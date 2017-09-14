RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15236152371523815239>
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:20

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Тобто оце, що тепер відбулося, то є хитрий план Трампа?

Від того, що ви його визначили отак, а я колією, суть того, що відбулося, не змінюється --- тиску з боку Трампа на Зе і Ко стосовно "до Перемоги" від тепер нема і не буде.
*Чому б ні?*((


будут зміщенні акценти - у обставинах які складаються тиск піде знизу
переможники нейтралізуються
нейтральні та вичікувачи почнуть вимагати якнайшвидшого завершення війни
наростаюча фронда серед депутатського корпусу це підтверджує


Тиск знизу не дав ніякого результату при одночасному тиску зверху (Трампом), то з якого дива зі зникненням тиску зверху отой тиск знизу щось дасть?

Імхо. Навпаки.
Слідом за падінням тиску зверху від Трампа ... незабаром або зникне й так сам (або буде ліквідовано) тиск знизу.
У Зе тепер повний карт-бланш.
Мабуть тільки отой фактор тиску з боку Трампа відстрочував початок даного процесу.

Дзеркало...
Як ото було викинуто отого Козака (і два управління), так само буде й в нас.
Колія що там, що тут.
detroytred
 
Повідомлень: 25611
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тиск знизу не дав


не було ніякого тиску знизу
гавкіт переможників був потужніший за бувкотіння перемирників
тільки останні місяці ситуація почала змінюватися
і на рівні коментарів фейсбука і на рівні депутатів
Трамп лише тимчасово змінив риторику, щоб підслатстити пілюлю з завершщенням траншів збройної допомоги
коли суспільство остаточно дозріє втративши можливість жити у рідниих містах - Трамп з хлопцями знову запропонують допомогу у встановленні перемир'я
Трамп вже так робив у червні - "їм треба ще пару місяців повоювати"
І таки так, депутати вже почали кривляти зеленського, казати про безальтернативність перемир'я і т.і.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 24 вер, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:29

_hunter

самая суть - там


Та нема ніякої суті. Рішення рандомних судів ніяк не торкаються німецьких бігунців , які в порушення законодавства не тільки залишили державу, а ще і не поновили дані про своє фактичне місце проживання. Інструкцію по встановленню резерв+ за недорого надати?
Hotab
 
Повідомлень: 16431
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:33

  ЛАД написав:
  buratinyo написав:........
И размеры старых реакторов небольшие. Пару фур и его можно весь перевезти куда-нибудь. Но с того времени появились уже реакторы новых поколений, информация о которых пока ограничена по причине их меньшей мощности и меньшей значимости в мирное время. А вот в военное время интерес к ним явно скоро будет повышен при свершении прогноза нейросети об изменении в типах техники и вооружений для войны.

Такие реакторы пригодились бы и в мирное время.
Особенно в труднодоступных и удалённых местах.
И проектов достаточно много.
Но как видите, работающих образцов практически нет. М они далеко не миниатюрны.
Так что пока это ваши мечты.
Меня радует ваша вера в возможности наук, но всё же наука не Господь Бог и не всемогуща.
Как видите, термояд до сих пор не удаётся. А уж денег на него не жалели да и сейчас выделяют, думаю, немало.

Ось коротко про ЯРТ для ММР (коментарі до відео досить інформативні)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40898
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:36

  fox767676 написав:коли суспільство остаточно дозріє

Подивимось.

Моє бачення на даний час --- не дозріє...
Дозріти, перш за все, повинна сама частина можновладців.
Бо організована меншість без проблем загоне в колію неорганізовану більшість.

А тут ще поки під питанням, що хоче ота більшість 😁😁😁😁😁
Навіть просто що хоче.
А для чогось значного від більшості потрібно не просто хотєлки, а "звірячого" бажання та готовності до дій.

Коротше - колія((
Точки неповернення вже пройдені.
По суті Трамп це і визнав-погодився, а не перекривляв.
detroytred
 
Повідомлень: 25611
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:43

  Hotab написав:_hunter
Вы чуть дальше начала почитайте: самая суть - там.

Та нема ніякої суті. ...... Інструкцію по встановленню резерв+ за недорого надати?

Да прочитайте наконец-то то решение. Оно короткое - пару строк :lol:

Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет :(
_hunter
 
Повідомлень: 10620
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:51

fox767676
Там вище ЛАД дуже влучне зауваження зробив стосовно отого походу до комунізму..

Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.

То які проблеми можуть бути в поході по абсолютно законно визначеному шляху звільнення від окупації, захисту від агресора, в священій боротьбі ще за прапрадідів з одвічним ворогом тощо????
Да ніяких...
До (звільнення) останньої вишні та верби.

Тільки. Рішення. Самої. Влади-можновладців. І все.
detroytred
 
Повідомлень: 25611
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо організована меншість

вона організована тільки поки молода на фоні старих заляканих лохів
світові тренди змінюються і нове покоління, навіть їх діти, будуть глузувати з них та їх псевдоідеалів, за те що майданили за нікчемну європу, а не китай
все більше людей вимушено стає перед екзистенційним вибором і дати відсіч якомусь барбершоппатріоту стає все меншим напрягом
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.

Слиш, комуняки історичний матеріализм ботали та політеконономію, деякі навіть 100 томів Леніна\Маркса\Енгельса\Гегеля
А ти про підвальних нюхоклеїв , що максимум майн кампф та кратку біографію черчилля
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:58

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Бо організована меншість

вона організована тільки поки молода на фоні старих заляканих лохів
світові тренди змінюються і нове покоління, навіть їх діти, будуть глузувати з них та їх псевдоідеалів, за те що майданили за нікчемну європу, а не китай
все більше людей вимушено стає перед екзистенційним вибором і дати відсіч якомусь барбершоппатріоту стає все меншим напрягом

Новому поколінню нещодавно відкрили кордон...

Да дуже розумні люди у владі...
Якщо Чаплига не бреше, то йому оті слуги (ті що в корінні, а не на поверхні а-ля хфотографи) на його зауваження, що ви приречені, так і сказали: хлопчик, ми врахували всі помилки ПАПа.

А Британія і овсі має досвід століть.
detroytred
 
Повідомлень: 25611
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15236152371523815239>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127491
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998488
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9760)
24.09.2025 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.