detroytred написав:Тому тут потрібно думати не тільки про КАБи тут треба ставити питання до наших місцевих громад і центральної влади, що ми зможемо зробити, якщо дрони, наприклад, будуть мати дальність по 60-70 кілометрів робити кіл зону, і тоді це питання не тільки Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсон безсумнівно, Суми, Чернігів.
Кінчайте тату торгувати, бо здачу нема чим давати.
Ну як же нема системи? - є. Оте, що є, оте і є системою.
Розумна ж жінка, але навіщо сама себе обманює? Без отієї оцифровки й так оточення чудово знає про всі ТТХ, айкю тощо що підлеглих, що начальників.
Оцифровка, да будь-що інше - це лише інструменти. Відображення інформації. Ну буде ще краще видно і що?
Самі принципи міняти треба. Самі принципи у владі.. Виникне потреба у влади в цих нових принципах, то що з оцифровкою, що без неї будуть призначати на відповідні посади здебільшого відповідних даним посадам людей.
А так система....призначають тих, кого треба(( Знімають лише в крайньому випадку - коли накосячать поза межами меж. От і вся система. Якої начебто нема.
Hotab написав:Олена зустрілась з Меланією. Хтось насміхався, що відмовила Меланія
Скумбрія приїхала вчить, як фарширувати задницю курки?
Та хз .. Але якщо «дітям» випросить пару мільйонів з якого небудь благодійного фонду, то хай буде..
Взагалі, мені мабуть не зрозуміти цей феномен , коли молоді гарні дівчата (тьоті) зустрічаються з набагато старшими. З непросто «набагато»,, але ще міцними, а вже такими що вже навіть вимагають догляду. Бандерлог також багато спілкується з баришнями перед тим як, в процесі , та після того, може він знає відповіді 😅😅 У чорношкірих різниця у 20 років норма, але ж Меланія наче не з них.. та і різниця більше .
Если вы имеете ввиду её мужа, то он сделал ей предложение, когда ему было 58, а ей 34. Вполне нормально. Он был ещё вполне міцний. И она могла не рассчитывать, что он столько проживёт. И при его деньгах ей точно не придётся его доглядати.