Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:00
detroytred написав:
Ні.
Конкуренція за краще це зовсім інше, ніж конкуренція за виживання-порятунок.
Це різні категорії.
В даному випадку мова саме за порятунок. Від злодіїв.
Конкуренція - це створення кращих умов для .... розвитку ( можете читати виживання)
Бо розвиток від виживання відрізняється тільки системою координат...
Виживання це від смерть до просто жити
Розвиток це від просто жити до краще жити
Але і там і там рух в ОДНУ сторону - краще....
Друге питання
Що таке краще?
І відповідь на це питання кожен дає собі самостійно...
Для негра з анекдота який лежить і їсть банани - краще це лежати і їсти банани...
Для Генйтса - це створити корпорацію..
Для пуйла - поставити з ніг на голову економічні закони і отримати правило що ті хто добувають повинні зняти в свою користь всю майбутню додану вартість яка буде створена з видобутого....
-
-
-
1
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:01
fox767676 написав: _hunter написав:
Та нет никаких "попэрэдныков" — на заре нэзалэжности под громкие крики "И так сойдет!" студенты-двоешники списывали УК/АК/НК/.. подчистую. А потом оно нафиг никому не нужно было менять...
вы несете какую-то дичь, потому что к Украине имеете весьма косвенное отношение
большинство украинцев сразу поняли что речь идет о поднятии моб.возраста для последней категории с 40 до 60 лет сразу после победы майдана в 2014
отсюда и все спекуляции подлых арестовичей что "украинцев продали на войну"
вот такие гиднюки как он, береза, мосийчук и продали, а сейчас охают со своих европейских кафешек
хотаб: "залишилися в неньці - прийняли публічну оферту"
-
1
3
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:15
fox767676 написав: _hunter написав:
Та нет никаких "попэрэдныков" — на заре нэзалэжности под громкие крики "И так сойдет!" студенты-двоешники списывали УК/АК/НК/.. подчистую. А потом оно нафиг никому не нужно было менять...
речь идет о поднятии моб.возраста для последней категории с 40 до 60 лет сразу после победы майдана в 2014
Признаю - за вопросом (по причине "нафиг нужно") - не следил. Сейчас проверил - таки у проклятого совка 50 (или 40 - смотря как считать) лет списали.
НО: основная претензия остается - что зеле помешало вместе с понижением минимального - и макимальный вернуть хотя бы а начальному? 🤔
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:16
счас интересная рокировочка среди ломов намечается
чаплыгу отлучили от цыцьки, на его место нести переможную пургу с 1 октября арестович возвращается
а чаплыга скорей всего к медведчуку вернется, катарсис и русскомирство продвигать
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:17
fox767676 написав:
правильно что папередникам ганьба
но народ ведь сам подписывался, когда позволил от своего имени вигукувати крикунам про "понадусе"
а многие вожаки этих крикунов которым еще далеко до 60, сейчас по прагам - венам кофе пьют, и ни у кого из гордых украинцев, даже у их бывших побратимов не возникло мысли разобраться с дезертирами и ренегатами
Вже відповідали тобі 100 разів. Не можна у всьому звинувачувати Майдан. Згідно із твоєю логікою, треба всім сидіти і мовчати, що б не сталося, і терпіти будь-які вибрики влади і забити на право на протест. А може, це влада була винна, коли погнала беркутів по-звірячи бити і калічити тих людей 30 листопада, що мирно стояли і співали пісень? І може, взагалі, справа не в цьому, а в тому, що путлер захотів розширити свої володіння? Може, і ультиматум до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року путлер висунув через Майдан? І може, проблема, навпаки, в тому, що Майдан рано розійшовся і не проконтролював, щоб нова влада знову не сіла на потоки і не розвела корупцію? Хоча я вже і сумніваюся, чи пішов би на Майдан, якби знав, що корупція буде продовжуватись, що її буде підтримувати президент, що будуть міндичі, шурми і т.д., що такого поняття як справедливий суд все одно не буде, не буде медицини, а з лікарень хворих людей виштовхуватимуть за 1 день чи забиратимуть телефони і доводитимуть до смерті за тиждень, що в НАТО і ЄС нас все одно не візьмуть, так ще й буде війна на знищення, в якій ще й силовики, відставники, багато офіцерів не будуть брати участі, і буде як в анекдоті про пожежника, а будуть хапати хворих людей і везти на ДВРЗ, а потім місяцями катати, якщо не беруть, чи відправляти на смерть (хвора людина - ще той воїн, нещодавно на базарі розказували, схопили туберкульозника і вже вбили).. І що кучму не судитимуть за те, що поздавав всю зброю, а молитимуться на нього. Не кажучи вже про міжнародну ситуацію і що ми залишаємось із цією чумою сам на сам.
