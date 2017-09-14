|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:36
Banderlog
Та і офіцери спригують з бойової бригади.
«При Порошенку так не було»(с)
В 22-23 принаймні пілоти просились на бойові. Бо чим сидіти за копійки хз де , де теж не дім, нема сімʼї, нема нормального життя, так краще вже з тим самим нікудишнім побутом, але з шансом заробити грошей. Ну і користь принести державі.
Але в 25му році я розумію оце зворотнє бажання: в «тил» хоч можна притягнути сімʼю, зняти їм житло, і хоч це теж не нормальне життя вдома, але хоч шанс врятувати сімʼю. Бо за 3.5 роки багато хто вже і перестав тоскувати за дружиною. Особливо якщо є на прикметі сільська доярка 100+кг, да, Долярек?
Hotab
- Повідомлень: 16420
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:38
Hotab написав:
.........
например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.
Ну тут 99% топіків якраз серйозні і там Флуд нещадно рубається. Але саме в оцій темі помірно дозволено «відриватись».
Серйозного тут нема і не треба його тут і чекати.
Інша справа що я погоджусь з вами, що коли починається про «члени, анал», «смоктати», то це вже чи зона, чи ПТУ. Тут у нас є кілька рецидивістів, поки що їх терплять. Але ви теж можете поцікавитись у відповідній гілці, доколє?
Проблема в том, что на остальных ветках обсуждаются личные
вопросы и проблемы.
На этой ветке обсуждается общий
и на сегодняшний день наиболее важный
вопрос для всей страны, определяющий её судьбу на очень долгое время.
И обидно, что она превратилась даже не в песочницу, а в худший вариант коммунальной кухни.
В результате "Серйозного тут нема і не треба його тут і чекати". Всё же "серьёзное" пока ещё иногда попадается и я жду его. Так что солидарен с TUR
"ом.
ЛАД
- Повідомлень: 36270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:39
Успіх написав: pesikot написав:
Документи в студію від тебе, що киця хвора
10 000доларів в студію і будуть документи в студії!
+100
Саме так.
І 10к. буде не за показ доків, а за навчити не брехати на особисту адресу іншого.
Песікіт чітко заявляє, що Успіх втік, не має підстав. Впевнено і чітко.
То ж за свою брехню, якщо так виявиться, на особисту адресу іншого нехай спробує відповісти.
Якщо виявиться, що це Успіх збрехав, що Песікіт бреше, то Успіх відповість. Саме за звинувачення Песікота в брехні.
А так про себе ... то нехай кожен співає, що хоче. Це його справа.
detroytred
- Повідомлень: 25582
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:40
Banderlog написав:
в штурмових
І все ж таки штурмовики на другому місці, а на першому - піхота!(по важкості служби)
Бо штурмовики - ризикнули/зачистили і чекають, коли їх замінить піхота...
А піхота замінила і мусить сидіти там тривалий час, відбивати усі штурми ворога... - постійно в стресі... "на чеку!"
Успіх
- Повідомлень: 8670
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:44
Banderlog написав: ЛАД написав:
Так что кто-то (фронтовая пехота) может вам написать в ответ то же самое, что вы пишете другим.
Піхота може написати всім, тільки їм не до того)
в штурмових батальйонах, які зара як пожарники мечуться по всьому фронту, взагалі часто телефони забирают, видають раз в тиждень подзвонити рідним.
А зачем/почему телефоны забирают?
Для маскировки или из морально-психологических соображений?
ЛАД
- Повідомлень: 36270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:44
detroytred
Саме так.
І 10к. буде не за показ доків, а за навчити не брехати на особисту адресу іншого.
Песікіт чітко заявляє, що Успіх втік, не має підстав. Впевнено і чітко.
То ж за свою брехню, якщо так виявиться, на особисту адресу іншого нехай спробує відповісти.
Ой-йой-йой))))
А чому ви долярека не хапаєте за язик на його брехні на адресу інших?))) ?)))
Ой, невже це подвійні стандарти ?))
Hotab
- Повідомлень: 16420
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:44
Успіх написав: pesikot написав:
Документи в студію від тебе, що киця хвора
10 000доларів в студію і будуть документи в студії!
Гімна тобі на лопаті )
Документів від тебе немає - ти триндло, яким ти був завжди
Ти втік, ти в СЗЧ
Успіх написав: pesikot написав:
Я податки платив і сплачую
Мало! Раз Бандерлог
натякає, що мало солдатам платять!(раз уйопують)
Так ти плати більше
Щоб твоєму корешу Banderlog'у вистачило )
pesikot
- Повідомлень: 12164
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:47
Hotab написав:Banderlog
Та і офіцери спригують з бойової бригади.
«При Порошенку так не було»(с)
В 22-23 принаймні пілоти просились на бойові. Бо чим сидіти за копійки хз де , де теж не дім, нема сімʼї, нема нормального життя, так краще вже з тим самим нікудишнім побутом, але з шансом заробити грошей. Ну і користь принести державі.
Але в 25му році я розумію оце зворотнє бажання .....
А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔
_hunter
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:49
Успіх написав: Banderlog написав:
в штурмових
І все ж таки штурмовики на другому місці, а на першому - піхота!(по важкості служби)
Бо штурмовики - ризикнули/зачистили і чекають, коли їх замінить піхота...
А піхота замінила і мусить сидіти там тривалий час, відбивати усі штурми ворога... - постійно в стресі... "на чеку!"
Ну да.
А штурмовики в это время разъезжаются по домам пить шампанское с балеринами.
ЛАД
- Повідомлень: 36270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:49
_hunter
А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔
При чому. В 22-му загинуло найбільше .
А що, бігунець?
Hotab
- Повідомлень: 16420
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
