Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил в среду, что переговоры между его правительством и Израилем по вопросам безопасности могут дать результат уже в «ближайшие дни». Глава сирийского МИД выразился осторожнее, сказав, что соглашение по безопасности может быть достигнуто к концу года. В любом случае, отмечают эксперты, сам факт дипломатического общения между этими двумя странами уникален.

.........

В полосе, непосредственно прилегающей к израильской границе, сирийской стороне будет запрещено размещать тяжелое вооружение и авиацию, но эту зону смогут охранять полицейские и подразделения внутренней безопасности. Весь юго-западный сектор Сирии должен стать бесполетной зоной для сирийской авиации, сообщают источники.



Взамен Израиль предлагает поэтапный вывод войск с территорий, оккупированных им в последние месяцы, но настаивает на сохранении своего присутствия на горе Хермон.



По данным источников издания Axios, для Израиля одним из важнейших вопросов на переговорах является сохранение возможности использовать воздушное пространство Сирии в качестве коридора для потенциальных ударов по Ирану.



Дамаск пока не дал официального ответа, но, как заявил в четверг агентству AFP сирийский чиновник на условиях анонимности, «в переговорах с Израилем наблюдается прогресс».