|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:48
Shaman написав: _hunter написав:
...
И еще всякие "приколы" с "не бронируем без военника - который не выдавали"... Которые только в этом году исправлять начали.
а це що за вигадка?
Опять петросяним?..
Мужчин, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на военном учете или не уточнивших персональные данные или находятся в розыске ТЦК позволят бронировать на критически важных предприятиях. Соответствующий законопроект №13335 направили на рассмотрение профильного комитета ВР.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:50
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна.
Так про то и разговор: из большей бочки вода будет вытекать дольше
щось в Афгані вода витекла як в срср, так й в сша...
А как в Парагвае она знатно вытекла...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:52
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
точніше було сказати - давай джерело, щоб зрозуміти звідки взялась цифра.
......
як тут часто кажуть, в нас далеко не бюджет військового часу. й якщо ситуація з виплатами поліпшить ситуацію з особовим складом - то треба подивитися, що з соціалу можна скоротити, й перекинути на війну. головне, популізм прикрутити
Ну, ок - понял откуда. Сильно оно помогло?
Ну, т.е. брать - неоткуда.
й звідки висновок - взагалі зі стелі? людини, яка навіть цифри не вміє аналізувати. резерви є - було б бажання.
Ну это же даже в детском саду логика понятна должна быть.
Резать социалку = падение Рейтинга. Рейтинг - неприкасаем.
Вывод?
Подсказка нужна?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:56
ЛАД написав: budivelnik написав:
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі...
Слишком прямолинейно.
Возможно (хотя и достаточно спорно), что "Олександ Македонський-занапастив Грецію", а "Наполеон - занапастив 100 років франції", но они сильно повлияли на прогресс человечества. Ускорили его.
budivelnik написав:
Отже
Олександр Македонський
Імперія Олександра Македонського, як єдина держава, існувала недовго, фактично проіснувавши лише до смерті самого Олександра 10 червня 323 року до н. е.. Після його смерті його полководці, діадохи, розпочали війну за спадщину, в результаті чого імперія розпалася на декілька елліністичних царств, які керувалися нащадками діадохів.
30 років жив , 10 років воював, як тільки помер все за що воював-розсипалось...
Наполеон
Після Наполеона Франція переживала період уповільненого демографічного росту, що виявилося у значно меншому зростанні населення порівняно з іншими європейськими державами, такими як Німеччина та Велика Британія. Це відставання зберігалося протягом усього ХІХ та першої половини ХХ століття, а відновлення демографічного потенціалу відбулося переважно завдяки імміграції.
Ключові аспекти негативної демографічної ситуації:
Сповільнене зростання населення:
Населення Франції зросло лише на 44% за століття (XIX століття), тоді як в Німеччині та Британії цей показник був у 2,5-3 рази вищим.
Фізичне виродження:
Спостерігалося зниження середнього зросту французьких призовників, який у 1914 році становив 1 метр 63 сантиметри, тоді як перед революцією та наполеонівською імперією він був 168 см.
Наслідки наполеонівських війн:
Хоча Наполеон встановив деякі стабільні інститути, критики зазначають, що його мілітаристська політика та постійні війни підірвали позиції Франції в Європі та призвели до значних людських втрат, що позначилося на демографії.
То як
Історія Греції -2000 років, історія Олександра Македонського -30 років яка привела після його смерті в точку звідки вийшла...
Франція ригала Наполеоном 100 років...
Тепер розумієте ? чи й далі продовжувати?
Про леніна/сталіна/мао/інвер ходжа/чаушеску/пол-пот - треба приводити їх досягнення і наслідки цих досягнень?
Отже
Хочете-не хочете а ЗМУШЕНІ признати
РОЗВИТОК людства на 90-97% залежав від ЛЮДСТВА і на 3-10% від впливу Мікеланджело чи Макіавелі....
flyman написав:
ну так, жили би у рабовласницькому ладі в Європі по законам орди, але "без відрижки Олександра та Наполена", десь як "вічна імперія" Китай за сто років до опіумних воєн, будівельник був би топ 5%, бо соціальний ліфт для розумних і кмітливих, але ж секунду, який ліфт?
Я не зрозумів
Як Олександр воюючи 10 років і спочатку ЗАХОПИВШИ а після смерті ВТРАТИВШИ захоплене - звільнив нас від ординських звичаїв?
Я так само не зрозумів
А чому наполеон дико успішно просуваючи францію ... в порівнянні з сусідніми Італією , Бельгією , Нідерландами , Австрією, Англією , Німеччиною - францію нікуди так і не просунув..
