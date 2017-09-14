Китай наводняет мир дешевым экспортом после введения пошлин Трампа

В этом году поставки за пределы США резко возросли, но страны, столкнувшиеся с переизбытком, похоже, не горят желанием ввязываться в новую торговую войну — по крайней мере, пока.



Экспортный двигатель председателя Си Цзиньпина оказался неостановимым в течение пяти месяцев действия заоблачных пошлин США, в результате чего Китай стремительно приблизился к рекордному положительному сальдо торгового баланса в размере 1,2 триллиона долларов .



После ограничения доступа на рынок США китайские производители продемонстрировали, что не отступают: закупки в Индии в августе достигли исторического максимума, поставки в Африку идут к годовому рекорду, а продажи в Юго-Восточную Азию превысили пиковый показатель времен пандемии.



индийские власти за последние недели получили 50 заявлений о расследовании демпинга товаров из таких стран, как Китай и Вьетнам. Министр торговли Индонезии пообещал контролировать поток товаров после того, как вирусные видеоролики китайских продавцов, рекламирующих планы по экспорту джинсов и рубашек в крупные города по цене всего 80 центов США, вызвали возмущение.

Хотя китайские экспортёры бросают вызов судьбе, рост торговли не делает их богаче и не помогает решению внутренних проблем страны. Прибыль промышленных предприятий упала на 1,7% за первые семь месяцев, поскольку производители, пытаясь сократить избыток производственных мощностей внутри страны в рамках «антиинволюционной» политики Си Цзиньпина, снизили цены, чтобы увеличить объёмы продаж за рубежом. Это лишь усугубляет липкую дефляцию в Китае , которая, похоже, станет самой продолжительной с начала либерализации экономики в конце 1970-х годов.

Рост продаж на развитых рынках Европы и Австралии также свидетельствует о том, что Пекин просто нашел новых покупателей для многих товаров.

«Китай продемонстрировал способность выходить на другие рынки и занимать свою долю за рубежом, и эта тенденция, вероятно, сохранится», — сказал Вулф. «Не думаю, что Китай столкнётся с сокращением экспорта до конца года».