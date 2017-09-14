Понятно.
Как раз чуть выше этого вашего поста Xenon привёл результаты соцопроса.
Додано: Вів 16 вер, 2025 19:57
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:07
Кгм))
Так треба визначитися з чим порівнювати.
Бо одні порівнюють з лосем (тобто втратою в бізнесі)
Інші - з згвалтуванням...
Мабуть всоте повторюсь: поки офіційно не буде визначено (а ще краще й сприйнято суспільством) що понад усе, то це все поки шпектакль...
Де коли зручно оперують одним, коли незручно - другим.
Або за гроші..., або по любові...
За гроші і по любові теж можна)), але це все рівно означає -- якщо скінчаться гроші (чи всі гроші на справу), то по любові залишиться-то!
Але((( не залишається...тобто в реалі, виходить, що за гроші-то.
І це треба визнати і перестати ломати комедію. І з цього приймати рішення.
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:22
А это как? Практически?
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:12
але ви чомусь не слухаєте розумних. бо ваші погляди розумні люди не поділяють
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:21
послухав. але на майбутнє - слухати 1.5 години незрозуміло кого - таке собі задоволення. та й часу немає.
МОЇ висновки. про Рашу - ще раз поясню свою позицію. коли я кажу про виснаження Раші, це не означає, що я очікую, що вона взагалі не зможе воювати. але вже зараз шкода для Раші набагато більша, ніж її здобутки на війні. й в якийсь момент це вже стане очевидним для багатьох. один з варіантів - ми зупинимо, або ще сповільнимо їх наступ.
про цього Арті Гріна - декілька раз прозвучало про його джерела. які джерела? він в армії 20 років? чи воює з 2014? немає в нього няких джерел, він й не в Україні знаходиться. й він - ні Притула, ні Чмут, ні Стерненко, ні Берлінська, ні Бутусов - ці люди які постійно спілкуються з широкими колом й військових, й чиновників. в них можуть бути джерела, а цей Грін лише надуває щоки.
ви тут розкидаєтесь про лозунги - а ви не бачите, що він лозунгами й розмовляє. Залужний потенційна маріонетка та таке інше. в усіх нас перед очима приклад, як начі в 2019 обрали маріонетку, а де тепер маріонетка, а де ляльковод?
ніяких розумних думок не почув. на чий млин ллє воду - не зрозумів
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 16 вер, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:31
Лозунги від ЛАДа - то правильные лозунги, идейно выдержанные, классово верные )
От думки інших - то не думки, то "лозунги"
PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну
PPS. Воно так завжди, хто звинувачує інших в "лозунгах", сам ... окрім лозунгів, своїх думок не має, від слова - взагалі
Додано: Вів 16 вер, 2025 22:07
Успіх
Долярчик, вийди вже в реальне життя, а не в ШІ-сгенеровану дійсність
Не бзди, реальне життя існує ))
Додано: Вів 16 вер, 2025 22:13
Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?
