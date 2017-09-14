А як же "крававий діктатор Бацька"?
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:37
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:39
гоняли, гоняли - там було дуже пріскплива гра слів - й не скажу, що ви були надто переконливі. а якщо вам здається, що всі оточуючі ведуть себе алогічно, то має сенс подивитися на це зі сторони
буду пропускати частини повідомлень, бо дуже не читабельно...
а оце класичне. так дійсно неодноразово писав про розвал Раші. "скоро" - не писав, ви дописали. й головне - я ніколи не ув'язував це з поточною війною. гаряча фаза війни закінчиться раніше - але так, може послугувати каталізатором. бо коли війна закінчиться питання "навіщо все це" - воно обов'язково буде. головне, наскільки голосно... а ви постійно намагаєтесь мені приписати, що я пропоную дочекатися розвалу Раші для закінчення війни - це ваші слова, не мої
я запропонував конкретне - збільшити виплати. й резерви є, й є думка, що частину людей це таки привабить. й тут ви КАТЕГОРИЧНО проти. чому? бо це нам дасть можливість й далі примушувати Рашу до реальних перемовин замість капітуляції?
питання було, що робити, доки ми намагаємось домовитися з Рашею. відповідь - воювати далі, інших варіантів немає...
про фінський варіант - напишіть конкретно, що мається на увазі, це ж не важко? чи важко? бо насправді чому не підходить? фінам пропонували обов'язково вивчати російську, а фінську лише для фольклору. їм розповідали, що Фінляндія штучна країна, яка ніколи не існувала?
в нас дійсно екзистенційний конфлікт, який немає рішення. як в Ізраілі. перемовини можливі, коли Раша визнає Україну як незалежну країну, її право на незалежне існування й забуде оці всі імперські спогади - а от колись. було, та загуло... за нинішньої влади на Раші це неможливо. тому так, війна на десятиріччя - гаряча фаза закінчиться, а війна - ні...
ці слова означають, те що означають - немає критичних проблем. порівняно з мобілізацією - там є критична проблема. а так проблем звісно дуже багато у воюючій країні...
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:40
Тобто ти мені пропонуєш думати за твоїм єралашиком?!
В цьому твоя дурня і є...
Ти будуєш на вигадані й тобою фантазії.
Замість реалу.
Де апріорі отакої пропорційності, як ти несеш, нема.
Зп посадовців визначається державою ... з урахуванням ринку. З урахуванням.
Але це урахування не є отаким, як в тебе -- скільки дав результату, стільки в кишеню.
Є два варіанти:
1. Цілком можна знайти фахівця на посаду не набагато гірше за кращого. Наприклад, отой суд для Нафтазу міг виграти (знайти відповідних юристів) не К..., як його там, за 5 млн. премії собі, а інший за 1 млн. чи менше собі.
2. Ідейних, які працюватимуть на посадах за не ринкові, а менші гроші, в країні є...
От тільки ліфти їх не підіймають.
Бо вищим можновладцям вони отакі ідейні (працювати на країну) й на фіг не потрібні.
В тому і справа, що впливу нашого на можновладців-управлінців-регуляторів мізер...
І не можемо ми ні скинутись!!!, ні тим паче!!! сплатити-купити собі Рузвельта тощо...
Влада в інших перців.
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:51
На Заході стурбовані прагненням Зеленського до монополізації влади
Зеленський на останній зустрічі зі "Слугами народу" нарікав на членів парламенту, активістів громадянського суспільства та журналістів за те, що вони "не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів".
"Президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися, воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників"
Зеленський "чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах, що відбудуться". "І схоже, що вже не лише партійні суперники Зеленського турбуються про повзучу монополізацію влади", - зазначає видання.
У матеріалі говориться, що в партійних лавах зростають сумніви та нарікання щодо "персоналізованого" методу правління Зеленського та його схильності "зневажливо ставитися до парламенту, до того ж, кроки проти антикорупційних органів досі дратують деяких його власних законодавців".
