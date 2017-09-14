Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:44
Shaman написав:
цікаве питання - бо дійсно ніякі діди Бандерлога до руської церкви не ходили.
Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви?
Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.
Banderlog
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:46
В порядке юмора.
На
https://www.bbc.com/russian
в разделе "Видео-плейлист" на главной странице коротенькое (33 сек.) видео: "Трамп: "Мы прмирили Азербайджан и Албанию". Насколько понимаю, это со вчерашней пресс-коференции.
ЛАД
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:58
Успіх написав: Shaman написав:
чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно?
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість?
Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?
твоє кредо "сдохни ты сегодня, а я завтра" - ми вже зрозуміли. якраз чисто руське кредо
[/quote]О, я так люблю, як на цьому форумі спілкуються і ставляться до військових!
Від яких прямопропорційно залежить, чи не наріже різьбу, умовний бурят, у вашій срачині?!
[/quote]
Який ти військовий …., .. ти ДИЗЕРТИР ….
холява
2
Форумчанин року
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:03
холява Який ти військовий …., .. ти ДИЗЕРТИР
А мені подобається як це коротконоге опудало, любитель 100-кг пишок, просить поваги до себе , бо воно десь там трохи мило снаряди , але всі інші , не менше відвоювавші, то у нього мають в 60+ бігти по другому колу записуватись .
Hotab
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:08
Успіх написав:
О, я так люблю, як на цьому форумі спілкуються і ставляться до військових! :
Любиш? Їж. А ставлення таке, як заслуговуєш. Як себе поводиш, і як сам ставишся до таких самих учасників.
Дивно, очевидні наче речі.
Hotab
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:21
Hotab написав: Успіх написав:
О, я так люблю, як на цьому форумі спілкуються і ставляться до військових! :
Любиш? Їж. А ставлення таке, як заслуговуєш. Як себе поводиш, і як сам ставишся до таких самих учасників.
Дивно, очевидні наче речі.
В данном случае он писал не о себе.
ЛАД
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:22
Hotab написав: Успіх написав:
О, я так люблю, як на цьому форумі спілкуються і ставляться до військових! :
Любиш? Їж. А ставлення таке, як заслуговуєш. Як себе поводиш, і як сам ставишся до таких самих учасників.
Дивно, очевидні наче речі.
Долпойопе!
Тут же чітко видно, що я мав на увазі ставлення до військового Бандерлога(та інших)
А ти як завжди на ручніку
Успіх
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:24
ЛАД написав: Hotab написав: Успіх написав:
О, я так люблю, як на цьому форумі спілкуються і ставляться до військових! :
Любиш? Їж. А ставлення таке, як заслуговуєш. Як себе поводиш, і як сам ставишся до таких самих учасників.
Дивно, очевидні наче речі.
В данном случае он писал не о себе.
На адресу себе він писав це раз 5
Нагадати йому що воно опудало не зайве ніколи
Hotab
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:25
холява написав:
Який ти військовий
ще один виліз з кущів))
Давай повертайся до лав ЗСУ!
Що ж ти спиш? Ти ж так ДУУУУЖЕ хотів???
Чи це було лицемірствотнайвищого ступеня?
Успіх
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:28
Hotab написав:
Нагадати
...що ти нетойвосний імпотентний зношений сосун бюджетного хузвуя🤣🤣🤣
Успіх
