Білецький заявив, що нерівність у підходах до мобілізації безпосередньо впливає на мотивацію людей йти до армії. Він зазначив, що проблема полягає не у фінансових відмінностях, а у відчутті несправедливості: одних забирають на фронт, а інші залишаються в тилу.
«Це не соціальна нерівність — у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», — заявив військовий.
Він вважає, що в Україні надто багато людей користуються бронюванням, адже, за його словами, значна частина цих людей належить до категорій, які не мають стосунку ні до критичної інфраструктури, ні до громадського транспорту, ні до оборонної промисловості.
«Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми», — заявив Білецький.
але якщо уважно подивитися до наших критиків мобілізації - то там кожен другий, якщо не кожен перший - з тих, про кого стаття
Зазвичай навпаки - ярі нафронтники до останньої верби і кордонів 1991 року - чи заброньовані, чи з "не тим ВОСом", чи просто блатні.
Стосовно примусової хвилини мовчання. Є цитата з одної книжки. Вгадайте якої (підказка - у назві тільки 4 цифри)
«На вулицях було тихо, люди йшли, не подаючи виду, що щось відбувається. Раптом пролунав сигнал, і всі піднімалися з місць і прямували до екрана. У цей момент ніхто не мав права відводити погляд або сумніватися в тому, що робить. Кожен був зобов’язаний брати участь, кожен мусив проявляти емоції, передбачені Партією».
туфта... до прикладу із Лємберга гребуть скажено причому вулиці - це вчорашній день трц, паркінги, сто, території підприємств, мийки, спортзали-йде шалене полювання
jump написав:туфта... до прикладу із Лємберга гребуть скажено причому вулиці - це вчорашній день трц, паркінги, сто, території підприємств, мийки, спортзали-йде шалене полювання
О, а я тільки хотів запитати - чи в місті Лева мобілізацію "поставили на паузу"? Бо в червні і липні - я натрапляв на тцк двічі на місяць, а вже в серпні і от вересень добігає кінця - то ніде їх не бачив? Хоч на роботу їжджу/ходжу, як і ходив раніше! Так само і в ТРСК Спартак, як і в атб - ходжу або щодня, або через день!
Дивно - де ви так часто їх бачите? Чи то знайомі розказують ?