і звідки НЕ У ФРАНЦІЇ взялись інститути які вважається що наполеон зробив?
І останнє для фантазера від економіки щоб два рази не вставати..
Так Китай без Денсяопіна - виглядав би погано..
Але якщо трошки відступити і забрати з Китаю ще одного кормчого Мао-дзе дуна? щоб вийшло?
Китайц сьогодні був би на рівні Тайваню Чан-кай-ші?
і хто зараз живе краще?
тайванські китайці чи пекінсько-уйгурські китайці?
Звідси висновок
Будь який революційний крок-це ДОПІНГ для суспільства, який ВИСНАЖУЄ суспільство і приводить до того що після революції ..йде занепад років на 100 , поки суспільні сили не відновлаться природнім(еволюційним) шляхом.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 21 вер, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27037
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2989 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 20:56
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
...
И еще всякие "приколы" с "не бронируем без военника - который не выдавали"... Которые только в этом году исправлять начали.
а це що за вигадка?
Опять петросяним?..
Мужчин, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на военном учете или не уточнивших персональные данные или находятся в розыске ТЦК позволят бронировать на критически важных предприятиях. Соответствующий законопроект №13335 направили на рассмотрение профильного комитета ВР.
а як це не було військово-облікового документу? може й паспорту не було? черговий накид
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9913
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 21 вер, 2025 21:01
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.
Так ровно то же самое -- "звісно не з усіма, але з багатьма" и про жертв тцкшников сказать можно
та 100% військовополонених, яких десятки тис
Вранье. Ровно на те самые 100%: многие из вернувшихся - ни через что подобное не проходили.
НО: с чего ты решил, что ТЫ можешь "зневажливо обговорювати" случае беспредела тцкшников?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 21:01
Shaman написав:
а вони прям собі 20% залишають? звідки інфо?
Тут присутня легка маніпуляція
1 Фонд має право залишити на адміністративні потреби 20% від отриманих коштів.
2 Це не говорить про те що 20% від суми зібраного власники(керівники) фонду залишають собі
3 В адміністративні розходи входять витрати на склади , зарплати, податки з зарплат , вартість пересилки..., навіть у випадку коли всі дозволені 20% перечислені на зарплату.... то на руки вийде 11% , бо щоб отримати 11%-9% треба сплатити податків
Тому
У фонді а-ля Будівельник і сини - 20% це ні про що , бо основна маса це не гроші.. а саме речі ( хоча деколи дуже дорогі),а тому НІХТО не отримує зарплати і всі працюють безкоштовно ( а багатенькі а-ля я чи сини - ще й доплачують щоб мати можливість функціонувати фонду)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27037
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2989 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 21:02
Hotab написав:
.......
Як ви пропонуєте перевіряти (за гроші) звичайне бидляче хамство долярека, що хтось там смокче за окуляри, наприклад?
Рот показувати?
......
Согласен, что это "звичайне бидляче хамство".
Но вы забыли, что это началось в ответ на оскорбления со стороны ...
Так что тут взаимно.
Ну а уровень...
Кто на что способен.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36279
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 21 вер, 2025 21:04
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а це що за вигадка?
Опять петросяним?..
Мужчин, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на военном учете или не уточнивших персональные данные или находятся в розыске ТЦК позволят бронировать на критически важных предприятиях. Соответствующий законопроект №13335 направили на рассмотрение профильного комитета ВР.
а як це не було військово-облікового документу?
Ну вот такое время было: по завершению универа тебе говорят "бланков нет - иди годик погуляй". На второй год - ситуация повторяется. Как и на третий. И человек решат - "а кому оно, собственно, нужно!" - и банально плюет на вонекомат.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 21 вер, 2025 21:07
budivelnik написав: Shaman написав:
а вони прям собі 20% залишають? звідки інфо?
Тут присутня легка маніпуляція
1 Фонд має право залишити на адміністративні потреби 20% від отриманих коштів.
2 Це не говорить про те що 20% від суми зібраного власники(керівники) фонду залишають собі
...
я ж так й розумію - що фразу, що благодійні фонди можуть залишати собі до 20%, хтось нахабно перекручує - вони собі залишають й ще натякають - й по кишеням тирять. вони навіть не розуміють, що в публічних фондах це складно зробити. й звичайно, це показує, як зробили б самі дописувачі - у них в голові не вкладається, що хтось може робити по іншому...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9913
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|126882
|
|
|1493
|312641
|
|
|6076
|997581
|
|