RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1518215183151841518515186>
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 17:35

  ЛАД написав:
  tvagel написав:
  ЛАД написав:Красиво излагаете, только не понятно, что и о чём.
Хотите сказать, что в СССР "60-70-е умирали с голоду и подтирались лопухом"?
Возможно, кто-то и подтирался, возможно, вы лично и до сих пор лопухом пользуетесь.

Я вообще приверженец Красоты во всем. То что я захочу сказать, я скажу, без Эзопа и ваших фантазий.
Ответе на мои вопросы, потом я на ваши.
Вопросник про СССР в американском Internet, в каком году:
- образование в старших классах (техникумах, ВУЗах и т.д.) стало бесплатным?
- крестьяне стали получать деньги (минимальные), а не работать за Палочки?
- крестьяне стали гражданами, получили паспорта (проживи в СССР без паспорта)?
- появились женские прокладки (и чем до этого пользовались)?
- появилась туалетная бумага (и чем до этого пользовались)?

Вам охота пофлудить?
Вперёд и с песней.
Мне не интересно.


ЛАД, ты сперва слился после моего поста и слился второй раз

Хотя, флудишь именно ты ... про "прелести" жизни в СССР.
Ты можешь своим внуками об этом рассказывать, но не тем, кто жил в СССР в сознательном возрасте
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12142
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:02

"Нафтогаз" за 700 тисяч євро найняв юристів для "боротьби" з РФ в судах Нідерландів щодо Криму 8)
https://epravda.com.ua/finances/dlya-ch ... ro-811848/

коболєв-вітренко - 2 :lol:
незабаром: "ми" виграли суд, згідно контракту - ... лямів "премії" :lol:
jump
 
Повідомлень: 5033
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:05

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:цікаве питання - бо дійсно ніякі діди Бандерлога до руської церкви не ходили.

Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви?
Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.

Буковинської церкви ніколи не існувало, знавець історії )
Була Буковинська митрополія

У березні 1944 року Північну Буковину було остаточно зайнято Червоною Армією і на її землях утворено Чернівецьку область УРСР. Відновлено Чернівецьку єпархію РПЦ.
У червні 1944 року Священним Синодом РПЦ у Чернівецьку єпархію був направлений протоієрей Євфимій (Ковернинський), який став єпархіальним благочинним і настоятелем кафедрального собору в Чернівцях. На початку 1945 року він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодосій і був призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським.
Протягом 1944-1945 р.р. духівництво єпархії перейшло під юрисдикцію Московського патріархату. Юридичні питання було вирішено в результаті переговорів між керівництвом Радянського Союзу та СРР.


слово відновлено тебе не смущає? Митрополія кажеш? Це щось такого ж рівня як томосівська церква? :wink:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:05

  jump написав:"Нафтогаз" за 700 тисяч євро найняв юристів для "боротьби" з РФ в судах Нідерландів щодо Криму 8)
https://epravda.com.ua/finances/dlya-ch ... ro-811848/

коболєв-вітренко - 2 :lol:
незабаром: "ми" виграли суд, згідно контракту - ... лямів "премії" :lol:

но три ярди доларів Нафтогаз отримав? чи це не рахується? чи незручно згадувати?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:12

  jump написав:"Нафтогаз" за 700 тисяч євро найняв юристів для "боротьби" з РФ в судах Нідерландів щодо Криму 8)
https://epravda.com.ua/finances/dlya-ch ... ro-811848/

коболєв-вітренко - 2 :lol:
незабаром: "ми" виграли суд, згідно контракту - ... лямів "премії" :lol:


Немає питаннь, якщо ти офігенний юрист, то можешь безоплатно надати свої послуги для боротьби з РФ в судах Нідерландів

Виграєшь справу на декілька ярдів, отримаєшь "велику подяку" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12142
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:16

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви?
Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.

Буковинської церкви ніколи не існувало, знавець історії )
Була Буковинська митрополія
У березні 1944 року Північну Буковину було остаточно зайнято Червоною Армією і на її землях утворено Чернівецьку область УРСР. Відновлено Чернівецьку єпархію РПЦ.
У червні 1944 року Священним Синодом РПЦ у Чернівецьку єпархію був направлений протоієрей Євфимій (Ковернинський), який став єпархіальним благочинним і настоятелем кафедрального собору в Чернівцях. На початку 1945 року він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодосій і був призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським.
Протягом 1944-1945 р.р. духівництво єпархії перейшло під юрисдикцію Московського патріархату. Юридичні питання було вирішено в результаті переговорів між керівництвом Радянського Союзу та СРР.

