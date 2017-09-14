Shaman написав:...........але є такий фрагмент Один середній фахівець – інженер-розробник, проєктувальник, електронщик тощо – в Україні заробляє 1,5-3 тисячі доларів. Для простоти розрахунків візьмемо витрати по медіані 2 тисячі доларів на місяць на особу, з чим вже можна шукати собі людей. Щоб щось розробляти, потрібно від 3 до 10 таких фахівців.
Вот за счёт таких від 3 до 10 таких фахівців, дальнобойщиков и ещё некоторых ср. зарплата получается 22,5 тыс. грн. Без них было бы заметно ниже. Так что вы, как обычно, меняете тему - подменяете разговор о ср. зарплатах примерами высокооплачиваемых "фахівців". Хотя высокооплачиваемых по нашим меркам. На Западе такие специалисты имеют в разы больше.
й вже обговорював - схоже майбутне Харкова - military hi tech. й з таким сусідом інших варіантів немає
Вы красиво излагаете. Но пока что производства - "майбутнє Харкова" - выезжают на запад, создавая "майбутнє" для Львова и для львовской политехники, которая бьёт рекорды по набору студентов и, наверное, уже обошла ХПИ.
В 2024 году поступающие подали 6 156 заявлений в политех (Харьков). На бюджетные места претендовало 5 329 абитуриентов. По результатам вступительной кампании на бюджет рекомендовано 1 076 абитуриентов. Таким образом, конкурс в ХПИ в 2024 году составил 5 человек на одно бюджетное место.
ЛАД написав:Бумага на всех газетах была примерно одинаковая, как бы не вообще одна и та же. Картинок было мало тоже на всех газетах. Разминать надо было получше. И я не встречал людей, которые сильно страдали по этому поводу.
Разная была бумага. Очень разная. Были не самые центральные издания, качество бумаги которых приближалось к туалетной. Не страдали, потому, что не знали лучшего.
На вопрос, что лучше, могу ответить только, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.
Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.
Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.
Явное и очень сильное преувеличение. 100 млн доларів это копейки.
Так надо было подписываться на "не самые центральные".
Хорошее решение. Но не всегда получается. И такая аналогия не проходит. Богатство и здоровье в какой-то мере связаны, но не прямо и не жёстко. С гос. финансами ситуация другая - они всегда ограничены. И можно потратить на оборону, а можно на туалетную бумагу.