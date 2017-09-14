|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 вер, 2025 18:44
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
А точно есть? Там что-то под 18 лярдов дыра...
хочеш обговорити - цифри давай. а просто десь хтось щось в інеті написав - то таке...
Та не вопрос. Хотя "цифры", казалось бы - общедоступные...
Непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл. (827,17 млрд грн по курсу доллара, заложенному в проекте Госбюджета-2026 на уровне 45,7 грн/долл.) Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
а тепер пояснюю на пальцях.
точніше було сказати - давай джерело, щоб зрозуміти звідки взялась цифра. написане в інету - це не загально доступне. там багато що пишуть, як й на парканах.
незакрита потреба - я так розумію, це сума, яка ще гарантовано не підтверджена. але так планують бюджет кожен рік. й ви кажете, чи є резерви?
На тлі прояснення ситуації в стилі «Бабло є» в Україні презентували бюджет на 2026 рік. Який злегка натякає, що політики все ще забагато думають про вибори. Що може пояснювати деякі викривлення бюджету, де непропорційно зростають соціальні видатки на тлі збереження військових витрат на рівні поточного року (без врахування того, що скоро їх доведеться збільшити на 300 млрд грн) при досить сумнівних перспективах виконання планів по доходам. Ну і коли ще, як не перед виборами, зазвичай підвищували зарплати вчителям на 50%.
як тут часто кажуть, в нас далеко не бюджет військового часу. й якщо ситуація з виплатами поліпшить ситуацію з особовим складом - то треба подивитися, що з соціалу можна скоротити, й перекинути на війну. головне, популізм прикрутити
Shaman
Повідомлень: 9906
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 18:47
_hunter написав:
...
С чего "предъявляю" — устал от флуда: "сбежавший в обоз бывший летун учит сбежавшего в тыл бывшего артилериста, что он как-то неправильно сбежал". Нужно было, наверное, тоже через обоз?..
а інші втомилися від флуду бігунця, який повчає всіх як треба правильно жити - й на фронті, й в тилу...
Shaman
Повідомлень: 9906
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 18:53
_hunter написав: Shaman написав:
......
ну й жахи бусифікації - отут люблять обсмоктати кожен випадок. системні знущання з наших полонених
, яких набагато більше - це не цікава тема. а як когось в бус закинули - о, це треба обговорити... або якийсь номінант Дарвіна зістрибнув з вантажівки на ходу - це взагалі...
А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала.
А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос
сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.
але ти взагалі проблеми не бачиш? що такого, знущаються з українців... хлопчик, а ти хто такий? бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
Shaman
Повідомлень: 9906
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:03
Shaman
бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
«Якщо крякає як качка…»
Hotab
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:09
Hotab написав:Shaman
бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
«Якщо крякає як качка…»
тоді вже точніше "кукарекает как петух"
Shaman
Повідомлень: 9906
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:11
Shaman написав: Hotab написав:Shaman
бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
«Якщо крякає як качка…»
тоді вже точніше "кукарекает как петух"
Гамбургский)
Hotab
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:22
ЛАД написав: budivelnik написав:
.............
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
........
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
Верно.
И 2000 лет ЕВОЛЮЦІЙНО человечество ездило на телеге.
Революции сильно ускоряют ход истории.
Труси-хрестик
Спочатку швиденько (пару сотень років) винаходимо колесо , потім повозку, потім дорогу для неї.... а потім раз і революція..... яка кудись стрибає...
ЛАД написав: budivelnik написав:
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі...
Слишком прямолинейно.
Возможно (хотя и достаточно спорно), что "Олександ Македонський-занапастив Грецію", а "Наполеон - занапастив 100 років франції", но они сильно повлияли на прогресс человечества. Ускорили его.
Отже
Олександр Македонський
Імперія Олександра Македонського, як єдина держава, існувала недовго, фактично проіснувавши лише до смерті самого Олександра 10 червня 323 року до н. е.. Після його смерті його полководці, діадохи, розпочали війну за спадщину, в результаті чого імперія розпалася на декілька елліністичних царств, які керувалися нащадками діадохів.
30 років жив , 10 років воював, як тільки помер все за що воював-розсипалось...
Наполеон
Після Наполеона Франція переживала період уповільненого демографічного росту, що виявилося у значно меншому зростанні населення порівняно з іншими європейськими державами, такими як Німеччина та Велика Британія. Це відставання зберігалося протягом усього ХІХ та першої половини ХХ століття, а відновлення демографічного потенціалу відбулося переважно завдяки імміграції.
Ключові аспекти негативної демографічної ситуації:
Сповільнене зростання населення:
Населення Франції зросло лише на 44% за століття (XIX століття), тоді як в Німеччині та Британії цей показник був у 2,5-3 рази вищим.
Фізичне виродження:
Спостерігалося зниження середнього зросту французьких призовників, який у 1914 році становив 1 метр 63 сантиметри, тоді як перед революцією та наполеонівською імперією він був 168 см.
Наслідки наполеонівських війн:
Хоча Наполеон встановив деякі стабільні інститути, критики зазначають, що його мілітаристська політика та постійні війни підірвали позиції Франції в Європі та призвели до значних людських втрат, що позначилося на демографії.