"Політичні опоненти давно скаржаться на популістську нетерплячість українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією, та на його вроджену колючість до критики. Однак його захисники ігнорують ці скарги, кажучи, що війна вимагає твердої, рішучої руки", - пише Politico.
Видання, крім того, пише, що "друзі і радники" президента здобувають все більше влади та контролю, тоді як ті, готові ставити під сумнів рішення влади та кидати їй виклик, або ті, хто демонструє риси незалежності, опиняються поза владою.
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:55
щоб аналізувати бюджет, як ви пишете, треба мати доступ до великого обсягу інфо. але щоб оцінити, що резерви є. та ж сама бруківка - її ж таки кладуть й перекладають. а можна обмежитися лише критичними ремонтами. можна впровадити додаткові мита на дорогий імпорт - можна? можна. ми не бачимо, що уряд цим займається. й в тому коментарі ж було вказано - витрати на соціал зросли, на оборону ні. хіба це логічно під час війни?
ще раз - проблеми є.
а що ви хочете довести? через "дешевий" руській газ в 2021 ціна раптом стала 2 тис дол за м3. Європа зробила висновки, й купує більш дорогий газ, але гарантовано. хоча так - це проблема Європи, в США газ більш дешевий.
ЗАЕС ми ВЖЕ втратили. як ви кажете, який сенс "возмущаться". виходимо з гіршого сценарію - ЗАЕС немає. хоча насправді варіанти є...
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:27
Місіонер ніяк не може узріти головну різницю між можновладцями-елітами, наприклад, США і нашими.
Ті сприяли розвитку (в тому числі і вкладали гроші) в дійсно найкращих найефективніших як ото IBM і т.д., а наші аби в свої...
Зустрів знайомого з Тепломереж. Каже керівники понабудували заводи під себе... і самі ж в себе купують хрєнь ще й за цінником х4-5.
Й комунальні гроші туди в оцю неефективність лл'ються потоками.
Оце і є дійсна мета перебування управлінців на посадах.
Навіть за війни...:
За оцінками українського громадського діяча Сергія Стерненка, зараз до 60% FPV-дронів, які закуповують за держзамовленням, ймовірно непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки.
Про це повідомив Сергій Стерненко у соцмережах.
Він зазначив, що більше ніж половина із двох мільйонів FPV від держави – непридатні та лежать на складах.
На думку Стерненка, є дві причини постачання несправних державних безпілотників: тривала логістика, яка може займати від одного до шести місяців, та потреба, сформована Генштабом. Саме там напряму визначають і передають Міністерству оборони перелік дронів, які слід закуповувати.
«А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили – це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю», – йдеться у повідомленні.
Все що завгодно, але не тупість.
Посадовці цілком розумні люди...
Для себе.
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:30
Цікаві питання від блатного з не тим ВОСом (С) який не створений для війни
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:44
>>> про це треба постійно нагадувати
Так никто не запрещает. И даже не мешает. Более того: бесплатный совет -- можешь, как тот малахольный со справкой - в подпись добавить. Что бы в каждом посте напоминать.
Нет, Это не нормально. Даже наоборот: это чудовищное проишествие. И абсолютное молчание властей по этому поводу -- вот оно вызывает ГРОМАДНЫЕ вопросы
Додано: Вів 23 вер, 2025 20:10
Россия обстреливает мирных жителей, систематически повторно обстреливает спасателей - нужно молчать, по _hunter'у.
Это не чудовищное проишествие, ГРОМАДНЫХ вопросов не вызывает, "это же война" (с) ЛАД
Зато, как какой-то выпрыгнул на ходу - ой людоньки, що відбувається, "чудовищное проишествие", "громадные вопросы"
Додано: Вів 23 вер, 2025 20:41
На Тернопільщині працівник ТЦК побив поліцейського
Сподіваюсь хоч цього покарають.
