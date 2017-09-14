RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:30

  Hotab написав:_hunter
ему пофиг - нужно план выполнять...


Хто дуже боїться тцк-ника, йде сам туди, куди хоче: в дроншики , в паяльщики дронів і тд.

Ну да, это же так просто - взять и пойти. :roll: -- в дронщики/паяльщики/і тд. Особенно если всю жизнь учился на что-то диаметрально-противоположное...
Это еще если забыть о том, что и дронщиков "волшебным указом" в пехоту превращали. И брони у "паяльщиков" не меенее волшебным образом одним днем исчезали :oops:
И еще всякие "приколы" с "не бронируем без военника - который не выдавали"... Которые только в этом году исправлять начали.
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 21 вер, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:32

  whois2010 написав:
  Shaman написав:ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.
)

Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає.
В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.

то ви напевне нарешті протерли окуляри та почали помічати - я з лінією партії ніколи не рухався, та й взагалі до поточної влади відношуся доволі критично 8)

якщо все йде за планом, можете почуємо невдовзі ще більш оптимістичні новини :oops:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:35

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
ему пофиг - нужно план выполнять...

Хто дуже боїться тцк-ника, йде сам туди, куди хоче: в дроншики , в паяльщики дронів і тд.

Ну да, это же так просто - взять и пойти. :roll: -- в дронщики/паяльщики/і тд. Особенно если всю жизнь учился на что-то диаметрально-противоположное...
Это еще если забыть о том, что и дронщиков "волшебным указом" в пехоту превращали. И брони у "паяльщиков" не меенее волшебным образом одним днем исчезали :oops:
И еще всякие "приколы" с "не бронируем без военника - который не выдавали"... Которые только в этом году исправлять начали.

ти збираєш всі жахалки з інету? в тебе хоч якийсь особистий досвід є? чи все з інету?

а можна цього збирача негативу з інету, яки потім видає все це за систему трошки до тями привести?
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:38

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:По-моему, я высказался ясно.
Если вы считаете иначе, то это ваше дело. Мне спорить с вами надоело.
И если вы считаете, что страна (любая) может бесконечно вести полномасштабную войну с сильно превосходящим по численности противников и не виснажуватися, то считайте и дальше.

безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна.

Так про то и разговор: из большей бочки вода будет вытекать дольше :wink:

недолуга асоціація. як можна верзти дурниці так самовпевнено? :oops:

щось в Афгані вода витекла як в срср, так й в сша...
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:38

  Shaman написав:
  Успіх написав:По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!
ЙТИ НА ФРОНТ!!!

вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...

Так Стерненок з Чмутами тут здається ніхто в окоп і не відправляє - питання до них більше із серії "чи не занадто вони жирують на 20% зібраних коштів?" та "відправляти (навіть словесно) в окоп інших має (моральне) право або той хто вже там (побував), або діючий командир, або мразота поведінка якої з мораллю несумісна." І не варто поруч з реальними керівниками волонтерських фондів ставити синів Будівельника - він тут вже жалівся що вони нездатні "зібрати та задокументувати якихось 10млн гривень в рік"

А щодо решти - Будівельник та detroyed були б точно кращі командири взводу, ніж 21-річні пацани із військових ПТУ яких недовчивши 2 роки прямо з 3-го курсу відправляли командувати, чи 55+ -річні "піджаки" що вимушено "закінчили воєнну кафедрі" 30 років тому. Будівельник взагалі тут демонстрував свої чудові знання побудови та облаштування ВОП - от їх і варто застосувати на практиці.

А "найрозумніших відправити копати окопи" - це саме підхід влади, коли тих хто здатен налаштовувати Старлінки та "перепрошивати Мотороли" відправляють мити кабанчиків та копати окопи, ті хто здатен розробляти дрони-перехоплювачі або системи рівня Дельти, Кропиви та Армії+ півтори-два роки в кращому разі "налаштовували старлінки", а 150 тисяч вислужених та навчених, 99% з яких нездатні не те що "налаштувати старлінк", а навіть самостійно написати рапорт - досі так і не дійшли до фронту.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:39

  _hunter написав:...
И еще всякие "приколы" с "не бронируем без военника - который не выдавали"... Которые только в этом году исправлять начали.

а це що за вигадка? :shock:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:39

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

ему пофиг - нужно план выполнять...

Хто дуже боїться тцк-ника, йде сам туди, куди хоче: в дроншики , в паяльщики дронів і тд.

Ну да, это же так просто - взять и пойти. :roll: -- в дронщики/паяльщики/і тд. Особенно если всю жизнь учился на что-то диаметрально-противоположное...
Это еще если забыть о том, что и дронщиков "волшебным указом" в пехоту превращали. И брони у "паяльщиков" не меенее волшебным образом одним днем исчезали :oops:
И еще всякие "приколы" с "не бронируем без военника - который не выдавали"... Которые только в этом году исправлять начали.

ти збираєш всі жахалки з інету? в тебе хоч якийсь особистий досвід є? чи все з інету?

Далеко не все. Странный вопрос: очевидно_ вроде, что я имеено этот опыт активно _не собираюсь получать_. Но, увы, есть опыт многих знакомых :twisted:
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:42

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл. (827,17 млрд грн по курсу доллара, заложенному в проекте Госбюджета-2026 на уровне 45,7 грн/долл.) Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

точніше було сказати - давай джерело, щоб зрозуміти звідки взялась цифра.
......
як тут часто кажуть, в нас далеко не бюджет військового часу. й якщо ситуація з виплатами поліпшить ситуацію з особовим складом - то треба подивитися, що з соціалу можна скоротити, й перекинути на війну. головне, популізм прикрутити 8)

Ну, ок - понял откуда. Сильно оно помогло? :lol:

Ну, т.е. брать - неоткуда. :lol:

й звідки висновок - взагалі зі стелі? людини, яка навіть цифри не вміє аналізувати. резерви є - було б бажання.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:45

  _hunter написав:... Но, увы, есть опыт многих знакомых :twisted:
не бреши

все, що в тебе є - лише вигадки. єдине щире - це як ти наодинці намагався втекти з країни. й судячи з волання, можна лише здогадуватися, як тебе пощипали при другій спробі :lol:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:І не варто поруч з реальними керівниками волонтерських фондів ставити синів Будівельника - він тут вже жалівся що вони нездатні "зібрати та задокументувати якихось 10млн гривень в рік"
Нюанс
Ми здатні передати на фронт і прифронтову зону - 10 і більше млн грн гуманітарки на рік, жодна копійка з якої НЕ ЗІБРАНА в Україні, а сама гуманітарка зібрана на 70% як списане медичне обладнання, 20% як модернізація цього обладнання власними силами і за власні кошти і 10% як допомога від ОККО на паливо , чи Нова Пошта , Міст на пересилку...
Саме тому ми не не здатні її задокументувати .
Але від цього потреба в тому що передаємо -меншою не стала.
Та й населення України НЕ ОПЛАЧУЄ 20% від вартості переданої нами гуманітарки -нам...

Звідси питання
Може треба ХВАЛИТИ будівельника з синами ( і сотні аналогічних сімей) за те що вони не за чужі гроші живуть?
