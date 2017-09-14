|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:12
Shaman
Я уже отвечал вам, почему история отношений евреев с Гитлером совершенно не аналогична нашей.
Не буду повторяться.
коли вам кажуть, що інколи треба спілкуватися українською (лише інколи) - то вам це не подобається
Такого я ни разу не писал, не надо придумывать.
інакше Україну та українців ЗНИЩАТЬ. й звісно багато хто стане руським, щоб вижити - але ж ЛАД в цьому не бачить проблеми, чи не так? тому й хоче домовитися.
1. Если вы уж проводите аналогию с "евреи-Гитлер", то о физическом уничтожении украинцев никто не говорил.
2. Вы почему-то ставите знак равенства между "домовитися" и оккупацией Украины.
Интересно почему?
Ограниченность мышления или ...?
Вы, вроде, уже не возражаете на мир по ЛБЗ. Это не "домовитися"?
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:20
щоб розвиватися далі, Раша має пройти свою дерашизацію чи депутінізацію. не зможе? тоді там не буде нормальної країни - й може виявитися, що окупація не є самою великою проблемою...
Ого!
Ну и заявочки!
Что же будет "самою великою проблемою"?
Т.е. вы отрицаете возможность существования Украины, пока Раша не пройдёт "свою дерашизацію чи депутінізацію"? Или я неправильно понял?
Но если так, то надо воевать до "парада на Красной площади", от чего вы в последнее время вроде как старательно открещиваетесь.
И да, напомните, пожалуйста, каким "дикунам" служил напоминанием этот стих, написанный в 1898, а то я точно не знаю:
"На каждый вопрос есть чёткий ответ:
У нас есть «максим», у них его нет."
Индусам, бурам или кому-то ещё?
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:26
ЛАД написав: Shaman написав:
Когда все кажутся тебе сумасшедшими, обрати внимание на себя
1. Если вы считаете, что гоняли, то не буду спорить. Считайте.
2. "подивитися зі сторони" очень полезно. Но...
Сахаров был один. Но оказалось, что он не был сумасшедшим.
А уж при той публике, что осталась на нашем форуме...
Сахаров був далеко не один - але так, публічно таке казати наважувалося дуже небагато. але Сахаров критикував срср на відміну від вас
постійно намагаєтесь мені приписати, що я пропоную дочекатися розвалу Раші для закінчення війни - це ваші слова, не мої
Развала или экономического краха/виснаження. Отказываться от своих слов хороший метод.
Простите, но тратить время на поиск цитат не буду.
схоже, ви свідомо плутаєте мої різні дописи. й мені доводиться кожен раз це показувати. про розвал Раші - є така оцінка, але це середньострокова перспектива.
а про поточну гарячу стадії війни з Рашею я кажу - так, треба вести перемовини чи просто досягти зупинення війни без умов. але оскільки саме Раша не хоче цих перемовин, то їх треба змусити. й вони блефують, поточні бойові дії їм обходяться дуже дорого, як не оцінюй. за логікою, війну треб припиняти вже зараз - але де Раша й де розум.("умом россию не понять..."). й капітулювати немає сенсу.
я запропонував конкретне - збільшити виплати. й резерви є, й є думка, що частину людей це таки привабить. й тут ви КАТЕГОРИЧНО проти. чому? бо це нам дасть можливість й далі примушувати Рашу до реальних перемовин замість капітуляції?
Ещё один хороший метод - приписывать оппоненту то, чего он не говорил.
Я не писал, что я против поднятия выплат военным. Если у вас есть лишние миллиарды, то пожалуйста. Хотя у такого решения есть большие минусы, но ладно. Я, например, с интересом посмотрю, как вы этим людям после демобилизации предложите работать за 20 тыс. грн.
