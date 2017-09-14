Додано: Нед 21 вер, 2025 14:25

Сибарит написав: Ой+ написав: Маю знайомих українців, що працюють програмістами у Варшаві в гуглі, то вони заскочені, що на руки отримують всього дві середні зарплати. Маю знайомих українців, що працюють програмістами у Варшаві в гуглі, то вони заскочені, що на руки отримують всього дві середні зарплати.

Странно...

Я всегда сравнивал свои доходы со своими же потребностями. На доходы других, в т.ч. и на средний, мне плевать.

Что я не так делаю?



Выравнивание доходов справедливо с точки зрения завидущих бездарей, но может ущемлять высококлассных специалистов. А у таких специалистов мобильность обычно доступнее. Есть шанс их растерять и остаться с теми, кто видит в уравниловке справедливость.

Большинству людей денег не хватает, а потребности растут с ростом доходов.Вам плевать, пока вам денег "хватает", но это редкий случай и часто временный.Простой пример.В США влазят в немалые студенческие кредиты и платят очень приличные деньги за учёбу в вузах не просто так и не из любви к науке, а именно исходя из того, что потом зарплата будет существенно выше. Если бы не это и разница в доходах была маленькая, большинство решило бы: "Да в гробу я видел эти кредиты вместе с высшим образованием! Лучше я сразу просто пойду в дворники!"Деньги и время, потраченные на учёбу, должны окупиться. Так что в той или иной степени сравнение доходов всегда и у всех происходит. В том числе и у вас.Если бы вам платили как дворнику, это наверняка вызвало бы у вас, как минимум, недовольство.А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает.Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.