Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 00:09

Дроздов: трампокемон

Дроздов: трампокемон
flyman
Повідомлень: 40872
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 00:15

Вдобавок к предыдущему посту.
О том, что у нас пока не "бюдєет воєнного часу" и можно сократить "социальные статьи". Не буду анализировать бюджет, это не такая простая задача. Если вы считаете, что вы можете квалифицированно это сделать, с интересом почитаю.
Не надо повышать зарплату учителям? Допустим.
Но тогда, возможно, не надо повышать зарплату и другим работникам? Но они почему-то растут. И довольно заметно.
Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты. :)
Цены, кстати, тоже быстро растут.
И кто в этих условиях останется учительствовать? Разве что пенсионеры.
Можно, конечно, уменьшить/ликвидировать выплаты ВПО. Эти 2000 всё равно копейки.
Можно умкньшить/перестать выплачивать пенсии. Нечего сидеть на шее у государства, все в Германию, пусть немцы платят.
Ещё много чего можно порезать.
Не боитесь, что после этого действительно украинцы станут не готовы "її захищати"?

И добавлю о том, что нет проблем с экономикой.
Вы не подскажете, по какой цене мы сегодня закупаем газ? Намного дешевле, чем платили "клятым москалям"?
Вы не заметили, что нам уже приходится закупать электроэнергию? + потеря ЗАЭС, которая вырабатывала "близько 40 млрд кВт·год електроенергії, що становить п'яту частину загальнорічного виробництва електроенергії в державі й половину її виробництва на українських атомних станціях." А атомная энергия самая дешёвая. В результате сильно растут цены на ээ для юрлиц. А это отражается на всех остальных ценах. В частности, например, на существенном подорожании курятины.
Вы, как экономист, всего этого не видите?
ЛАД
Повідомлень: 36285
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 00:29

лазер-мазер-рейкотрон

лазер, рейкотрон і т.д. і т.п.

залишилось зробити світловий меч та зірку смерті
flyman
Повідомлень: 40872
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 00:34

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
_hunter
А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала.
А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос :?:
-----------------------------
сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.

але ти взагалі проблеми не бачиш? що такого, знущаються з українців... хлопчик, а ти хто такий? бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
Опять методы инструктора райкома - представить оппонента врагом народа.. :)
_hunter не писал "що такого, знущаються з українців".
Написал только о том, что это бесполезно, мы с этим сделать ничего не можем. Только повозмущаться. Ни препятствовать этому, ни наказать виновных мы не можем.
А на поведение ТЦК мы можем повлиять и наказать тех, кто грубо нарушает закон.
Да, избиения и издевательства, не массовые явления, а отдельные случаи. Надеюсь, не очень частые. Но наказывать за них нужно. Именно для того, чтобы они не стали массовыми.

я ж кажу, щоб посперечатися зі мною, ви вже підтримуєте різних гівнюків. ще боров залишився, як нижчий рівень. по-перше, ху_нтер - звичайний троль й демагог. якщо ви це не бачите по стилю його спілкування, то вибачте. так, на фізиці цьому не вчать.
Я підтримую не людей, а мысли. Правильные мысли бывают даже у врага. Вы же не осуждаете Залужного, что от изучает труды Герасимова и признаёт его талант.
Я выделил, что он здесь написал. И речь шла об этом.

тепер, що значить марно? треба все фіксувати - військові злочини не мають терміну давності здається. ці боягузи що, дарма балаклави носять, - вони навіть там бояться. Ізраіль показав приклад, як треба шукати військових злочинців. а ми показуємо, що навіть зараз вже декого знаходять...
Фіксувати и шукати треба.
И этим занимаются. Следователи.
Повторю - на форуме мы можем только высказать свой возмущение. И всё. Пользы от этого никакой. Можно возмущаться каждый день.
Точно так же бесполезно возмущаться обстрелами городов.
Этим можно заниматься каждый день. Если каждый напишет об этом, форум превратится в форум плачущих институток. Кому-то будет интересен такой форум?

P.s. Думал днём ответить на этот ваш пост - viewtopic.php?p=5891987#p5891987, но уже надоело. Слишком много времени на вас тратится.
ЛАД
Повідомлень: 36285
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 00:58

Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали.
А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 22 вер, 2025 01:00, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 22736
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 00:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали.
Причём люди, которые о работе АЭС точно знают не больше меня. Разница в том, что я честно признавал, что не знаком с работой АЭС и не могу определять причины аварий, то эти люди меня пытались убедить, что причины всех аварий одинаковы. Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.

Поговорим о ваших проблемах. Вам было сказано, что до аварии на Чернобыльской АЭС специалистам были известны проблемы (конструктивные
недостатки) соответствущего реактора. В связи с чем ваше утверждение, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии
является мягко говоря сомнительным. Именно вы принялись рассуждать о различиях причин между авариями на двух объектах.

Подтвердите, пожалуйста, цитатами из сообщений, где известные вам люди убеждают вас, что причины всех аварий одинаковы.
Повідомлень: 2108
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 02:31

Shaman

Shaman
По-моему интересное интервью - https://www.bloomberg.com/features/2025-jung-chang-weekend-interview/?srnd=phx-weekend_2.
Может быть, вам тоже.
Что вы думаете о Дэн Сяопине
Мои чувства [сейчас] смешанные. Он, безусловно, был освободителем для Китая и для меня. Без него Китай после смерти Мао превратился бы в новую Северную Корею. Но он решил не отрекаться от Мао, и Китай продолжал оставаться репрессивным обществом, с Тяньаньмэнь. И это также позволило Китаю попытаться вернуться к временам Мао, к тем недобрым старым временам.
В СССР пошли дальше.
Хрущёв довёл дело до конца, не ограничившись разоблачением Берии, Кобулова и пр., но и отрёкся от Сталина, признав именно его главным виновником преступлений режима и прямо назвав его сталинским, а не возложив вину на подручных - Ягоду, Ежова, Берию.
Поэтому возрождение сталинских порядков в Союзе было невозможно, несмотря на достаточно большое количество оставшихся поклонников Сталина. Поэтому же на Западе, да и во всём мире есть много маоистов, но практически нет сталинистов (во всяком случае, я о них не слышал).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36285
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 02:33

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали.
Причём люди, которые о работе АЭС точно знают не больше меня. Разница в том, что я честно признавал, что не знаком с работой АЭС и не могу определять причины аварий, то эти люди меня пытались убедить, что причины всех аварий одинаковы. Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.

Поговорим о ваших проблемах. Вам было сказано, что до аварии на Чернобыльской АЭС специалистам были известны проблемы (конструктивные
недостатки) соответствущего реактора. В связи с чем ваше утверждение, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии
является мягко говоря сомнительным. Именно вы принялись рассуждать о различиях причин между авариями на двух объектах.

Подтвердите, пожалуйста, цитатами из сообщений, где известные вам люди убеждают вас, что причины всех аварий одинаковы.

Простите, мне хватило сегодня бесед с экономистом Shaman"ом. Я не буду тратить время ещё и на то, чтобы что-то подтверждать ещё и юристу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36285
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 02:37

  hxbbgaf написав:Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали.
А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.

Вы не допускаете, что судмедэксперты просто перегружены?
Им приходится делать экспертизу трупов погибших солдат, трупов, возвращаемых по обмену.
Такого количества экспертиз в мирное время не было даже близко, а судмедэкспертов, вроде, не прибавилось.
Отсюда и торможение.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36285
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
