budivelnik написав:тепер про ЕКОНОМІЧНУ ефективність діяльності Я для себе вибираю СЕРЕДНІЙ між совком (нормативами Держави про те що фонд може забрати собі 20% від вартості отриманого на адмінпослуги) і капіталізмом( вартість економії Держави у випадку використання того шо прийшло БЕЗКОШТОВНО для Держави Швидка створила умови в яких додаткових 15 поранених бійців залишились живим Це зекономило 225 млн грн виплат родинам загиблих Вклад фонду -20% від 225 млн=45 млн грн... це тільки по одній позиції.
З Вашими талантами Ви не пробували Міністерство економіки очолить? Це все можна монетизувать? З такими відсотками яка там наркота, швидкі потрібно з хламу хватать, поки є.
detroytred написав:Все що завгодно, але не тупість. Посадовці цілком розумні люди... Для себе.
Тупість -це не догнати існування простої істини якщо ТИ працювати не хочеш - то жоден посадовець чи закон тебе не змусить ... А якщо прийдем до диктатури , то вартість твого змушування буде більшою ніж віддача від тої роботи до якої тебе змусять Тому Звинувачувати 20 000 посадовців в тому що 8 млн пересічних не платять навіть податок з мінімалки, може кожен ідіот.... , але кількість цих неплатників буде зменшуватись не шляхом силових методів, а шляхом природної смерті... Поки в Державі 40% працездатного населення переконане що можна уникати оподаткування- доти ніякий геніальний фантазеро-теоретик порядку навести не зможе.
Працювати та сплачувати податки це зовсім різні речі. Саме "20 000 посадовців" і створили систему, де сплата прямих податків майже не має сенсу.
З точки зору висококваліфікованого спеціаліста/середнього класу: - люмпен-бюджетник при зміні місця роботи 3-5 місяців може отримувати від держави мінімум 70% його попередньої зарплати + кваліфіковану допомогу у працевлаштуванні від державного центру зайнятості. Я теж згоден платити умовно $1000 податків в місяць щоб кожні півтори-два роки при зміні працедавця влаштовувати собі 3-5 місяців sabbatical отримуючи при цьому $3500 в місяць від держави + кваліфіковану допомогу щодо наступного працевлаштування. Але "20 000 посадовців" вирішили що таким як я достатньо платити не 70%, а лише 7%, і замість допомоги в працевлаштування - троллінг/знущання пропозиціями попрацювати за 10% від моєї ринкової вартості. - "внески в ПФ" - пенсія люмпена-бюджетника в 2-3 рази більша його щомісячного "внеску", а якщо сплачувати максимальну суму внеску - пенсія буде трохи більше його половини. І лише десь з 10% від пасивного доходу який можна отримувати інвестуючи туж-саму суму навіть в Українські валютні ОВДП.
З точки зору люмпен-бюджетника - прямі податки та внески за нього сплачує держава, а вірніше реальні платники податків.
З точки зору решти люмпенів: - поки здатен працювати - якось розберусь сам - пенсія буде лише трохи менша ніж в люмпен-бюджетника, зате житиму краще поки працюю
І саме стараннями "20 000 посадовців" у нас держава яка досі орієнтована саме на люмпенів, незважаючи на те що вже виросло майже 2 покоління які навіть народилися після того як формально закінчились совіти. А 5% стали успішними зовсім не тому, що "подивились в дзеркало" - а або тому що як ти змогли "домовитися" та вступити в симбіоз із посадовцями, або навпаки - незважаючи на всі потуги посадовців здатні працювати на міжнародному ринку праці який цим "20 000 посадовців" непідконтрольний.
За нормальних посадовців, і відповідно законодавства/рівня держпослуг - вже давно б було не 5%, а всі 45.
