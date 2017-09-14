RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1519015191151921519315194>
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:39

  jump написав:Ну що ж, р@шисти можуть бути задоволені результатом, адже поліцейська місія НАТО не передбачає знищення порушника "дюйма території країни НАТО". Такого як було у випадку з вторгненням російського Су-24М в повітряний простір Туреччини - негайне знищення порушника турецьким F-16, на Балтиці не трапилося. Тому наступного разу можна посилати МіГ-31К, споряджений Х-47 для застосування десь в районі Моонзундського архіпелагу пуском по безлюдному острову. Ну а далі можна переходити і до бойового застосування, адже антиескалаційна модель поведінки "Альянсу переляканих" в рамках виключно поліцейської, а не оборонної місії, лишається незмінною. Також можна далі почати промацувати НАТО на морських просторах Балтики. Далі буде... 8)
https://espreso.tv/poglyad-v-nebi-nad-baltikoyu

здається, це вже третє повідомлення, в якому ти намагаєшся паплюжити НАТО. й відповідно брешеш - у випадку з Туреччиною це було не перше й не друге порушення, це були системна практика, на що в якийсь момент турки відповіли.

за часів срср такі провокації були постійні, й ніхто через це війну не починав...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 20 вер, 2025 15:40, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:39

  Banderlog написав:
  Shaman написав: поляки такіж друзі як росіяни. Не можете без старшого брата?
каже людина з румунським паспортом :lol:
шо тебе мій паспорт давить? )

Завидно. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36237
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:43

  fox767676 написав:Україна то "пропаща сила" бо поставила ВСЕ на геополітичних лузерів


Як щодо "залізних копит" Трампа ?
Уж до чого геополітичний стратег, який просрав майже все за короткий час

Залізні копита виявились баранячими рогами ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12147
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:46

  fox767676 написав:Україна то "пропаща сила" бо поставила ВСЕ на геополітичних лузерів

треба було ставити на Рашу та КНДР - оце так ЛІДЕРИ :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:47

  fox767676 написав:2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф


Ти вже обісрався зі своїми прогнозами щодо припинення вогню ...

Оцей пункт гарантовано призведе до поглинання України Росією, бо тільки під поглинання Росією Пекін дасть якісь гарантії.
Білорусь тому приклад
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12147
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:48

  Banderlog написав:
  _hunter написав:

1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
вернути справжнього лідера майдану Віктора Ющенка! Ющенко Так!
Бо розпустились тут мямлі. До останньої верби хотять.))) Справжній лідер на таке не піде

Мнение этого балабола до сих пор кому-то интересно?
Опять всё то же - "мораль", "С нами бог", "на Москву", ...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36237
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:49

  ЛАД написав:Естественно.
Где уж мне.
Это может сделать только юрист, досконально разбирающийся в работе АЭС.


Зато ты у нас специалист широкого профиля
И в АЭС разбираешься, и в психологии, и в промышленности, и в экономике, и в истории, и в политологии )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12147
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:50

  Shaman написав:

може з часом вирівняєшся у правах з циганами :lol:
в правах на шо? Брати участь в гейпарадах? Яких прав в тебе більше ніж в цигана?
Про які такі права ти мені втіраєш? Яких прав в мене стало менше ніж було до того?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:53

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:вернути справжнього лідера майдану Віктора Ющенка! Ющенко Так!
Бо розпустились тут мямлі. До останньої верби хотять.))) Справжній лідер на таке не піде

Мнение этого балабола до сих пор кому-то интересно?


ЛАД, у тебя совсем голову поплавило

Для тебя, Арестович - "эксперт", а президент Украины - "балабол"

Хотя, по факту, всё наоборот, Арестович - балабол, а президент Украины - эксперт )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12147
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:54

  Banderlog написав:
  Shaman написав:може з часом вирівняєшся у правах з циганами :lol:
в правах на шо? Брати участь в гейпарадах? Яких прав в тебе більше ніж в цигана?
Про які такі права ти мені втіраєш? Яких прав в мене стало менше ніж було до того?

поки ти в Україні - в тебе нормальні права. поїдеш до Румунії - тоді й побачиш, яких прав в тебе стало менше. особливо, якщо ти румунською не дуже й не навіть не збираєшся вчити. хоча навіть молдавани можуть :lol:

тому ти й сидиш в Україні. ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1519015191151921519315194>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126650
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312367
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 996899
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5066)
20.09.2025 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.