зайвих грошей немає, коли в нас такий дефіцит - але передивитися бюджет можливо, цим ще ніхто не займався. так вони й не будуть працювати за 20 т грн. всі розповідають про дефіцит робочої сили, яка зп 20 т грн
про фінський варіант - напишіть конкретно, що мається на увазі, це ж не важко? чи важко? бо насправді чому не підходить? фінам пропонували обов'язково вивчати російську, а фінську лише для фольклору. їм розповідали, що Фінляндія штучна країна, яка ніколи не існувала?
Нам до войны не "пропонували обов'язково вивчати російську", возражали против ограничений на русский язык. И не требовали отказаться от государственности. Да и сегодня не требуют.
Я пошёл бы воевать за право украинцев говорить "рідною мовою", но я не готов воевать за право запретить русский язык.
в нас дійсно екзистенційний конфлікт, який немає рішення. як в Ізраілі. перемовини можливі, коли Раша визнає Україну як незалежну країну, її право на незалежне існування
Не надо придумывать.
Таких требований не было.
як немає - пошукайте цитати, й що кажуть путін з лавровим, й що кажуть пропагандони. вони не визнають існування поточної української влади. вони допускають існування України лише за умови, що при владі хтось аля Лукашенко - Яник, Азаров та інші. що просто неможливо за поточної ситуації - проросійська влада може бути лише на окупованих територіях, в незалежній Україні проросійської влади не буде років 40-50.
що там з українською на ТОТ? вже взагалі відмінили?
й забуде оці всі імперські спогади - а от колись. було, та загуло... за нинішньої влади на Раші це неможливо. тому так, війна на десятиріччя - гаряча фаза закінчиться, а війна - ні...
Если вам хочется воевать десятилетиями. то я даже не знаю, что вам посоветовать.
Разве что вступить в какую-нибудь ЧВК и вперёд и с песней.
ну де я казав, що хочу воювати? я пишу про перемовини, ЛАД читає "воювати" - що з цим робити?.. або наведіть цитату, або давайте слідкуйте за своїми формулюваннями - поки по відношенню до мене у вас ВЕЛИКІ проблеми з точністю.
И добавлю.
У вас слабая позиция. Я очень редко прибегаю к этому аргументу. Но вы не на фронте. Многие ваши аргументы выглядят... не очень в устах человека, который пойдёт воевать, когда линия фронта будет в районе Збруча.
Было когда-то выражение: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не оставим".
Ответы вам сильно утомляют и отнимают слишком много времени.
Уже не раз писал, что не буду вам отвечать, но каждый раз нарушаю.
Давайте, наверно, договоримся - я заранее признаю вашу победу в любом споре. И пишите дальше ура-патриотические лозунги.
Моё мнение, что войну пора заканчивать и это должно быть сегодня самой актуальной задачей власти. Линию фронта при этом надо держать.
Но надо бороться за заключение мира, а не за "укрепление переговорных позиций".
оце "безпрограшний" аргумент - якщо не на фронті, то не можеш виступати проти капітуляції. ви пропонуєте лише капітуляцію - бо на поточний момент Раша висуває лише свої максимальні вимоги. капітуляція зачепить всіх. й жертв буде не МЕНШЕ, а навіть більше, ніж зараз на фронті. чи ви як ху_нтер вже вважає, що тортури на Раші - це вигадки?
я теж кажу - гарячу фазу війни треба закінчувати. Україна готова припинити вогонь вже завтра - ми це вже пропонували. Руські не хочуть...
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:27
_hunter написав:
Я как это прочитал - чуть приудивился: он на полном серьезе берет на себя ответственность за удары по гражданской инфраструктуре?
Або справи дуже гарні...
Або дуже кепські...
Імхо - перший варіант.
Хоча залишається ще третій -- отой, що в Дж.Лондона "Час не чекає" стосовно "джентльменів". Тобто що президент повірив якимось словам джентльменів.
(Але є оте інтерв'ю Буданова... ).
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:32
Shaman
Пост viewtopic.php?p=5893495#p5893495
лживый от начала и до конца.
На откровенную ложь отвечать не буду.
Нет ни желания, ни смысла.
