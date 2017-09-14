Ой+ написав:Маю знайомих українців, що працюють програмістами у Варшаві в гуглі, то вони заскочені, що на руки отримують всього дві середні зарплати.
Странно... Я всегда сравнивал свои доходы со своими же потребностями. На доходы других, в т.ч. и на средний, мне плевать. Что я не так делаю?
Выравнивание доходов справедливо с точки зрения завидущих бездарей, но может ущемлять высококлассных специалистов. А у таких специалистов мобильность обычно доступнее. Есть шанс их растерять и остаться с теми, кто видит в уравниловке справедливость.
Вы забываете про Выборы: с лузунгами "а вот сейчас мы эту кучку кулаков еще прижмем" места набирать гораздо проще...
fox767676 написав:А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую . Поки закарпатське червоне напівсухе Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі
Ми їздили туди із взводним – обирати до себе в роту курсантів. Із 80 рекрутів змогли відібрати п'ятьох. Абсолютна більшість решти нагадує жертв експерименту, який армія США провела 60 років тому. Все одно що вода, яка надходить до трюму армійського корабля – якщо їх буде занадто багато, то корабель піде на дно.
В армію сьогодні відправляють тих, хто не встиг купити собі бронь та студентський квиток. Тих, у кого не вистачило грошей на липову інвалідність чи фейкове опікунство. Поліцейські патрулі не люблять ставати героями тік-току, а тому перевіряють документи далеко від центру. Тож на БЗВП їдуть мешканці неблагополучних кварталів.
За весь 2022 рік в українській армії у СЗЧ пішли 7 тисяч людей. У 2023 році їх було 17 тисяч. 2024 року вже 68. А за перші сім місяців 2025-го в СЗЧ пішли 110 тисяч людей. Причому, за словами військового омбудсмана Ольги Решетилової, більшість із них – це рекрути, які втікають із навчальних центрів. Усі ті, кого відправили до армії заради галочки та виконання плану. McNamara's Morons.
Офіційно влада говорить, що з мобілізацією в країні проблем немає. Що кожного місяця до армії приходить до 30 тисяч людей. Але виходить, що статистично приблизно кожен другий потім іде у СЗЧ. А ті, хто доїжджає до частин, теж не завжди стають вирішенням проблеми.
Дев'ять місяців тому до нас у роту надіслали 50-річного Юру. Він не міг нормально ходити – його хребет не дозволяв йому надягати броню, і для мене залишилося загадкою, як він примудрився закінчити БЗВП. Наступного дня після прибуття в роту він ліг у лікарню, і наступні дев'ять місяців ми його не бачили. Знаємо лише, що він встиг зробити собі операцію та пройти два курси лікування за рахунок армії. Минулого місяця його від нас перевели кудись у тил. Лікар на ВЛК, який вирішив відправити Юру в армію, зробив йому велику послугу – за бюджетний кошт. Якщо у світі є граблі імені Ліндона Джонсона, то ми зараз на них. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/21/7531646/
Якось в Європі таке вирівнювання має місце. Більшість все ж таки відповідає теорії справедливості Дж. Стейсі Адамса і "результат і винагорода одного працівника розглядаються у зв'язку з винагородою, отриманим іншими працівниками". Тим більше, що вони перед тим мали в Україні співвідношення 10:1 і навіть задоволення своїх потреб, наприклад, полікувати зуби суттєво упало. Хоча і при нагоді вони змінять локацію, якщо побачать кращі перспективи.
fox767676 написав:Програні газові війни Прос..рані євроінтеграційні плани Прос..рана підготовка до євро2012 Внутрикоаліційні скандали та урядові кризи Саме головне - завищенні очікування які він сам спровокував зазмарним месіанським пафосом 2004 А так нормальний лідер. Носова хусточка в піджаку, високий та струмкий, що ще треба
жіночкам сі подобав, як і Янукович, теж харизматичний і високий з але вже з романтичним шармом героя шансона
Знаємо лише, що він встиг зробити собі операцію та пройти два курси лікування за рахунок армії. Минулого місяця його від нас перевели кудись у тил. Лікар на ВЛК, який вирішив відправити Юру в армію, зробив йому велику послугу – за бюджетний кошт.