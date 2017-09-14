РАКЕТНЕ.

Як обіцяв, інформація про наші ракети у межах дозволеного.

Почнемо з "Фламінго".

а). Ракета існує.

б). Використовувалася у бойових умовах тричі, усі рази по окупованих територіях Украіни. Двічі задовільно, один раз ні.

в). Існує план "децентралізованого її виготовлення", вузли будуть виготовлятися у чотирьох країнах, Україні зокрема.

г). У розробці ракети брали участь спеціалісти з ВБ, Норвегії, України. Сама ракета - збірний конструктор з переважно західних комплектуючих.

д). Ракета виготовляється у штучних екземплярах. При достатньому фінансуванні та швидкому запуску підприємств у Європі реально досягнути випуску до 100 штук у місяць - інформація від данців та британців. Європейці, які приймають участь у створенні та виробництві ракет, наполягають на пріорітетном фінансуванні її виробництва та вважають її здатною суттєво вплинути на процес знищення об'єктів ОПК, логістики та нафтопереробної галузі рф.

"Довгий "Нептун".

а). Ракета існує.

б). Використовувалася 11 разів (підрахунок Пентагону та Нацрозвідки США). Невдалих два - технічні причини.

в). Розробляються більш потужні та далекобійні модифікації.

г). Ракетні комплекси та самі ракети "дорогі" у виготовленні, тому програма їх створення хронічно страждає від недофінансування. "Україна має дуже обмежений запас ракет "Нептун" і навряд чи здатна при збереженні наявного курсу української влади на пріоритетне фінансування "Програми розвтитку БПЛА" суттєво масштабувати їх виготовлення". Це від Розвідспільноти США.

"Сапсан".

а). Ракета існує.

б). Зафіксовано три застосування. Вдале одне. Невдалі - технічні причини. Виправляють.

в). Ракета "сира", на доведення до розуму потрібні гроші та час від місяця до декілька в залежності від фінансування.

г). Станом на зараз про серйозне масштабування виготовлення ракет мова не йде по тих же причинах, що й з "Нептуном" - ракетний комплекс та ракети дорогі у виготовленні, наша влада не вважає пріоритетом фінансування виготовлення балістичних ракет, віддаючи перевагу БПЛА.

Ракето-дрони "Пекло", "Лютий", Трембіта".

а). Існують.

б). Застосовувалися більше 160 разів (точної цифри від партнерів немає, немає статистики "вдало - невдало").

в). Технічно недосконалі - виправляються дефекти.

г). Німеччина та Франція готові не тільки "довести зразки до розуму" вищезгадані зразки, але й забезпечити фінансування їх виготовлення та виробництво вузлів зразків у своїх країнах.

Станом на зараз ситуація, яка почала виправлятися на початку весни, коли на розвиток "Ракетної програми" наша влада почала виділяти достатні кошти, повернулася у переважно минулорічне становище. Наша влада, після відносно вдалих ударів наших БПЛА по НПЗ та військових об'єктах ворога, знову "ставить" на виготовлення дешевих БПЛА у більшій кількості на шкоду "ракетній програмі", гроші на розвиток якої виділяються по залишковому принципу.

Заважає розвитку "ракетної програми" корупція. Нагадаю інформацію, яку давав у коментарях. По оцінках Розвідспільноти США (методологія підрахунку мені невідома) від 30 до 35 відсотків фінансування, яке виділяється на фінансування "Програми розвитку БПЛА" розкрадається і через купівлю неякісних зразків озброєння від фірм, зареєстрованих представниками представницької та виконавчої влади, і через завищення вартості зразків, що купуються.

Як резюме скажу таке. Наша влада не перестає працювати по принципу амеби, реагує тільки коли її штрикають - по іншому не вміє. Вічно вдалими атаки наших БПЛА не будуть, бидло теж вчиться, ну а масштабує виготовлення систем ППО, у тому числі перехоплювачів, більш швидкими темпами ніж ми. З однієї сторони я розумію, що результат потрібен тут і зараз, тому інвестують у його швидке "дронове" здобуття. Але відсутність стратегічного бачення майбутньої "повітряної війни" та небажання нашої влади інвестувати достатньо у "ракетне" майбутнє,, знову може зіграти з нами злий жарт - нам вкотре доведеться наздоганяти поїзд, що майже пішов, та героїчними зусиллями виправляти становище, у якому Держава опинилася з-за хронічних вищезгаданих вад наших владних "амеб".