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:35
detroytred написав: _hunter написав:
Я как это прочитал - чуть приудивился: он на полном серьезе берет на себя ответственность за удары по гражданской инфраструктуре?
Або справи дуже гарні...
Або дуже кепські...
Імхо - перший варіант.
Хоча залишається ще третій -- отой, що в Дж.Лондона "Час не чекає" стосовно "джентльменів". Тобто що президент повірив якимось словам джентльменів.
(Але є оте інтерв'ю Буданова... ).
Что вы называете/можете считать "дуже гарними справами"? Раз "Імхо - перший варіант.".
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:41
ЛАД написав:Shaman
Я уже отвечал вам, почему история отношений евреев с Гитлером совершенно не аналогична нашей.
Не буду повторяться.
спробуйте повторити. бо насправді ви пишете - інша справа, без аргументів. й так багато разів, згоден
коли вам кажуть, що інколи треба спілкуватися українською (лише інколи) - то вам це не подобається
Такого я ни разу не писал, не надо придумывать.
був у вас допис - типу не хочуть розуміти вашої російської у Львові. при срср розуміли, а тепер - ні. це ви не хочете розуміти, що скоро у Львові буде друге покоління, яке взагалі не спілкувалося російською. хоча звісно багато хто розуміє, особливо 60+. я вже мовчу що не лише розуміє російську, але так й не вивчило українську за все свої життя у Львові
але так, шукати не буду. якщо ви вже згодні розмовляти українською у Львові та Києві - добре, вже прогрес. наступний крок - розуміти, чого Будівельник у Харкові все одно спілкується українською
інакше Україну та українців ЗНИЩАТЬ. й звісно багато хто стане руським, щоб вижити - але ж ЛАД в цьому не бачить проблеми, чи не так? тому й хоче домовитися.
1. Если вы уж проводите аналогию с "евреи-Гитлер", то о физическом уничтожении украинцев никто не говорил.
оце головна відмінність - якщо українець русифікується, то можливість є. звісно з міркувань безпеки багато хто так й зробить (вже зробив на ТОТ). а що буде з тими, хто не захоче? просто зникне? сяде років на 20? змусять емігрувати? (зараз на ТОТ схоже пішли цим шляхом). таких буде меншість, але вони будуть. а з еміграцією - може й більшість
2. Вы почему-то ставите знак равенства между "домовитися" и оккупацией Украины.
Интересно почему?
Ограниченность мышления или ...?
Вы, вроде, уже не возражаете на мир по ЛБЗ. Это не "домовитися"?
тому що Раша, окрім капітуляції нічого не пропонує. варіантів, на які згідна Україна озвучували декілька, їх неодноразово обговорювали. ще раз запропоную - сформулюйте потенційний реальний варіант, на який може погодитися Раша. минулі рази ніхто навіть не намагався, бо таких варіантів немає
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:42
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
"На каждый вопрос есть чёткий ответ:
У нас есть «максим», у них его нет."
Німці тоді були розбиті. Німеччина повністю окупована.
Ні над військовими злочинцями комуністами ні над союзниками не було ніяких судів
Чи ти ждеш окупації росії?
вірш не має відношення до Німеччини, це просто "білі" люди нагадують різним дикунам, навіть з ракетами
шось в тебе не сходиться... в кого є максім? В нас чи в них? США та дикуни виграли 2 світову. Обєднана європа та британська імперія програли. Цивілізованість в війні фактор неоднозначний.
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:43
пишемо реальні причини (як про аварію) - немає аргументів
Додано: Суб 27 вер, 2025 18:44
jump
Крім цього співак заявляв, що після служби на Сумщині страждав на ПТСР та навіть вдавався до алкоголю, аби його побороти.
Участі ніде не брав, але ПТСР і вдався до алкоголю.
Тут один теж біля півроку з моменту звільнення розказував , що хамить Флер бо у нього ПТСР.. Депресія від заряджання рацій
