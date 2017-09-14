Xenon написав:сьогодні спілкувався із знайомим , у котрого батьки живуть на окупованій території (Донетчина) - ще з 22 року там кацапи зайшли.
виявляється їм досі платиться пенсія з України (на картки приват); + вони вже давно отримали раше аусвайси і отримують кацапську пенсію також.
А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?
карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.
Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять А уходит гривна с карты на карту в ЕС в лучшем случае Или можно и казахские карты пополнять так(безлимитно по входу гривны) ? То что меняют по доллару это понятно Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется
flyman написав:Тут побутує думка, що невистачає штурмової піхоти та мийщиків кабанчиків, та і просто "відсвічувати в окопі" в обсязі місячної поставки 30К тушок
чому ж тільки тут? Якщо ти не помітив то крім виділення безпіотників в окремий рід військ іде паралельно створення штурмових сил. От задумайся що це означає на практиці? Крім понятно боротьби за владу серед генералітету. В чому концепція штурмовиків? І порівняй їх з ударними арміями ссср часів 2ї світової. Не здається тобі що штурмовики це історія про мясні штурми а не про технологічні переваги.
ЛАД написав:flyman, что там рассказывают либертарианцы о невмешательстве государства в экономику?
Президент Хавьер Милей временно отменил экспортные пошлины на все аргентинские сельскохозяйственные грузы в попытке привлечь в страну доллары для поддержки распродажи на рынке перед решающими промежуточными выборами. .....Это отчаянный шаг Милей, чтобы успокоить рынки, обеспокоенные тем, что министр экономики Луис Капуто собирается продать так много долларов, чтобы поддержать песо перед голосованием 27 октября, что не останется ничего для обслуживания долга, учитывая, что в январе ожидается крупный платеж по облигациям.
Там йшлось про "мікроскопи" (навіть до хотаба майже дійшло) і "технологічну війну", а не про "відсвічування в теплік в окопі". Проснувся під вечір, майор?
Мита і є втручання. Зменшення мит - зменшення втручання. Нема мит - нема втручання. Чи що малось на увазі?
Не так. Зменшення мит це теж втручання. Тем более, в данном конкретном случае - для стабилизации валютных ресурсов и кратковременное (до 31 октября). Ну и переговоры с Трампом о помощи это тоже не вмешательство государства? А как же "свободная рука рынка"?
ЛАД написав: Не так. Зменшення мит це теж втручання. Тем более, в данном конкретном случае - для стабилизации валютных ресурсов и кратковременное (до 31 октября). Ну и переговоры с Трампом о помощи это тоже не вмешательство государства? А как же "свободная рука рынка"?
Втручання у втручання із зменшенням втручання. Краще з тумосом посперечайтесь, він юрист. Або з будівельником, він топ 5%.