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:19
fox767676 написав:
счас интересная рокировочка среди ломов намечается
чаплыгу отлучили от цыцьки, на его место нести переможную пургу с 1 октября арестович возвращается
а чаплыга скорей всего к медведчуку вернется, катарсис и русскомирство продвигать
Але безсітківочник завжди знайде нову грязь, щоб засунути свій пятак туди і цмудити звідти фекалії.
Ну і сюди заносити, як без цього.
4
4
3
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:28
hxbbgaf написав:
треба всім сидіти і мовчати, що б не сталос
А що сталося ????
коли погнала беркутів по-звірячи
що там звірячого - руки -ноги цілі у всіх
Димі булатову ухо розцарапали, якщо вірити Пояркову - свої ж, - "катастрофа , все прогресивне людство палає від обурення ", Порошенко - одразу "Дмитро, жмуруку обнімаю, будеш міністром"
Пам'ятаю ще на перше грудня такий правосек ще більший за Петра сидить біля Маріїнського "мені було боляче, а ти де був",Петро 'мені теж було боляче, я був з вами". Ну на що цей цирк?
Маргіналам та радикалам вкайф зарубатися з іншими чи поліціею, бо буйство молодості. Це нормально, більшість була буйнобю у молодості. Підлітки район на район ходили у 80-х,90-х, спеціально на заруби, і ніхто не плакав про звірячість. Навіщо ти ,доходяга, навіщо програмісти-ботаніки , усілякі банківські клерки туди полізли, ЯКЩО НЕ ЗБИРАЛИСЯ ВОЮВАТИ? Мені очевидно було що піде по плестинсько-югославському сценарію ще у грудні
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:44
budivelnik написав: detroytred написав:
Ні.
Конкуренція за краще це зовсім інше, ніж конкуренція за виживання-порятунок.
Це різні категорії.
В даному випадку мова саме за порятунок. Від злодіїв.
Конкуренція - це створення кращих умов для .... розвитку ( можете читати виживання)
Бо розвиток від виживання відрізняється тільки системою координат...
Виживання це від смерть до просто жити
Розвиток це від просто жити до краще жити
Але і там і там рух в ОДНУ сторону - краще....
Предметом є конкретний даний випадок --- шахраї-злодії, які своїми діями наносять ущерб-втрати.
І конкуренція в даному випадку зводиться до того, як не стати жертвою.
І ключове на що вказав Хотаб --- жертвою стане інший. Інший!!!!! Легше доступний для шахраїв-злодіїв.
Тобто конкуренція не за розвиток, не за кращі умови для розвитку, не за краще, а суто --- нехай жертвою шахраїв-злодіїв стане інший.
То про який один рух в одну сторону (кращого))) ти несеш?!
Це абсолютно різні системи координат.
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:54
flyman написав:
хотаб: "залишилися в неньці - прийняли публічну оферту"
Так пересічні думали теж, що публічна оферта - це вони сплачують податки, а на них утримуються і тренуються військові РОКАМИ, щоб в разі чого почалась війна - а спеціально навчені РОКАМИ військові - перші пішли в бій! І будуть захищати пересічних стільки, скільки потрібно!
Пересічні думали, що це публічна оферта, що це "само-собою розуміється"!
А вийшло якесь кричуще наіпалово!!!
Як так?©
4
8
1
5
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:56
Як так?©
п.Детройт, поясніть своєму пітомцю 😅
Хто положить душу і тіло за нашу свободу
Лейтенант Барабашов 😂
4
4
3
