Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:45

  detroytred написав:За даними Мінсоцполітики середня очікувана тривалість життя скоротилася з 66,4 років для чоловіків і 76,2 років для жінок у 2020 році до 57,3 років і 70,9 років у 2023 році, що обмежує потенціал робочої сили та впливає на можливості економічного відновлення.
https://www.rbc.ua/rus/news/minfin-nazv ... 13958.html

а в 25 виросла?
flyman
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:47

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Не той ВУС у них, наразі армії України потрібні комбайнери , слюсарі і бухгалтери ...


Ти ж комбайнер і не в ЗСУ, дивно )

А ти де?
ВР чі ВБ чі просто європа?
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:51

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Не той ВУС у них, наразі армії України потрібні комбайнери , слюсарі і бухгалтери ...


Ти ж комбайнер і не в ЗСУ, дивно )

А ти де?
ВР чі ВБ чі просто європа?

Продовжуй )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:57

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:[

Ти ж комбайнер і не в ЗСУ, дивно )

А ти де?
ВР чі ВБ чі просто європа?

Продовжуй )

Зрозуміло , "херой" невидимого фронта
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:00

  Vadim_ написав:Зрозуміло , "херой" невидимого фронта


Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:01

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Зрозуміло , "херой" невидимого фронта


Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )

Воин , а ти де?
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:03

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )

Воин , а ти де?


Ти зараз свій алкопотяг розганяешь )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:10

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )

Воин , а ти де?


Ти зараз свій алкопотяг розганяешь )

З середи почав )))

До вихідних згорить бубновий :lol:
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:11

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )

Воин , а ти де?


Ти зараз свій алкопотяг розганяешь )

перетри с хотабом, он точьно твой таварищь
Vadim_
