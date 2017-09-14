|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:13
detroytred написав: budivelnik написав:
2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....
зате буйдівельникам легко співати фантазії про те, як інші будуть обмежувати себе життям роками родиною на менш половини від трьох мінімалок, бо іншу частину накопичувати.
зате інші (YOLO - живем тільки раз) потім роззявлятимуть рота на чужий коровай
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40992
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2858 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:15
ЛАД написав:
А насчёт Львова...
Ещё пару лет войны и Харьков окончательно потеряет значение второго центра (и промышленного центра) страны, хотя, возможно, останется миллионником. Точно так же, видимо, сильно упадёт роль Днепра и Запорожья.
Львов, наконец, станет миллионником и превратится в современный промышленный город. А ещё через пару-тройку лет войны туда же в целях безопасности перенесут столицу.
И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
Это, конечно, скорее фэнтези в стиле Буратинио. Но в фантастике бывает доля правды.
Об'єктивно, такі процеси відбувались ще до війни.
В 91-му Західна Україна - це було ніщо. Територія без економіки, без ресурсів, низькими зарплатами, мізерним(відносно) населенням. Дніпропетровськ, Харків, Донецьк - ось там вирувало життя і бабки.
А вже в 2013 рівень життя на ЗУ був вищий ніж на СУ (по моїх оцінках).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6758
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:18
budivelnik написав:
...........
1 Ти жив гірше від мене і не маєш ні можливості ні варіантів жити краще завтра
У вас слишком узкое понимание "жити гірше" или "краще".
Твої діти тебе проклянуть ,коли зрозуміють що їм ВСЕ одно прийдеться проходити МІЙ шлях.
Совсем не обязательно.
Шляхів багато.
Далеко не все выбирают путь предпринимателя. Да и все
в принципе не могут.
И совсем не уверен, что это для всех лучший путь и предел мечтаний.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36445
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:21
detroytred написав:
Це п-ць, коли комчастини ставить задачу підлеглим --- шукайте собі волонтерів...
Это не относится к "нагодовані, вдягнені, навчені". Одет и накормлен я сейчас значительно лучше, чем во времена советской строчки.
Это относится к тем, безусловно необходимым, вещам, поставки которых не предусмотрены. Потребности сильно изменились с тех пор, как писалась норматива. А консервативной армия была всегда.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8910
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21653 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:24
flyman написав: detroytred написав: budivelnik написав:
2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....
зате буйдівельникам легко співати фантазії про те, як інші будуть обмежувати себе життям роками родиною на менш половини від трьох мінімалок, бо іншу частину накопичувати.
зате інші (YOLO - живем тільки раз) потім роззявлятимуть рота на чужий коровай
На чужий коровай роззявляють рота навіть люди з власними хуліардами.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25660
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:27
andrijk777 написав: ЛАД написав:
А насчёт Львова...
Ещё пару лет войны и Харьков окончательно потеряет значение второго центра (и промышленного центра) страны, хотя, возможно, останется миллионником. Точно так же, видимо, сильно упадёт роль Днепра и Запорожья.
Львов, наконец, станет миллионником и превратится в современный промышленный город. А ещё через пару-тройку лет войны туда же в целях безопасности перенесут столицу.
И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
Это, конечно, скорее фэнтези в стиле Буратинио. Но в фантастике бывает доля правды.
Об'єктивно, такі процеси відбувались ще до війни.
В 91-му Західна Україна - це було ніщо. Територія без економіки, без ресурсів, низькими зарплатами, мізерним(відносно) населенням. Дніпропетровськ, Харків, Донецьк - ось там вирувало життя і бабки.
А вже в 2013 рівень життя на ЗУ був вищий ніж на СУ (по моїх оцінках).
Потому что наши власти делали то же самое (разрушали промышленность), только медленно.
Путин резко ускорил процесс, добавив физическое уничтожение востока.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36445
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:30
ЛАД написав:
Тут fler
права.
"поізносівшийся Микола" завтра окажется на фронте. А о срочниках на фронт мы не говорили - призыв на фронт с 25.
Просто если бы тыловая армия была из срочников, то меньше потребовалось "поізносівшихся Микол".
Та зроміло, що в методичці написано, що армія мобілізованих малопридатних Микол після присорених курсів БЗВ краща чим свіжонавчених срочників
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40992
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2858 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:36
ЛАД написав:
Потому что наши власти делали то же самое (разрушали промышленность), только медленно.
Путин резко ускорил процесс, добавив физическое уничтожение востока.
Наши власти ?
А сколько предприятий были куплены россиянами и ими же разрушены в те благодатные времена дружбы с Россией ?
Одесский НПЗ, Черниговский Химволокно и многое, многое другое
Путин не ускорял процесс, а продолжал
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12188
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:38
Сибарит написав: detroytred написав:
Це п-ць, коли комчастини ставить задачу підлеглим --- шукайте собі волонтерів...
Это не относится к "нагодовані, вдягнені, навчені". Одет и накормлен я сейчас значительно лучше, чем во времена советской строчки.
Это относится к тем, безусловно необходимым, вещам, поставки которых не предусмотрены. Потребности сильно изменились с тех пор, как писалась норматива. А консервативной армия была всегда.
Так і на цивільці зараз вдягаються-їдять краще, ніж за часів совдепу.
Мова була не про краще-гірше, а про відповідальність командирів-начальників за забезпечення солдатів.
Раніше саме з них питали, щоб солдат вчасно і відповідно поїв, поспав, посрав, навчився і т.д.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25660
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:39
Бачте як погано, що пан flyman не проходив строкову службу. Та не запамʼятовує, що тут кажуть ті, хто її проходив.
А то б він знав, що срочника ніколи нічому в армії не вчили , і його методичка потребує оновлення
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16513
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2496 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|127918
|
|
|1493
|313976
|
|
|6076
|999105
|
|