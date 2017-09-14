Ой+ написав:Переклад Швеція якраз по індексу Джині 0,75 досить поляризована:
Швецію часто називають взірцем соціальної рівності в багатьох сферах, але розподіл багатства в ній є одним з найнерівномірніших у Європі. Доктор Ліза Пеллінг, голова стокгольмського аналітичного центру Arena Idé, навіла цьому кілька причин. Серед них скасування низки податків на багатство протягом останніх десятиліть. У Швеції також немає податку на спадщину, подарунки чи майно. Вказуючи на дуже низькі податки для компаній, Пеллінг пояснив, що це створює багато «можливостей для багатих людей стати ще багатшими». https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution
Тобто як бачимо, вирівнюють не тільки податком на доходи, але і на спадщину, подарунки. Уявімо, що в нас подібне би впровадили, прийшлось би придумувати топам щось інше, ніж бабка чи теща подарувала. Люксембург і по індексу Джині 0,55 і подушний ВВП найбільший в Європі.
ЛАД написав:історики майбутнього все поголовно идиоты?
не походіть на ху_нтера - кажіть ясніше.
а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
По-моему, я высказался ясно. Если вы считаете иначе, то это ваше дело. Мне спорить с вами надоело. И если вы считаете, что страна (любая) может бесконечно вести полномасштабную войну с сильно превосходящим по численности противников и не виснажуватися, то считайте и дальше.
ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.
безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна. ви знову мені приписуєте свої висловлювання.
й про які суперечки йде мова, від чого ви втомилися? у вас "мне надоело, отвечать не хочу, отвечать не буду". це не суперечка, це зливи.
_hunter написав:Я там чуть раньше то же самое спросил - сначала пошел флуд “какие есть ваши доказательства" (с) А как доказательства получил - вообще пропал куда-то
Я видел. Но что можно взять с работника идеологического фронта.
хлопчики, я не можу на відміну від вас постійно бути на форумі, я й так багато часу на це витрачаю й якщо ЛАД зрозуміло, то ху_нтер все більше викликає питань - а чим ти займаєшся в житті? й де ти зараз є?
Успіх написав:....... Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік! Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮
Вы тоже в тєплік не відсвічували.
Я був крутішою мішенню для ворожих дронів! Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!! А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями! Добре, що в основному - то наші дрони були... Але, іноді і ворожі залітали!
Це чудом, що саме з нашої команди - ніхто не постраждав! Бо з інших команд - то були і 300, і 200, на жаль. Бо ще раз повторю - за 1,5км вже можна було до ворога в окоп/бліндаж заскочити!!!
Shaman написав:- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!! По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!! ЙТИ НА ФРОНТ!!!
вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...