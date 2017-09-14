Додано: Суб 20 вер, 2025 16:05

ЛАД написав: _hunter написав: fox767676 написав: вообщем есть два выхода:

1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны ......

2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф

......

1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂

2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔

!) Ну, конечно. Не вы же "у руля".

Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно.

Для шантажа "нет карт на руках". Чем шантажировать? Нашей сдачей агрессору?

Так они этого ожидали ещё в 2022.

2) Причин для Китая можно предположить много. Но гадать о мыслях и намерениях Си...

Бесполезное занятие.

>>> Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно.Так и я ровно про это же: не имея _вообще_ никакого опыта серьезных переговоров - как у того же Порошенко - пытаться играть роль великого политика...>>> Но гадать о мыслях и намерениях Си...Опять же - я ровно про это же. Если бы Китай видел хоть какую-то пользу в северном причерноморье - давно бы со встречным предложением вышел.Хотя, не удивлюсь - если намеки были, но "этот" их не понял