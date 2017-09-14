|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:05
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
----------------------------ЛАД
"тут же всі такі спеціалісти
".
Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"?
Я нет.
----------------------------
випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними?
"які процеси відбуваються при ядерній реакції" я ещё помню.
А вот что означает "заглушенный ядерный реактор" и как это делается, просто не знаю.
И вы тоже.
Видимо, "заглушенный ядерный реактор" чем-то всё же отличается от заглушенного мотора автомобиля, если для него почему-то критически важно наличие охлаждения и электропитания.
Если так рассуждать, то и "викид радіоактивних речовин" невозможен.
можете почитати - є доступні статті. як саме технічно глушать реактор - це вчать на фізтеху. може ті самі графітові стержні по максимуму вводять. але сенс в тому, що навіть в заглушеному реакторі реакція повільно, але йде далі. тому з точку зору працюючого реактору це невеликий відсоток, а з точку зору обсягу - щось типу металургійної пічки. й якщо її не охолоджувати - то реактор просто розплавиться - з відповідними наслідками. такі ситуації до речу передбачені - є навіть спеціальні місця при витоку палива. й ця реакція ще йде кілька років. але вибуху не буде
Вы уверены, что не могут разрушиться регулирующие стержни?
Я нет. Не знаю конструкцию реактора и не могу с уверенностью сказать, вероятность чего выше - расплавление ядерного материала или этих самых стержней. Надеюсь, что стержни более термостойкие и вообще более прочные, но ручаться не могу.
До Чернобыля тоже была уверенность, что такая авария невозможна.
Думаю, вы слышали о законе Мёрфи, который гласит: "Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так".
Но даже "викид радіоактивних речовин" тоже радость не большая.
В условиях войны остановить будет сложно. Чернобыль покажется детской шалостью.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:10
ЛАД написав:
Вы уверены, что не могут разрушиться регулирующие стержни?
Що таке
Можуть-не можуть?
При дотриманні норм і правил охолодження - не можуть
При поведінці типу макака з калашниковим - можуть...
Тепер питання
А чия мавпа з калашниковим зараз контролює станцію?
А раз так, то переживати нічого , адже там є мавпа з лампасами і в будьоновці з лозунгами РАССЕЯ єТо ВСЬООООО
яка навіть коли не зможе розплавити стержні-може наказати привести тактичний ядерний заряд і підірвати його в реакторі....
ПРИ цьому
ядерного вибуху по силі а-ля Чорнобиль-не буде, бо в Запоріжській -реактори заглушені, а в Чорнобильській-працювали
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 19 вер, 2025 20:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:14
10 вересня 19 дронів залетіли до Польщі.. Сьогодні
"Одразу три
російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, що в Європі вже розцінили, як серйозну ескалацію на східному кордоні НАТО.
За словами обізнаних джерел, повітряний простір НАТО порушили літаки МіГ-31, здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал". Під час інциденту вони спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35, дислоковані в регіоні, не були підняті в повітря для перехоплення.
В Таллінні заявили, що викликали на розмову тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії."
Відчуйте різницю: коли один
кацапський винищувач вдерся у повітряний простір Туреччини його відразу знищили. Може саме тому після цього повітряний простір Туреччини кацапольоти не порушували?
"Росія вже чотири рази цього року
(Карл!) порушила повітряний простір Естонії, що саме по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно грубим. На постійно зростаюче випробування кордонів та агресію Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску
"(Ха-ха), – заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.
Ну-ну, прям чую голосне іржання на рф)) то мабуть заржав Кінь з переляку.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:15
UA написав: fler написав:
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі?
Ти з дуба рухнула?
Вже тиждень китайський экспорт в ЕС через лукашендію стоїть.
Збитки рахують на десятки мільярдів доларів.
Ще через тиждень намічається дефіцит китайских товарів в ЕС.
ЕС це 40% китайського експорту.
Ссылку на источник можно?
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:25
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вы уверены, что не могут разрушиться регулирующие стержни?
Що таке
Можуть-не можуть?
При дотриманні норм і правил охолодження - не можуть
При поведінці типу макака з калашниковим - можуть...
Ну, так я о чём.
ядерного вибуху по силі а-ля Чорнобиль-не буде, бо в Запоріжській -реактори заглушені, а в Чорнобильській-працювали
В Чернобыле как раз ядерного взрыва не было. Был только "викид радіоактивних речовин".
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:28
UA написав: fler написав:
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі?
Вже тиждень китайський экспорт в ЕС через лукашендію стоїть.
Збитки рахують на десятки мільярдів доларів.
Ще через тиждень намічається дефіцит китайских товарів в ЕС.
ЕС це 40% китайського експорту.
Де тут протиріччя з моїм постом?
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:42
fler написав:
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
Я думаю, что массированная атака будет завтра.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:56
Сибарит написав: fler написав:
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
Я думаю, что массированная атака будет завтра.
а парасолька від Макрона буде?
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:58
flyman написав: Сибарит написав: fler написав:
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
Я думаю, что массированная атака будет завтра.
а парасолька від Макрона буде?
Миги с Х101/22/кынжалами будет сбивать найробский бэтмэн и прямо на взлёте(с Ф111)
Додано: П'ят 19 вер, 2025 21:04
