У громаді Ніжинського району 20 вересня росіяни атакували рятувальників, коли ті гасили пожежу після прильоту по обʼєкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього двоє вогнеборців зазнали поранень, їх госпіталізували. ... "Це вже вдруге на Чернігівщині за тиждень росіяни вдаються до відверто терористичної практики: завдають удар, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники"
Hotab написав:Китайці економічно окучують Африку, військових нема. А от місцеві царьки (диктатори-президенти) опираються на військові контингенти. І часто їх приватна охорона - це Вагнер. Взамін дозволено добувати/грабувати копалини .
рано чи пізно економіка зіштовхнеться з цими ПВК - ресурси все одно обмежені. чи не поділять. а Захід схоже надто гуманізовался...
Не зіштовхнеться. Китай і ПВК зазвичай у різних країнах.
В основному так. Але на прикладі ЦАР, то співіснують паралельно .
Hotab написав:Наступного разу добре подумаєш, на кого тявкати
Наступного разу, спочатку відслужи 2+ роки за 5-7км від ЛБЗ, а тоді ще пів року за 700-800МЕТРІВ від ЛБЗ(тобто, за 1,5км можна вже в окоп до орків заскакувати!) - а тоді вже можеш ротяку розкривати і тявкати!
А так, як ти під час повномасштабки уїпав в Занзібар, то сиди тихо і не відсвічуй! Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік! Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮
Успіх Я тобі піхоту (нарешті.. а не оте переховування від бойових завдань, поки за миття снарядів давали 100к) організую. Як тільки зустріну твою дружину і покажу як ти «доглядаєш» за хрюшками, які у тебе з твоїх слів восхітітєльно смокчуть. От тоді нарешті отримаєш те, що всім бажаєш, але не куштував сам
Shaman написав:а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
Бінго!!! Отож!!!
Не вистачає Шаманів, Песікотів, Будівельників(і далі по списку) - на фронті!!!
давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав? І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками? Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?