Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:57

  TUR написав:б***... На что форум стал похож даже уточнять не хочу.
Один вопрос к модераторам - вам зарплату платят или тоже, как и Конституция, она на паузе?

Тут пару-трійку постійних провокаторів назавжди забанити - 90% срача зникне.
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тут пару-трійку постійних провокаторів назавжди забанити - 90% срача зникне.

Для этого и вас банить надо (хоть в порядке предупреждения и не надолго) с вашим троллингом :wink:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:05

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает.
Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.

Переклад
Швеція якраз по індексу Джині 0,75 досить поляризована:
Швецію часто називають взірцем соціальної рівності в багатьох сферах, але розподіл багатства в ній є одним з найнерівномірніших у Європі.
Доктор Ліза Пеллінг, голова стокгольмського аналітичного центру Arena Idé, навіла цьому кілька причин. Серед них скасування низки податків на багатство протягом останніх десятиліть. У Швеції також немає податку на спадщину, подарунки чи майно.
Вказуючи на дуже низькі податки для компаній, Пеллінг пояснив, що це створює багато «можливостей для багатих людей стати ще багатшими». https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution

Тобто як бачимо, вирівнюють не тільки податком на доходи, але і на спадщину, подарунки. Уявімо, що в нас подібне би впровадили, прийшлось би придумувати топам щось інше, ніж бабка чи теща подарувала.
Люксембург і по індексу Джині 0,55 і подушний ВВП найбільший в Європі.

Согласен и не спорю.
А Люксембург по ВВП(ППС) на душу населения на первом месте в мире. На втором Сингапур почти с такой же цифрой.
А вот где вы нашли такой индекс Джини для Швеции? Здесь коэффициент Джини- https://surl.lu/ysdoru, https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/spisok-stran-po-raspredeleniyu-dohoda/ - 28,8. Правда, данные за 2017. Но вряд ли так сильно изменилось.
Люксембург - 34,9.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:07

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...

давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав?
І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками?
Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?

варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:07

  Hotab написав:Успіх
Я тобі піхоту (нарешті.. а не оте переховування від бойових завдань, поки за миття снарядів давали 100к) організую.

А себе - слабо? :lol:
Или "А, вдруг, завтра война - а я уставший!??" (с)
Хотя секундочку...
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:09

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...

давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав?
І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками?
Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?

Именно так: "из-за того, что на этом форуме показываюи все нарушения тцкшников - на фронте не хватает двух-трех сотен народу“
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:10

  TUR написав:
  Hotab написав:Тут пару-трійку постійних провокаторів назавжди забанити - 90% срача зникне.

Для этого и вас банить надо (хоть в порядке предупреждения и не надолго) с вашим троллингом :wink:

Тролять тут всі (ну майже). Що не так і погано, бо форум не буде унилий і сухий. . Примітивне бидляцтво (бо на тролінг таки треба розуму більше ніж пропиті мізки, чи 8 класів) дещо інше. Бидляцтву не місце на головному фінансовому форумі країни.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:12

_hunter
А себе - слабо? :lol:


А тебе?
«Хотя секундочку».. краще ж від щольца 25кгрн ні за що, чим 120к з ризиком, так? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:17

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...

давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав?
І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками?
Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?

варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...

Підняти виплати можна ... але виникає логічне питання - а за чий рахунок банкет ?

І кому піднімати ?
Бо вже були перекоси, коли "хороброму" оборонцю закарпатського фронту - 100 тисяч і тому, хто на передовій - 100 тисяч

Мийщику снарядів за кілометри від ЛБЗ - теж 100 тисяч
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:17

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...

давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав?
І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками?
Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?

варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я

А точно есть? Там что-то под 18 лярдов дыра...