То як
Історія Греції -2000 років, історія Олександра Македонського -30 років яка привела після його смерті в точку звідки вийшла...
Франція ригала Наполеоном 100 років...
Тепер розумієте ? чи й далі продовжувати?
Про леніна/сталіна/мао/інвер ходжа/чаушеску/пол-пот - треба приводити їх досягнення і наслідки цих досягнень?
Отже
Хочете-не хочете а ЗМУШЕНІ признати
РОЗВИТОК людства на 90-97% залежав від ЛЮДСТВА і на 3-10% від впливу Мікеланджело чи Макіавелі....
budivelnik
Повідомлень: 27033
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2989 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:24
Shaman написав:
вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...
Ну ви то з вищого сорту "найрозумніших", тому не на фронті? Особливий не той ВОС заважає?
BIGor
Повідомлень: 10174
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 1876 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:30
BIGor
Ну ви то з вищого сорту "найрозумніших",
Ну так ви як ойтішник перші маєте розуміти , що сорти є, будуть і мають бути.
Флайман ухмиляється, що він не може мити снаряди, він «мікроскоп». Я майже не заперечую.
Долярек клявся що і він може бути корисним в тилу, і замінити тих, хто замінить його. Де його користь? Він був там на своєму місці. Де він нього була максимальна користь. Зараз від нього вихлопу нуль.
Давайте відправимо мити снаряди тих, хто дає в бюджет десятки тисяч грн щомісяця, замінить їх Долярек своїми парою тисяч (якщо він взагалі щось там платить на своєму кабанчику) ??
Так, сорти. Допоки на фронті не треба 5 млн (або всі хто можуть тримати зброю) - будуть сорти. І високослртні доглядачі киць. Теж будуть. Поки що. А якщо Долярек хоче нетойвосних в окоп, то хай себе звільнить від броні ї в окоп. Саме в окоп піхотний. Власним прикладом
Hotab
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:32
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
.............
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
........
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
Верно.
И 2000 лет ЕВОЛЮЦІЙНО человечество ездило на телеге.
Революции сильно ускоряют ход истории.
Труси-хрестик
Спочатку швиденько (пару сотень років) винаходимо колесо , потім повозку, потім дорогу для неї.... а потім раз і революція..... яка кудись стрибає...
ЛАД написав: budivelnik написав:
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі...
Слишком прямолинейно.
Возможно (хотя и достаточно спорно), что "Олександ Македонський-занапастив Грецію", а "Наполеон - занапастив 100 років франції", но они сильно повлияли на прогресс человечества. Ускорили его.
Отже
Олександр Македонський
Імперія Олександра Македонського, як єдина держава, існувала недовго, фактично проіснувавши лише до смерті самого Олександра 10 червня 323 року до н. е.. Після його смерті його полководці, діадохи, розпочали війну за спадщину, в результаті чого імперія розпалася на декілька елліністичних царств, які керувалися нащадками діадохів.
30 років жив , 10 років воював, як тільки помер все за що воював-розсипалось...
Наполеон
Після Наполеона Франція переживала період уповільненого демографічного росту, що виявилося у значно меншому зростанні населення порівняно з іншими європейськими державами, такими як Німеччина та Велика Британія. Це відставання зберігалося протягом усього ХІХ та першої половини ХХ століття, а відновлення демографічного потенціалу відбулося переважно завдяки імміграції.
Ключові аспекти негативної демографічної ситуації:
Сповільнене зростання населення:
Населення Франції зросло лише на 44% за століття (XIX століття), тоді як в Німеччині та Британії цей показник був у 2,5-3 рази вищим.
Фізичне виродження:
Спостерігалося зниження середнього зросту французьких призовників, який у 1914 році становив 1 метр 63 сантиметри, тоді як перед революцією та наполеонівською імперією він був 168 см.
Наслідки наполеонівських війн:
Хоча Наполеон встановив деякі стабільні інститути, критики зазначають, що його мілітаристська політика та постійні війни підірвали позиції Франції в Європі та призвели до значних людських втрат, що позначилося на демографії.
То як
Історія Греції -2000 років, історія Олександра Македонського -30 років яка привела після його смерті в точку звідки вийшла...
Франція ригала Наполеоном 100 років...
Тепер розумієте ? чи й далі продовжувати?
Про леніна/сталіна/мао/інвер ходжа/чаушеску/пол-пот - треба приводити їх досягнення і наслідки цих досягнень?
Отже
Хочете-не хочете а ЗМУШЕНІ признати
РОЗВИТОК людства на 90-97% залежав від ЛЮДСТВА і на 3-10% від впливу Мікеланджело чи Макіавелі....
ну так, жили би у рабовласницькому ладі в Європі по законам орди, але "без відрижки Олександра та Наполена", десь як "вічна імперія" Китай за сто років до опіумних воєн, будівельник був би топ 5%, бо соціальний ліфт для розумних і кмітливих, але ж секунду, який ліфт?
flyman
Повідомлень: 40870
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1611 раз.
- Подякували: 2856 раз.
