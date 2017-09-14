|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:20
budivelnik написав:
От і виходить
той хто молиться на прихід правильного можновладця - ризикує на кілька порядків більше отримати ... в задницю , ніж той хто САМ приймає рішення що і куди...
Виходить зовсім інше.
А саме - ти сльопав єралашика на вигадці, що хтось молиться на прихід правильного можновладця.
Тобто, як завжди, збудував на брехні.
Одне і те ж саме (будування на брехні)...роками.
Одним словом - типовий місіонер.
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:28
budivelnik написав:
Гвіздок закручений шуруповертом тримає гірше ніж шуруп забитий молотком...
detroytred написав: budivelnik написав:
Якщо виходити з твоєї фантазії що Україна створилась одномоментно в момент вибору між Порошенком і Зеленським - то ти правий.
Пересічний НІЧОГО перевірити не може...
Якщо ж припустити що Держава створюється десячтками( а то й сотнями років) , населенням яке проживає на цих територіях ( або мігрувало з інших) тисячами років - то виявляється що ПЕРЕСІЧНИЙ на власному досвіді ВИЗНАЧАВ що ДЛЯ НЬОГО краще...
І от ці визначення , які описали ще класики совка
Низи не можуть-верхи не хочуть
НИЗИ також приймають участь у вирішенні СВОЇХ проблем
Варіанти цих вирішень - багатогранні...
Від створення Держави під себе ( переселенці з кольтами знищили місцевих мешканців і СТВОРИЛИ найдемократичнішу Державу світу... правда створювали сотні років)
До модернізації себе ПІД Державу( СРСР , Китай)
Тому
Такому як я-не потрібні ОБМЕЖЕННЯ через Державу
Такий як ти ВИМАГАЄ обмежити таких як я...
От ця різниця і приводить до того , що в ПЕРШУ чергу-обмежують тих хто СЛАБІШИЙ (тебе) а тільки потім беруться за сильніших..
От і виходить
Ти повинен ГЛОТКУ ДЕРТИ за МЕНЕ...
а ти ДРЕШ ПРОТИ СЕБЕ, розповідаючи що ТІЛЬКИ МОЖНОВЛАДЦІ ( а не ти) можуть зробити тебе щасливим.
А те що що таке ЩАСТЯ
в можновладців і в тебе можуть відрізнятись - до тебе внаслідок куцого власного досвіду реального життя - й не доходить.
Лікуй комплекси, чудік.
І нагадую гвіздок: оті корейці з реформами за 20 років дійшли до рівня Самсунги-Хюндаї. Ще й з рівня підлоги...
А ти з Ко за 30+ років без обмежень і без реформ дійшов до рівня курі-зерно-махазин. Ще й з рівня космос-авіабудування.
ТМ Народна Мудрість(с)
Економічні знання корейського селянина разів в 100 перевищували економічні знання совкового інженера космонавтики...
Тому
Коли в Кореї почались ЕКОНОМІЧНІ перетворення - кореєць знав з діда/прадіда як торгувати і від чого залежить нарощування капіталу
а совковий інженер ?
Тому й виходить
Ти ніби вищий у військовому званні... і можливо навіть краще розбираєшся в армійських законах/правилах..
Але ти не дотягуєш навіть до економічних знань мого продавця який стоїть за прилавком 20 років.
Це тобі хоч зрозуміло?
Зрозуміло, що ти дурню ще й в куба почав зводити.
Дивись факти:
1. В 90-ті легко почали торгувати, а також створювати всілякі кооперативи оті самі совкові інженери, професора, роботяги...
Не гірше забитого корейського селянина.
2. Викладач кафедри інституту марксизму-ленінізму і суто теоретик Бальцерович взяв і реформував ринок країни Польща.
Це факти на твої намагання перекрити одну свою дурню ще більшою.
Тому зерно-курі-махазин-таксі --- твої і Ко досягенння за 30+ років з рівня космосу-авіа. Саме з-за рішень-дій можновладців-управлінців-регуляторів.
А в Кореї -- Самсунги-Хюндаї за 20+ років і з рівня курей...
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:30
detroytred написав:
и сльопав єралашика на вигадці, що хтось молиться на прихід правильного можновладця.
Труси-хрестик
Або заявляє що благополуччя людини на 95% залежить від самої людини і на 5% від можновладців
Або заявляє про тотальну залежність людини від можновладців.
Тому визначайся сам
Ти без трусів чи з хрестиком.
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:32
detroytred написав:
В 90-ті легко почали торгувати,
Застав дурня Богу молитись він і лоба розібє....
detroytred написав:
твої і Ко досягенння за 30+ років з рівня космосу-авіа. Саме з-за рішень-дій можновладців-управлінців-регуляторів.
З моїми розібрались
Тепер про свої розкажи...