budivelnik написав:Особисто я НЕ УЯВЛЯЮ, як можна створити умови ( і що це за умови) , ...... щоб Лад признав необхідність збільшення розриву між багатими і бідними
Давайте для начала уточним. 1. Какой разрыв в доходах вы считаете нормальным/допустимым? В 10-100-1000-миллион раз? Только давайте говорить именно о доходах, а не о "богатстве", в которое засчитывается стоимость машин/яхт, квартир/домов/островов, фабрик/заводов/фирм. Надеюсь, вы не предполагаете, что Маску его триллион насыпят 100-долл. купюрами? Скорее всего, теми же акциями, на которые он будет получать дивиденды. Вот это будет доход, а не тот "триллион", кот. ему дадут. И продать эти акции в большом количестве он не сможет. т.к. это вызовет обвал этих акций. 2. Ещё уточните, пожалуйста, когда вы говорите о разрыве между бедными и богатыми, что вы имеете ввиду - разрыв между самым бедным и самым богатым, или между верхними и нижними квантилями в 5%? Или в 10%? Или сколько? 3. Можно, конечно, рассказывать, что революция 1917 это работа германского генштаба или результат заговора небольшой группы большевиков. Не буду доказывать, но если вы считаете так, то этот вопрос не имеет смысла обсуждать. Вы не боитесь, что слишком большой разрыв может привести к тому же результату? Я тут как-то цитировал Лесю Украинку: Мужики цікаві стали, Чи ті кості білі всюди, Чи блакитна кров поллється, Як пробити пану груди? Она не была большевиком. И даже меньшевиком тоже не была. 4. Человек (небольшая группа людей), владеющий условным триллионом, приобретает слишком большое влияние в государстве. Но он не бог и, как все люди, может ошибаться. Или даже иметь неприемлемые/вредные для общества взгляды, которые может взяться претворять в жизнь. Возможности для этого у него будут очень большие.
Правда якщо пофантазувати що в мене в розпорядженні а - трильон доларів б - десять мільйонів бажаючих на себе працювати То в принципі реформувати Україну за 10 років - вийде..
Ни в Сингапуре, ни в Ю.Корее не было "трильона доларів" и вряд ли было "десять мільйонів бажаючих", но реформы провели и страны подняли сильно. Вот не знаю, как было на Тайване.
до речі кого там бажано розтрощити в Україні щоб всім стало добре? а то якось перша сотня з їх 20-30 млрд доларів-щасливими 40 млн українців довше ніж на місяць не зробить...
С этим спорить не приходится.
"Україна зможе повернути свою країну в її початковому вигляді й, хто знає, може, навіть піти далі! Путін і Росія перебувають у великих економічних проблемах, і зараз саме час для України діяти", - написав президент США. https://ukranews.com/ua/news/1107128-uk ... trymky-yes
З подивом дізнався, шо літаки Аерофлот спокійно літають по всьому світу. Мало того, їх там ще й обслуговують. Ось з Єгипту до мацкви зараз летить. https://www.flightradar24.com/AFL401/3c589939 А були часи, коли срср знищив корейський боїнг.
ЛАД написав:....... Во-первых, меня не "гоняли", а доставали... Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.
гоняли, гоняли - там було дуже пріскплива гра слів - й не скажу, що ви були надто переконливі. а якщо вам здається, що всі оточуючі ведуть себе алогічно, то має сенс подивитися на це зі сторони
Когда все кажутся тебе сумасшедшими, обрати внимание на себя
1. Если вы считаете, что гоняли, то не буду спорить. Считайте. 2. "подивитися зі сторони" очень полезно. Но... Сахаров был один. Но оказалось, что он не был сумасшедшим. А уж при той публике, что осталась на нашем форуме...
постійно намагаєтесь мені приписати, що я пропоную дочекатися розвалу Раші для закінчення війни - це ваші слова, не мої
Развала или экономического краха/виснаження. Отказываться от своих слов хороший метод. Простите, но тратить время на поиск цитат не буду.
я запропонував конкретне - збільшити виплати. й резерви є, й є думка, що частину людей це таки привабить. й тут ви КАТЕГОРИЧНО проти. чому? бо це нам дасть можливість й далі примушувати Рашу до реальних перемовин замість капітуляції?
Ещё один хороший метод - приписывать оппоненту то, чего он не говорил. Я не писал, что я против поднятия выплат военным. Если у вас есть лишние миллиарды, то пожалуйста. Хотя у такого решения есть большие минусы, но ладно. Я, например, с интересом посмотрю, как вы этим людям после демобилизации предложите работать за 20 тыс. грн.
про фінський варіант - напишіть конкретно, що мається на увазі, це ж не важко? чи важко? бо насправді чому не підходить? фінам пропонували обов'язково вивчати російську, а фінську лише для фольклору. їм розповідали, що Фінляндія штучна країна, яка ніколи не існувала?
Нам до войны не "пропонували обов'язково вивчати російську", возражали против ограничений на русский язык. И не требовали отказаться от государственности. Да и сегодня не требуют. Я пошёл бы воевать за право украинцев говорить "рідною мовою", но я не готов воевать за право запретить русский язык.
в нас дійсно екзистенційний конфлікт, який немає рішення. як в Ізраілі. перемовини можливі, коли Раша визнає Україну як незалежну країну, її право на незалежне існування
Не надо придумывать. Таких требований не было. И в Израиле нет "екзистенційного конфлікту". Со многими арабскими странами отношения налаживаются, а палестинский вопрос действительно решать надо. И надо создавать палестинское государство, которое признали многие страны. В т.ч. сейчас признали Англия. Франция, Испания, Канада.
