Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:15

оперативно

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС

не пройшло й чотири роки
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:19

Філіпінки би нарожали

  smdtranz написав:лучше б уже для 50+ открыли границы, они хотя бы детей уже рожать не будут, пусть едут

тиждень-два тому писав на форумі те саме

P.S.
Філіпінки би нарожали
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:24

  _hunter написав:
По данным министерства здравоохранения, число японцев возрастом более ста лет по состоянию на сентябрь составило 99 763 человека, что является новым рекордом — и рекорды долголетия страна ставит уже 55 лет подряд. Из этого числа женщины составляют подавляющее большинство — 88 %.

виходить, якщо не загнувся від понадурочної роботи то житимеш на пенсії довго
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:25

  ЛАД написав:С гос. финансами ситуация другая - они всегда ограничены. И можно потратить на оборону, а можно на туалетную бумагу.

Для того, чтобы был такой выбор, нужно, чтобы производством и распределением туалетной бумаги занималось государство. При этом, чтобы народ не задавал лишних вопросов, нужна жёстко навязываемая идеология и механизмы принуждения.
Мы от этого ушли, и хорошо, что ушли. Да и та система вполне продемонстрировала свою несостоятельность. Можно было, конечно, попытаться увеличить налоги для вооружения, но велика вероятность того, что не было бы ни туалетной бумаги, ни оружия.
Я большую часть жизни прожил в относительно нормальных экономических отношениях и об этом не жалею.
Ну и история показывает, что прожить жизнь без войны - невероятная удача во все времена :(
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:31

  flyman написав:
  smdtranz написав:лучше б уже для 50+ открыли границы, они хотя бы детей уже рожать не будут, пусть едут

тиждень-два тому писав на форумі те саме

P.S.
Філіпінки би нарожали



Виїзд з України чоловіків 18-22 років підтверджує співзасновник клубу фахівців з кадрів HRD-club Дмитро Дегтяр. Під час проведеного клубом дослідження понад 70% респондентів відповіли, що рішення уряду вплинуло на їхню роботу негативно.

"Ми бачимо відтік персоналу в 14 галузях економіки. А за молодими людьми виїжджають і жінки — мами, сестри, які їх супроводжують" 8) , — сказав Дмитро Дегтяр.
https://focus.ua/uk/ukraine/724906-viji ... niy-proval
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:39

  jump написав:Марченко: ми домовляємося, щоб міжнародні партнери фінансували зарплати військових 8)

Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки: визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни, та обсяги фінансування за категоріями. Ці дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів.
https://epravda.com.ua/oborona/ukrajina ... mi-811834/

Творческое решение.
Там, правда, насколько понял, речь идёт о "после войны". Но почему бы не прямо сегодня?
Вот уж точно была бы экзистенциальная война. С врагом воюет наёмная армия - такое в истории бывало. Но вот чтобы эта наёмная армия состояла из своих граждан, а зарплату наёмникам выплачивало другое государство, это уже новое.
Но и в мирное время содержание армии за счёт других государств это очень интересное решение.
Украина будет абсолютно самостоятельной и независимой страной.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:46

  _hunter написав:
  Shaman написав:не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?

Такие (часто хаотичные) действия - называются ИБД. И давно описаны в фольклоре в виде той же истории про перестановку кроватей...
Так же эти микро-реакции показывают, что у принимающих решения людей - вообще ни малейшего понятия о происходящем в стране нет :oops:

звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни. перший абзац взагалі незрозуміло про що - зрозуміло лише, що ху.нтер добре знається, як імітувати роботу :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:01

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:С гос. финансами ситуация другая - они всегда ограничены. И можно потратить на оборону, а можно на туалетную бумагу.

Для того, чтобы был такой выбор, нужно, чтобы производством и распределением туалетной бумаги занималось государство.
Не совсем так. Это вполне решается распределением бюджета.
На оборону можно выделять 0,5%, а можно 5%. Или даже больше.
Вопрос с туалетной бумагой решится сам собой.

При этом, чтобы народ не задавал лишних вопросов, нужна жёстко навязываемая идеология и механизмы принуждения.
Нужно только наличие врага. Или хотя бы его образ.
Как было во время холодной войны. У Запада был образ врага в виде страшного коммунистического СССР. У нас в виде такого же страшного империалистического Запада.
Тратилось на оборону значительно больше, чем последние 10-летия и никто в Европе особо не пищал.

Мы от этого ушли, и хорошо, что ушли. Да и та система вполне продемонстрировала свою несостоятельность. Можно было, конечно, попытаться увеличить налоги для вооружения, но велика вероятность того, что не было бы ни туалетной бумаги, ни оружия.
Я большую часть жизни прожил в относительно нормальных экономических отношениях и об этом не жалею.
Ну и история показывает, что прожить жизнь без войны - невероятная удача во все времена :(
Несостоятельность "той системы" обсуждать не буду. Вопрос интересный, но не сегодня (сегодня он чисто теоретический) и не для этой ветки. Я при той системе прожил пока что больше половины жизни и тоже не жалею, вполне нормально жил, хотя и не богато.

Со 2МВ прошло уже ровно 80 лет.
Европе (кроме Югославии и Украины) такая удача выпала.
При более умной политике могла выпасть и нам.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:03

  Shaman написав:..........
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни. перший абзац взагалі незрозуміло про що - зрозуміло лише, що ху.нтер добре знається, як імітувати роботу :lol:

Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:10

У 2025 році вступників в Україні вистачило на половину місць у вишах

Кількість місць на бакалаврат у закладах вищої освіти в Україні перевищує реальну кількість студентів. Зокрема цьогоріч виші готові були прийняти 429 тисяч абітурієнтів, тоді як заяви на вступ подали лише близько 200 тисяч осіб. :shock:

https://life.pravda.com.ua/society/v-uk ... iv-310396/

