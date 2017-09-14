RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15196151971519815199>
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:41

  Hotab написав:Banderlog


А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм,

От живу собі спокійно, тижнями сіньку навіть не нюхаючи , а прочитаєш отаке і облизуєш собі вухо 😀
Та навіть Бакарді спайсд , який зараз на Маудау по жалкіє 500/л , теж би з радістю пригубив.
Припиняй оці провокації

А кто мешает?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36248
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:44

ЛАД
Тотальна заборона
Так само як і секас з лОкалами.
Про цінник на нещасний джемесон по 30 дол/л навіть нема сенсу згадувати в цьому випадку
Hotab
 
Повідомлень: 16388
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:47

А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую .
Поки закарпатське червоне напівсухе
Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:05

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  jump написав:Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ber ... -yak-zaraz

"Мыши, вам нужно стать ёжикам!" (с)

Берлінська напевне має пропозиції

Да - такие же "стратегические":
Потрібні люди в армії щоб збільшити цю цифру вдвічі. І потрібно виробництво технологій.

:lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10581
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:29

  fox767676 написав:А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую .
Поки закарпатське червоне напівсухе
Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі

Що це таке?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36248
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:37

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую .
Поки закарпатське червоне напівсухе
Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі

Що це таке?[/quotе]
Помните со школы - " мед - пиво пил, по усам текло.." На Руси пили медово вино, виноградное было редкостью. Потом постепенно перешли к другому алкоголю. Сейчас вот пытаются возродить
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:39

[quote]аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ber ... -yak-zaraz

"Мыши, вам нужно стать ёжикам!" (с)
Берлінська напевне має пропозиції
Да - такие же "стратегические":
Потрібні люди в армії щоб збільшити цю цифру вдвічі. І потрібно виробництво технологій.
:lol:
Сколько надо шаманов чтобы сбить один "кинджал" ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 вер, 2025 21:40, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:40

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую .
Поки закарпатське червоне напівсухе
Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі

Що це таке?[/quotе]
Помните со школы - " мед - пиво пил, по усам текло.." На Руси пили медово вино, виноградное было редкостью. Потом постепенно перешли к другому алкоголю. Сейчас вот пытаются возродить
Ясно, медовуха.
Но такого термина не знал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36248
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:42

  ЛАД написав:Що це таке?
медове вино. Зазвичай з приправами. Зазвичай чуть міцніше за сухе виноградне. Градусів 15. В домашніх умовах порівняно з виноградним не стабільне є ризик появи плісняви та уксусного бродіння.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:43

  pesikot написав:
  Banderlog написав: Я тут при чому?

А хто ? Ти ж в ЗСУ )

Чи як herr майор - так ти
А як щось робити, то японське прислів"я - С Ху Ялі Ме Ні Це Ро Бити
))

він більше по російській творчості:
"Маршрут запомнить просто,
Мы мчимся по волнам
На чудный дальний остров
С названием Кху Ям."
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9881
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15196151971519815199>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126699
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 997070
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1595)
20.09.2025 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.