й забуде оці всі імперські спогади - а от колись. було, та загуло... за нинішньої влади на Раші це неможливо. тому так, війна на десятиріччя - гаряча фаза закінчиться, а війна - ні...
Если вам хочется воевать десятилетиями. то я даже не знаю, что вам посоветовать. Разве что вступить в какую-нибудь ЧВК и вперёд и с песней. Я уже несколько десятилетий "строил коммунизм", теперь вы будете обещать людям "светлое будущее через несколько десятилетий".
ці слова означають, те що означають - немає критичних проблем. порівняно з мобілізацією - там є критична проблема. а так проблем звісно дуже багато у воюючій країні...
Эти проблемы станут сильно критичными после окончания войны или, как вы пишете, после "окончания горячей фазы". О проблеме с мобилизацией. У государства масса возможностей узнать мнение общества. Например. соцопросы, не говоря уж о референдуме. Вы там писали (цитировали), что единственной причиной нашего поражения будет нежелание граждан защищать государство. Это нельзя было выяснить до войны? И не ориентироваться на мнение "активистов", которые и Минск называли предательством, а учитывать мнение общества. Я уже писал о многих глупостях, которые мы сделали, не буду повторяться. Но невозможно заставить воевать общество, которое этого не хочет. Точнее можно, но при сталинском режиме. И то, по-моему, такого массового нежелания воевать тогда не было.
И ещё. Вы написали очень хороший пост с цитатой об отношении к ветеранам - viewtopic.php?p=5892644#p5892644. Но ваш подход - увеличить выплаты, чтобы люди пошли воевать за деньги... Тогда это уже просто наёмники и им вполне могут потом сказать - "вы сами пошли и получили за это деньги и льготы. Нечего требовать ещё чего-то".
И добавлю. У вас слабая позиция. Я очень редко прибегаю к этому аргументу. Но вы не на фронте. Многие ваши аргументы выглядят... не очень в устах человека, который пойдёт воевать, когда линия фронта будет в районе Збруча.
Было когда-то выражение: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не оставим".
Ответы вам сильно утомляют и отнимают слишком много времени. Уже не раз писал, что не буду вам отвечать, но каждый раз нарушаю. Давайте, наверно, договоримся - я заранее признаю вашу победу в любом споре. И пишите дальше ура-патриотические лозунги. Моё мнение, что войну пора заканчивать и это должно быть сегодня самой актуальной задачей власти. Линию фронта при этом надо держать. Но надо бороться за заключение мира, а не за "укрепление переговорных позиций".
Тут достаточно часто вспоминают Армению и Азербайджан. Ну, повоевали 35 лет. Азербайджан набрался сил и победил. Ура! Ура!!! И что? Отвоевал Карабах. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана на центральной площади Ханкенди. Азербайджан не мог жить без этого куска земли? Сколько людского горя принесли эти события. Сколько людей пострадало в погромах, больше 100 тыс. армян стали беженцами. Это при населении Армении около 3 млн. И это только по результатам последней войны. А сколько сотен тысяч с обеих сторон стало беженцами до того? Так там действительно грозил геноцид. Вполне реальный.
Если верить звучащим тут прогнозам о "войне на десятилетия", я сам назову психами людей, которые решат сюда вернуться из Европы. Скорее, ещё миллионы уедут.
budivelnik Вы, по-моему, несколько неверно оцениваете государственных деятелей. Да, там крайне редко попадаются идеалисты. Да, у нас многие идут в политику ради возможности нажиться благодаря существующей коррупции. Но часто там работают другие мотивы. Например, власть, признание. Для многих это дороже денег (конечно, от денег никто не отказывается ). Вряд ли Порошенко сильно заинтересован в президентстве ради денег. Он и так весьма успешный бизнесмен. Тем не менее, борется за власть уже больше 20 лет. Кому-то интересно опробовать на практике свои идеи. К таким, думаю, относится Бальцерович. Я ни разу не слышал обвинений в его адрес в наживе на его посту. Он пошёл во власть не ради денег. И ничего не получил от пребывания во власти кроме возможности на практике проверить свои теории. Достаточно успешно. Да, шок был сильный. Но и получился хороший результат. У нас в 90-е шок был, пожалуй, не меньший, но без результата. Точнее, результат отрицательный. Хотя некоторые рассказывают о колоссальных успехах по сравнению с 1913... ой, с 1991 годом. При этом точно не знаю, какая зарплата была у Бальцеровича, но вряд ли такая, как, например, была у Коболева. Интересно, нашёл ли такой специалист такую же доходную должность. Суд до сих пор продолжается.