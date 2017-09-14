Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:51

detroytred написав: Letusrock написав: ...........

"одна мова - одна область" рахується як перемога?

у рівнянні нерозкрите питання мобресурсу та сзч, особливо для забезпечення переможних перемог ближче до 2040-го року ..........."одна мова - одна область" рахується як перемога?у рівнянні нерозкрите питання мобресурсу та сзч, особливо для забезпечення переможних перемог ближче до 2040-го року

Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»

https://glavcom.ua/country/society/zast ... e_vignette Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»

случаи

Очень надеюсь, что он прав, кода говорит о том, что случаи жёсткой бусификации это именно, которые сильно "підсвічуються". Правда, вызывают некоторое смущение его слова, что большинство просто готовится к службе и ждёт повестку и приполучении идёт в рекрутинговые центры. Как-то не слышу о вручении повесток, в основном всех именно "вылавливают". И он сам говорит о жёсткой работе ТЦК.Кстати, о принципах.В РФ то ли уже приняли (кажется, да), то ли рассматривают закон, по которому уголовники, призванные из тюрем, в случае дезертирства получают 12 лет. Вот не знаю, какое наказание для не уголовников. Это к вопросу об СЗЧ.