яскравий приклад -- отой совдеп... стільки жертв на алтарі перемог і ... щоб повернутися взад.
Питання "нахіба?" встає в повний зріст.
Нагадайте коли оту більшість питали стосовно яке рішення прийняти.
Тим паче що Матриця сформує потрібні відповіді. Звісно у визначених межах можливого.
40 млн. отримати владу не могут.
У влади будет кто-то один (небольшая группа) из этих 40 млн.
40 млн могут только помочь/позволить этому одному/группе отримати владу.
Якщо пересічний настільки примітив , що не має алгоритмів перевірки ВЛАСНИХ дій , внаслідок відсутності бажання їх робити - то такий пересічний приречений в будь-якому суспільстві.
І якщо при цьому він не здатний до прийняття ПРАВИЛЬНИХ рішень - то це типовий клієнт психлікарні.
Звідси висновок
В Державі є якась кількість неадекватів за якими потрібен постійний догляд дорослих щоб неадеквати не нашкодили самі собі( так звані сонячні діти (людим з синдромом Дауна) але приписувати до цієї групи ВСІХ... то треба бути сонячним.
ПС
От так, взявши на озброєння хибне (ніде і ніким не перевірене твердження) про безпорадність пересічних - і кристалізується ще більш хибна думка про всесильність можновладців...
Оно-то да, но сумма решений "отдельных человеков" - превращается в решение для страны. Хочет того "страна" или не хочет. Особенно, если "сегодня у нас нет человека"...
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии...
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рішення членів сімї - створює реалії життя сімї..
Рішення КОЖНОГО окремого члена суспільства - створює реалії життя цього суспільства9Держави).
І які б погані люди не були на початках (приклад Австралії яка була каторгою для злочинців Британської Імперії) - через кілька поколінь вони в стані перетворити місце свого проживання як в РАЙ так і в АД....
Повноваження влади залежать від того що хочуть від влади...
Одне діло якщо 40 млн будуть хотіти щоб влада їм не заважала.....- тоді повноважень в цієї влади буде мізер
Зовсім інше , якщо 40млн будуть хотіти щоб влада взяла на себе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ( в тому числі і гарантії хорошого життя) за кожного... - тоді влада буде вимагати для себе повноважень які дозволять їй безперешкодно кожного кого ця влада назве паршивою вівцею - завести в скотобойню.
Це совок.
Те що заявки про більшу відповідальність влади ніж персональну відповідальність кожного за своє життя - ведуть в совок, деякі індивіди зрозуміти не можуть... просто в них відсутній причинно-наслідковий звязок і присутній генератор фантазій про матриці...
