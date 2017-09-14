fox767676 написав:Кричали женщины ура И в воздух лифчики бросали
Імхо. За двох умов: 1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі) 2. Рфія не застосує ядрьонку.
Україна гарантовано переможе. Вів 05 лип, 2022 11:21
detroytred написав:.......... Що може переломити хід війни? Навіть в'єтнамці переломили навіть американців. .......
Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами. Совершенно разные войны. Они вели партизанскую войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы. У нас война регулярных армий. Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.
Ще одне імхо, точніше припущення --- за правильної політики влади України мала б змогу обмежитися "ціною", як ото Молдова Придністров'ям... І зараз би допомогала якомусь умовному Казахстану у його війні з ведмедем (нехай і желейним).
Але боротьба з одвічним ворогом і "ми за ціной не постоїмо"... це теж саме, що діди воювали... Так, то й так.
С этим согласен. Но чего не было, того не было. Да и сегодня нет. Так, то й так.
Очень надеюсь, что он прав, кода говорит о том, что случаи жёсткой бусификации это именно случаи, которые сильно "підсвічуються". Правда, вызывают некоторое смущение его слова, что большинство просто готовится к службе и ждёт повестку и при получении идёт в рекрутинговые центры. Как-то не слышу о вручении повесток, в основном всех именно "вылавливают". И он сам говорит о жёсткой работе ТЦК.
Кстати, о принципах. В РФ то ли уже приняли (кажется, да), то ли рассматривают закон, по которому уголовники, призванные из тюрем, в случае дезертирства получают 12 лет. Вот не знаю, какое наказание для не уголовников. Это к вопросу об СЗЧ.
Принципо немає різниці, що саме заважає одному противнику дістати іншого -- гори-джунглі чи безпілотники. Довге логістичне плече (домовленість). Чи ще щось.
В тому-то і різниця, що в Іракє ніщо не заважало.
А швидко в нас не могло закінчитися хоча б, тому що поперти захоплювати 40 млн. країну і такого географічного масштабу угруповуванням (скільки там було орків на початку? - менше 500т.?) це якась авантюра.