А то прапорщики змогли рівень космос-авіа використати і долетіли до 70% від середнього рівня США
а полковники авіатори трахнулись фейсом в тейбл і живуть на рівні доцента 1990 року торгуючого снікерсами на базарі..
І з чого б це така різниця?
Тобі розуму не вистарчило?
А раз не вистарчило -то може самому собі в цьому признатись? чи й для цього розуму не вистарчає?
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:38
А поки фантазер дро..ь на умови які обовязково повинні створити можновладців- простий приклад
Є освіта
Можновладці створили умови по яким
а - є програма для кожного року навчання,
б - є місця навчання
в - є вчителі які знають кого коли і де вчити
г - є учні які знають де коли і що їх будуть вчити...
От тільки проблема
Умови створені для всіх ОДНАКОВІ... а на виході Будівельників 5% і фантазерів 95%..
З чого б це? Хто винуватий?
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:38
budivelnik написав: detroytred написав:
и сльопав єралашика на вигадці, що хтось молиться на прихід правильного можновладця.
Труси-хрестик
Або заявляє що благополуччя людини на 95% залежить від самої людини і на 5% від можновладців
Або заявляє про тотальну залежність людини від можновладців.
Тому визначайся сам
Ти без трусів чи з хрестиком.
Ключові слова в твоїй брехні -- молиться, правильного.
В мене про а-ля молиться ніколи не було.
І не про правильних можновладцвв мова, а про можновладців з іншою метою.
Ти знов тупо перекручуєш. Підміняєш предмет.
Предметом є розвиток (нехай благополуччя) країни (ринку країни та ін. сфер), а не "благополуччя людини".
Ти і без трусів, і без хрестика...
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:39
detroytred написав:
В мене про а-ля молиться ніколи не було.
І не про правильних можновладцвв мова, а про можновладців з іншою метою.
Заміни молиться-іншим дієсловом...
Суть то від того не зміниться
detroytred написав:
Предметом є розвиток (нехай благополуччя) країни (ринку країни та ін. сфер), а не "благополуччя людини".
Щось нове в економічній науці..
А як благополуччя ринку відрізняється від благополуччя людини?
Якщо людині ДОБРЕ - то й ринок хороший.
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:41
budivelnik написав: detroytred написав:
В 90-ті легко почали торгувати,
Застав дурня Богу молитись він і лоба розібє....
detroytred написав:
твої і Ко досягенння за 30+ років з рівня космосу-авіа. Саме з-за рішень-дій можновладців-управлінців-регуляторів.
З моїми розібрались
Тепер про свої розкажи...
А то прапорщики змогли рівень космос-авіа використати і долетіли до 70% від середнього рівня США
а полковники авіатори трахнулись фейсом в тейбл і живуть на рівні доцента 1990 року торгуючого снікерсами на базарі..
І з чого б це така різниця?
Тобі розуму не вистарчило?
А раз не вистарчило -то може самому собі в цьому признатись? чи й для цього розуму не вистарчає?
Знов тупенький підміни предметів.
Після гвіздків у лоба.
І знов тупенький єралашик про економічне змагання суто гравця по збільшенню капіталу з тими, хто грав в іншу гру.
Кумедний та дурний...
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:44
detroytred написав:
І знов тупенький єралашик про економічне змагання суто гравця по збільшенню капіталу з тими, хто грав в іншу гру.
Кумедний та дурний...
Ти сову на глобус не натягуй
Тупим є художник який металургу розповідає як правильно лити сталь
Чи футболіст - фехтувальнику...
А коли БЮДЖЕТНИК(паразит на здоровому тілі економіки) розповідає Економічно успішному як треба було працювати...
це якраз і показує рівень мозкової діяльності військового мирного часу.
Головною умовою яка ВИЗНАЧАЄ хто може аналізувати ГРУ -є те чи вміє аналізатор в цю гру грати.
Якщо не вміє і ніколи не грав - то що цей фантазер може проаналізувати?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 16 вер, 2025 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:45
budivelnik написав: detroytred написав:
В мене про а-ля молиться ніколи не було.
І не про правильних можновладцвв мова, а про можновладців з іншою метою.
Заміни молиться-іншим дієсловом...
Суть то від того не зміниться
detroytred написав:
Предметом є розвиток (нехай благополуччя) країни (ринку країни та ін. сфер), а не "благополуччя людини".
Щось нове в економічній науці..
А як благополуччя ринку відрізняється від благополуччя людини?
Якщо людині ДОБРЕ - то й ринок хороший.
Кумедний.
За твоїми ж критеріями оцінювання:
В тебе власна Польща, то й ринок хороший.
Хтось вимушений був гастером, то й ринок паганий.
Але є загальноприйнята оцінка.
По якому колу-то?(((
