ЛАД написав:А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает. Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.
Переклад Швеція якраз по індексу Джині 0,75 досить поляризована:
Швецію часто називають взірцем соціальної рівності в багатьох сферах, але розподіл багатства в ній є одним з найнерівномірніших у Європі. Доктор Ліза Пеллінг, голова стокгольмського аналітичного центру Arena Idé, навіла цьому кілька причин. Серед них скасування низки податків на багатство протягом останніх десятиліть. У Швеції також немає податку на спадщину, подарунки чи майно. Вказуючи на дуже низькі податки для компаній, Пеллінг пояснив, що це створює багато «можливостей для багатих людей стати ще багатшими». https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution
Тобто як бачимо, вирівнюють не тільки податком на доходи, але і на спадщину, подарунки. Уявімо, що в нас подібне би впровадили, прийшлось би придумувати топам щось інше, ніж бабка чи теща подарувала. Люксембург і по індексу Джині 0,55 і подушний ВВП найбільший в Європі.
Shaman написав:а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав? І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками? Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...
Именно так: "из-за того, что на этом форуме показываюи все нарушения тцкшников - на фронте не хватает двух-трех сотен народу“
Для этого и вас банить надо (хоть в порядке предупреждения и не надолго) с вашим троллингом
Тролять тут всі (ну майже). Що не так і погано, бо форум не буде унилий і сухий. . Примітивне бидляцтво (бо на тролінг таки треба розуму більше ніж пропиті мізки, чи 8 класів) дещо інше. Бидляцтву не місце на головному фінансовому форумі країни.
Підняти виплати можна ... але виникає логічне питання - а за чий рахунок банкет ?
І кому піднімати ? Бо вже були перекоси, коли "хороброму" оборонцю закарпатського фронту - 100 тисяч і тому, хто на передовій - 100 тисяч
Мийщику снарядів за кілометри від ЛБЗ - теж 100 тисяч
