Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 17:35

  ЛАД написав:
  tvagel написав:
  ЛАД написав:Красиво излагаете, только не понятно, что и о чём.
Хотите сказать, что в СССР "60-70-е умирали с голоду и подтирались лопухом"?
Возможно, кто-то и подтирался, возможно, вы лично и до сих пор лопухом пользуетесь.

Я вообще приверженец Красоты во всем. То что я захочу сказать, я скажу, без Эзопа и ваших фантазий.
Ответе на мои вопросы, потом я на ваши.
Вопросник про СССР в американском Internet, в каком году:
- образование в старших классах (техникумах, ВУЗах и т.д.) стало бесплатным?
- крестьяне стали получать деньги (минимальные), а не работать за Палочки?
- крестьяне стали гражданами, получили паспорта (проживи в СССР без паспорта)?
- появились женские прокладки (и чем до этого пользовались)?
- появилась туалетная бумага (и чем до этого пользовались)?

Вам охота пофлудить?
Вперёд и с песней.
Мне не интересно.


ЛАД, ты сперва слился после моего поста и слился второй раз

Хотя, флудишь именно ты ... про "прелести" жизни в СССР.
Ты можешь своим внуками об этом рассказывать, но не тем, кто жил в СССР в сознательном возрасте
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:02

"Нафтогаз" за 700 тисяч євро найняв юристів для "боротьби" з РФ в судах Нідерландів щодо Криму 8)
https://epravda.com.ua/finances/dlya-ch ... ro-811848/

коболєв-вітренко - 2 :lol:
незабаром: "ми" виграли суд, згідно контракту - ... лямів "премії" :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:05

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:цікаве питання - бо дійсно ніякі діди Бандерлога до руської церкви не ходили.

Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви?
Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.

Буковинської церкви ніколи не існувало, знавець історії )
Була Буковинська митрополія

У березні 1944 року Північну Буковину було остаточно зайнято Червоною Армією і на її землях утворено Чернівецьку область УРСР. Відновлено Чернівецьку єпархію РПЦ.
У червні 1944 року Священним Синодом РПЦ у Чернівецьку єпархію був направлений протоієрей Євфимій (Ковернинський), який став єпархіальним благочинним і настоятелем кафедрального собору в Чернівцях. На початку 1945 року він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодосій і був призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським.
Протягом 1944-1945 р.р. духівництво єпархії перейшло під юрисдикцію Московського патріархату. Юридичні питання було вирішено в результаті переговорів між керівництвом Радянського Союзу та СРР.


слово відновлено тебе не смущає? Митрополія кажеш? Це щось такого ж рівня як томосівська церква? :wink:
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:05

  jump написав:"Нафтогаз" за 700 тисяч євро найняв юристів для "боротьби" з РФ в судах Нідерландів щодо Криму 8)
https://epravda.com.ua/finances/dlya-ch ... ro-811848/

коболєв-вітренко - 2 :lol:
незабаром: "ми" виграли суд, згідно контракту - ... лямів "премії" :lol:

но три ярди доларів Нафтогаз отримав? чи це не рахується? чи незручно згадувати?
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:12

  jump написав:"Нафтогаз" за 700 тисяч євро найняв юристів для "боротьби" з РФ в судах Нідерландів щодо Криму 8)
https://epravda.com.ua/finances/dlya-ch ... ro-811848/

коболєв-вітренко - 2 :lol:
незабаром: "ми" виграли суд, згідно контракту - ... лямів "премії" :lol:


Немає питаннь, якщо ти офігенний юрист, то можешь безоплатно надати свої послуги для боротьби з РФ в судах Нідерландів

Виграєшь справу на декілька ярдів, отримаєшь "велику подяку" )
