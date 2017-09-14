RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:04

  Shaman написав:не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?


В даному випадку предметом є послідовність дій влади.
Не випускали, пояснюючи ...
Дозволили виїзд чому? І як оце чому узгоджується з ранішими поясненнями заборони.
Якщо ніяк, то в кого шиза?
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:10

  Shaman написав:...........але є такий фрагмент
Один середній фахівець – інженер-розробник, проєктувальник, електронщик тощо – в Україні заробляє 1,5-3 тисячі доларів. Для простоти розрахунків візьмемо витрати по медіані 2 тисячі доларів на місяць на особу, з чим вже можна шукати собі людей. Щоб щось розробляти, потрібно від 3 до 10 таких фахівців.
Вот за счёт таких від 3 до 10 таких фахівців, дальнобойщиков и ещё некоторых ср. зарплата получается 22,5 тыс. грн. Без них было бы заметно ниже. Так что вы, как обычно, меняете тему - подменяете разговор о ср. зарплатах примерами высокооплачиваемых "фахівців". Хотя высокооплачиваемых по нашим меркам. На Западе такие специалисты имеют в разы больше.

й вже обговорював - схоже майбутне Харкова - military hi tech. й з таким сусідом інших варіантів немає

Вы красиво излагаете.
Но пока что производства - "майбутнє Харкова" - выезжают на запад, создавая "майбутнє" для Львова и для львовской политехники, которая бьёт рекорды по набору студентов и, наверное, уже обошла ХПИ.
В 2024 году поступающие подали 6 156 заявлений в политех (Харьков). На бюджетные места претендовало 5 329 абитуриентов. По результатам вступительной кампании на бюджет рекомендовано 1 076 абитуриентов. Таким образом, конкурс в ХПИ в 2024 году составил 5 человек на одно бюджетное место.
https://studspravka.com.ua/ru/vuzi/kharkov/hpi
Общая численность студентов, вроде, 15 000 - https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2025/05/29/hpi-u-top-7-universytetiv-ukrayiny-mizhnarodnogo-rejtyngu-best-value-world-rankings/#. В 2020 было 22 тыс. - почти в 1,5 раза больше.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:19

Шаурма он після обшуків у Німеччині переїхав до Австрії.
Життя крадія.
https://censor.net/ua/news/3574934/yak- ... -op-shurma
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:21

  ЛАД написав:Бумага на всех газетах была примерно одинаковая, как бы не вообще одна и та же. Картинок было мало тоже на всех газетах.
Разминать надо было получше.
И я не встречал людей, которые сильно страдали по этому поводу.

Разная была бумага. Очень разная. Были не самые центральные издания, качество бумаги которых приближалось к туалетной.
Не страдали, потому, что не знали лучшего.

На вопрос, что лучше, могу ответить только, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:22

  Letusrock написав:Замість "Залізного куполу" – ілюзія ППО: кому вигідна неефективність перехоплювачів
https://regionews.ua/ukr/blog/yuriy-kas ... g_rewarded

У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.

Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.

Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.

Явное и очень сильное преувеличение. 100 млн доларів это копейки.
  ЛАД написав:Явное и очень сильное преувеличение. 100 млн доларів это копейки.

Зато идея выделить долю от убытков весьма свежа 😁
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:33

  Shaman написав:й вже обговорював - схоже майбутне Харкова - military hi tech. й з таким сусідом інших варіантів немає

Чомусь для Нарви і Вітепська є варіанти з таким сусідом, а для Харкова немає.
Походу з такою владою скоро і для Києва не залишиться варіантів.
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Бумага на всех газетах была примерно одинаковая, как бы не вообще одна и та же. Картинок было мало тоже на всех газетах.
Разминать надо было получше.
И я не встречал людей, которые сильно страдали по этому поводу.

Разная была бумага. Очень разная. Были не самые центральные издания, качество бумаги которых приближалось к туалетной.
Не страдали, потому, что не знали лучшего.
Так надо было подписываться на "не самые центральные". :)

На вопрос, что лучше, могу ответить только, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Хорошее решение.
Но не всегда получается.
И такая аналогия не проходит.
Богатство и здоровье в какой-то мере связаны, но не прямо и не жёстко.
С гос. финансами ситуация другая - они всегда ограничены. И можно потратить на оборону, а можно на туалетную бумагу.
