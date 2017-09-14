Hotab написав:Як 6 млн могли «правильно підготуватись»? Ви десь бачили таку кількість переоформлень авто чи нерухомості ? Чи ці мільйони звільнились з офіційної роботи? Ні, все це у цих людей є. Спитайте у Флаймана, на кого він кавалірки переоформив. Ні на кого.
Ви забуваєте те, що виписувати усі ці штрафи та відкривати усі ці провадження комусь потрібно робити фізично. Якщо Ви вважаете, що усіх автоматично поставили на облік та усім автоматично надішлють штраф у Резерв+, то це - не так. Станом на липень 2025 року було відкрито біля 30 тисяч проваджень за порушення правил обліку. Деякі справи закриваються. Про який "промисловий масштаб" мова?
Від себе додам, що не штрафами і не утисками чоловіків цій владі потрібно займатись, але я розумію, що Ви іншої думки.
tumos написав:........ Все, убедили. Вывод о скоротечности разгрома иракской армии исходит из головы, которая умеет думать, и немногих знаний.
Не успеваю за вами. Вы как-то быстро прынаете с одного на другое - то о краткосрочности войны в Ираке, то об отличии войны регулярных армий от партизанской, потом обратно. Интересно, скоротечность разгрома армий Франции и Великобритании в 1940 тоже объясняется поговоркой "ишак груженный золотом откроет ворота любой крепости". Из какой головы исходит эта идея? Из плоскоземельной или рептилоидной?
ЛАД написав:Понимаю, что сегодня у нас заблокированы многие сайты по русскому языку и проверить грамотность бывает сложно, но вот нашёл для вас открытый источник - https://surl.li/wisqte. Я, правда, цитировал не отсюда.
Понял. Словари с наименованиями: «Толковый словарь русского языка», «Словарь русского языка» Ожегова не открывались вами.
А вы? Кстати, не делаю таких замечаний на форуме, но коль пошла такая пьянка... В вышеприведенной вами поговорке стоило бы расставить знаки препинания. Для этого, правда, надо открывать не толковые словари, а учебник русского языка. Не помню для какого класса - 7 или 8-го?
На остальное могу повторить - Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами. Продолжайте дальше. Без меня. Я разговор закончил. Можете считать, что я "слил".
jump написав:Кадровий голод в Україні: мігранти з Азії заміщають молодих працівників, які виїхали, — BBC
Після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18-22 років виїзд за кордон в Україні посилилася проблема відтоку молодих кадрів. Український бізнес уже стикається з кадровим дефіцитом і компенсує його завдяки залученню іноземців, насамперед із Південної Азії.
В Україну вже запрошують трудових мігрантів з Індії та Бангладеш — переважно це різноробочі, логісти, водії та зварювальники. У матеріалі української служби BBC йдеться про те, що ситуація із залученням робочої сили з-за кордону зумовлена відтоком молодих фахівців з України. https://focus.ua/uk/economics/726169-kr ... bangladesh
оцей вкид про запрошення іноземців зробила одна людина - Співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяр. й то в контексті, що є такі заявки, не більше. й всі статті, які тут час від часу цитують посилаються саме на нього. і він же пише
Зараз це триває в середньому близько шести місяців, роботодавець має вкласти в це багато коштів
. Гадаю це робить якийсь етнічний роботодавець, а як масового явища цього немає. особливо в Харкові...
prodigy написав:гарна новина, краще б путін чи хоч коняка лавров
маргарита написала-
ушел к создателю
, брат (старший) у 2022му
"О мёртвых либо хорошо, либо ничего". Радоваться чьей-то смерти некрасиво. Хотя смерти Путина я, пожалуй, порадуюсь. Но, точности ради, умер не старший брат (которого у неё нет), а муж - Тигран Кеосаян.
"Его в могилу провожал насмешек шквал, Иные хохотали просто бешено. И только я, лишь я один рыдал. Я так мечтал узреть его повешенным."
ще не пройшов сучасний Нюрнберг в Гаазі. тому хтось робить вигляд - "а нас за что?". По Розенбергу чи Штрайхеру питань немає? ЛАД, будьте послідовними. самі кажете - руські потрапили під вплив поганої пропаганди - а хто ж її автор?..
На остальное могу повторить - Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.
СКАжемо чесно, то просто таке формулювання «вироку»)) Насправді за хамство. Акцентую, не за тролінг, в який він не вміє майже. А саме за відверте хамство. Ну а вас тут дійсно тролять, чого за tumos раніше майже не було помічено))