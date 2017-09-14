RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:18

Vadim_
чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?


Законодавство передбачає різні види пенсій і різний вік для виплат . Треба було в 30 років відрубати собі ногу, ти б в 30 почав отримувати. Якщо мета саме така. Проте ще не пізно, дати сокиру пенсійну?


вони не придатн

А ти «придатний»? То чому не в окопі, і не на заводі?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:23

  Vadim_ написав:А чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?
І вони не придатні , коли війна, наразі у окоп Родіну захищати?

Згідно діючого законодавства.
В тому числі і контрактної служби.
Так само, як і всім іншим категоріям, які мають право на пенсію не за віком, а за вислугою років (тобто скільки наслужив, стільки і отримувати будеш).
Підкреслюю: наслужив (тобто за минуле, виконане), а не наслужиш потім. Наперед нікому не сплачували і не сплачують ні копійчини.

Звідки ви взяли про непридатність всіх? Визначається індивідуально кожному так само, як і всім іншим громадянам. По одним і тим же законам та параметрам.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:29

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:А чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?
І вони не придатні , коли війна, наразі у окоп Родіну захищати?

Згідно діючого законодавства.
В тому числі і контрактної служби.
Так само, як і всім іншим категоріям, які мають право на пенсію не за віком, а за вислугою років (тобто скільки наслужив, стільки і отримувати будеш).
Підкреслюю: наслужив (тобто за минуле, виконане), а не наслужиш потім. Наперед нікому не сплачували і не сплачують ні копійчини.

Звідки ви взяли про непридатність всіх? Визначається індивідуально кожному так само, як і всім іншим громадянам. По одним і тим же законам та параметрам.

законодавства :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:33

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:
  Vadim_ написав:А чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?
І вони не придатні , коли війна, наразі у окоп Родіну захищати?

Згідно діючого законодавства.
В тому числі і контрактної служби.
Так само, як і всім іншим категоріям, які мають право на пенсію не за віком, а за вислугою років (тобто скільки наслужив, стільки і отримувати будеш).
Підкреслюю: наслужив (тобто за минуле, виконане), а не наслужиш потім. Наперед нікому не сплачували і не сплачують ні копійчини.

Звідки ви взяли про непридатність всіх? Визначається індивідуально кожному так само, як і всім іншим громадянам. По одним і тим же законам та параметрам.

законодавства :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так і вам не платять в 45 згідно законодавства.
І ви могли піти на контрактну службу в армію і отримувати пенсію за вислугу років саме згідно законодавства.

Є лише законодавство і хатєлки (тобто лише слова про хочу...).
Третього нема.
А! Є - бєспрєдєл((( - це коли до слів додається своя реалізація своїх хатєлок.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:41

Згідно законодавства у 2021 пройшов ВЛК у ТЦК і СП , візнали придатним але НЕ ЗАПРОНУВАЛИ КОНТРАКТ навіть не натякнули , тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:45

  Vadim_ написав:Згідно законодавства у 2021 пройшов ВЛК у ТЦК і СП , візнали придатним але НЕ ЗАПРОНУВАЛИ КОНТРАКТ навіть не натякнули , тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе


Зараз можна піти на контракт. Тим більше що борг за навчання все ще висить. Що заважає?
А там і шанс на досрочну пенсію по інвалідності..
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:51

  Slon_Nosov написав:Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.

Вас так швидко закинули до ВЧ, бо у вас схоже "дефіцитна ВОС" та є відповідна подготовка.
1. Звернутись до адвоката.
2. У ВЧ скаржитись медику на постійний головний біль.
3. У МЧ вимагать провести МСКТ та доплєр сосудів, плюс консультація нормальних спеціалістів: кардіо, нейро.

PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:55

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Згідно законодавства у 2021 пройшов ВЛК у ТЦК і СП , візнали придатним але НЕ ЗАПРОНУВАЛИ КОНТРАКТ навіть не натякнули , тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе


Зараз можна піти на контракт. Тим більше що борг за навчання все ще висить. Що заважає?
А там і шанс на досрочну пенсію по інвалідності..

Дурен, який борг ?, за навчання заплатили облігаціями і податками дід з бабою і батьки
Коли пожежа то пожешники коли війна то військові
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:57

  Vadim_ написав:Родина имела меня ввиду выдав 100 р. на которые я купил туфли "Саламандер"

За 100 р. Саламандер? :shock: Вони на батьківщині в марках дорожче коштували.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 10:00

  Vadim_ написав:тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе

А ти оновив? Як твоя дружина на іждівєнії?