слово відновлено тебе не смущає? Митрополія кажеш? Це щось такого ж рівня як томосівська церква? :wink:

так розповіси нам - а то лише задавати питання багато розуму не треба 8)

так, "відновлено" після "утворено Чернівецьку єпархію РПЦ" в 1940. є відповідна стаття. почитай, я ніякої руської мови не знайшов...

й ще питання - особисто тобі ніхто не забороняє молитися кому хоч - хоча маєш поминати Кіріла. але чому ти відмовляєш іншим ходити до ПЦУ? ти в нас великий богослов? чи в твоїй церкві думати не дозволяється, лише виконувати накази? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:23

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: "тут же всі такі спеціалісти :D".
Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"?
Я нет.

випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними? 8)
"які процеси відбуваються при ядерній реакції" я ещё помню.
А вот что означает "заглушенный ядерный реактор" и как это делается, просто не знаю.
И вы тоже.
Видимо, "заглушенный ядерный реактор" чем-то всё же отличается от заглушенного мотора автомобиля, если для него почему-то критически важно наличие охлаждения и электропитания.
Если так рассуждать, то и "викид радіоактивних речовин" невозможен.

можете почитати - є доступні статті. як саме технічно глушать реактор - це вчать на фізтеху. може ті самі графітові стержні по максимуму вводять. але сенс в тому, що навіть в заглушеному реакторі реакція повільно, але йде далі. тому з точку зору працюючого реактору це невеликий відсоток, а з точку зору обсягу - щось типу металургійної пічки. й якщо її не охолоджувати - то реактор просто розплавиться - з відповідними наслідками. такі ситуації до речу передбачені - є навіть спеціальні місця при витоку палива. й ця реакція ще йде кілька років. але вибуху не буде 8)
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 вер, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:30

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки.
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе.

тут же всі такі спеціалісти :D який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.

Я десь писав що вибух ядерний? :D :D

що таке контекст ти звісно не розумієш? тобто фраза про порушення пунктів безпеки та про вибух на станції не пов'язані. тоді згоден, доки ця стація в руках у руських мавп - можливо все - спробувати підірвати вони можуть - але це далеко не факт. бо тоді руські раптово згадають, що німці не завжди були такими няшками, років 85 тому була інша картина. та й французи можуть згадати досвід пожеж двохсотрічної давнини. руські зараз роблять все, щоб Європа таки повірила в реальність загрози й щось з цим зробила... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вам охота пофлудить?

У меня нет никакого флуда/блуда. Я вам задал четкие вопросы в американском Internet, касаемо жизни в СССР. Вы как пресмыкающееся на сковороде четвертый раз вертитесь, но без ответов на мои четкие вопросы.
Ясно. “Больше вопросов не имею.” Вы пустомеля.
Пишу редко на Форуме (в отличие от вашего именно флуда), в основном почитываю. И как только вы в очередной раз (много раз было ранее) будете облизывать Совок, я вам опять (дойдем, надеюсь, до 101 раза) задам эти четкие вопросы про СССР, на которые сегодня вы стыдливо увиливаете.
Hasta la vista, baby.
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 483
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви?
Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.

Буковинської церкви ніколи не існувало, знавець історії )
Була Буковинська митрополія

У березні 1944 року Північну Буковину було остаточно зайнято Червоною Армією і на її землях утворено Чернівецьку область УРСР. Відновлено Чернівецьку єпархію РПЦ.
У червні 1944 року Священним Синодом РПЦ у Чернівецьку єпархію був направлений протоієрей Євфимій (Ковернинський), який став єпархіальним благочинним і настоятелем кафедрального собору в Чернівцях. На початку 1945 року він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодосій і був призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським.
Протягом 1944-1945 р.р. духівництво єпархії перейшло під юрисдикцію Московського патріархату. Юридичні питання було вирішено в результаті переговорів між керівництвом Радянського Союзу та СРР.


слово відновлено тебе не смущає? Митрополія кажеш? Це щось такого ж рівня як томосівська церква? :wink:


По-перше, не "не смущає", а "не бентежить"

Абревіатура "РПЦ" тебе не бентежить ?
І це не Румунська Православна Церква, це Російська Православна Церква

Banderlog - ти москаль, якій багато триндить і не знає історію )
Але знає, що потрібно іншим казати, що вони не знають історію
Все як роблять москалі

Твоя церква - це УПЦ МП, яка є частиною московитської церкви
І саме тому, ти мовчишь про те, яка твоя "наша церква" )

PS. Ти збрехав двічі
1) Що я москаль, а я українець
2) Що я нехристь, а я хрещений
Вихід 20:16
Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!

Церква у тебе є, знань біблії у тебе немає )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12142
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1518215183151841518515186>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tvagel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126529
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312143
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 996149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9737)
19.09.2025 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.