budivelnik написав: Особисто я НЕ УЯВЛЯЮ, як можна створити умови ( і що це за умови) ,

......

щоб Лад признав необхідність збільшення розриву між багатими і бідними Особисто я НЕ УЯВЛЯЮ, як можна створити умови ( і що це за умови) ,......щоб Лад признав необхідність збільшення розриву між багатими і бідними

Правда якщо пофантазувати що в мене в розпорядженні

а - трильон доларів

б - десять мільйонів бажаючих на себе працювати

То в принципі реформувати Україну за 10 років - вийде..

до речі кого там бажано розтрощити в Україні щоб всім стало добре?

а то якось перша сотня з їх 20-30 млрд доларів-щасливими 40 млн українців довше ніж на місяць не зробить...

Давайте для начала уточним.1.разрыв в доходах вы считаете нормальным/допустимым?В 10-100-1000-миллион раз?Только давайте говорить именно о, а не о "богатстве", в которое засчитывается стоимость машин/яхт, квартир/домов/островов, фабрик/заводов/фирм. Надеюсь, вы не предполагаете, что Маску его триллион насыпят 100-долл. купюрами? Скорее всего, теми же акциями, на которые он будет получать дивиденды. Вот это будет доход, а не тот "триллион", кот. ему дадут. И продать эти акции в большом количестве он не сможет. т.к. это вызовет обвал этих акций.2. Ещё уточните, пожалуйста, когда вы говорите о разрыве между бедными и богатыми, что вы имеете ввиду - разрыв между самым бедным и самым богатым, или между верхними и нижними квантилями в 5%? Или в 10%? Или сколько?3. Можно, конечно, рассказывать, что революция 1917 это работа германского генштаба или результат заговора небольшой группы большевиков. Не буду доказывать, но если вы считаете так, то этот вопрос не имеет смысла обсуждать.Вы не боитесь, что слишком большой разрыв может привести к тому же результату?Я тут как-то цитировал Лесю Украинку:Мужики цікаві стали,Чи ті кості білі всюди,Чи блакитна кров поллється,Як пробити пану груди?Она не была большевиком. И даже меньшевиком тоже не была.4. Человек (небольшая группа людей), владеющий условным триллионом, приобретает слишком большое влияние в государстве. Но он не бог и, как все люди, может ошибаться. Или даже иметь неприемлемые/вредные для общества взгляды, которые может взяться претворять в жизнь. Возможности для этого у него будут очень большие.Ни в Сингапуре, ни в Ю.Корее не было "трильона доларів" и вряд ли было "десять мільйонів бажаючих", но реформы провели и страны подняли сильно. Вот не знаю, как было на Тайване.С этим спорить не приходится.