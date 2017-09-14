Додано: Сер 24 вер, 2025 15:21

Багатий це той хто витрачає менше ніж заробляє.

Вы не ответили навопросы.И ответили на совершенно другие.Очень интересный ответ:По-вашему, человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым? Очень оригинальный подход.В п.1 вы много написали. Много, в общем, правильно, но достаточно тривиально. Но какой разрыв в доходах вы считаете нормальным, вы так чётко и не назвали. 10?И не уточнили, это разрыв между самым богатым и самым бедным или какими-то группами.По п.3 я не стал напоминать о том, что революции тогда произошли не только в Росс. империи, но и в др. местах. Другое дело, что им не удалось победить. Так же и после 2МВ были возможности прихода к власти компартий в ряде западных стран. Не удалось в значительной степени благодаря США. Ну и всю историю случались восстания и бунты.По п.4 - имея "триллион" можно найти пусть не 10 млн. "тих хто буде виконувати, но 1 млн. точно. Этого может быть вполне достаточно. В 1932 НСДАП насчитывала всего 800 тыс. (но голосовали за них 14 млн.). А уж для влияния на политику государства достаточно гораздо меньшего количества.