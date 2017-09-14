fler написав:щоб прикрити дупи 50+ (читай - навантаження на пенсійний фонд).
fox767676 написав:ЛАД На сході для будівництва об'єктів до Євро-2012 майже не чіпали держ.бюджет, а ось Львівські повністю їм профінансовані тому є дивним пасаж про ЗУ-2013 що розквітла напротивагу Сходу
Финансированием Євро-2012 не интересовался, не могу ничего сказать. Вы сами привели пример ЛАЗа и Электрона. На востоке предприятий было значительно больше, соотв., и закрылось больше, и больше людей потеряли работу. А к "можливості заробітчанствувати" восток не был приучен. Вы не согласны с постом andrijk777https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5894130#p5894130?
fox767676 написав:Втратили США контрольний пакет десь у 2020 у світових справах, після ковіду, блм, перемоги байдена Я коли там був у 2019 то вже відчував що свідок останніх днів величі. Без залучення КНР жодна справа у світі вже не вирішиться
Миколаїв, Запоріжжя мабуть дійсно "здали позиції" у порівнянні з 1991 Донецьк, Дніпро, Одеса - соу-соу Харків не знаю, був у 2008 за ментальністю схожий на Київ, інтелігентне місто, з метро, але біднеьке, без шику. Гадаю до Євро-2012 його трохи причепурили. Аде статус у порівнянні з 1991 понизився, мабуть багато непересічних виїхало до Москви,Києва, Ізраїлю,США. У Львові перший раз був якраз у 1991 - взрив мозку, європейське місто, якісь невідомі марки авто, особняки цісарських часів, де люди мали дворівневі квартири.
Не знаю, как вы оцениваете - соу-соу. Днепр - да, стал финансовым центром. За счёт этого и держался. Промышленность разрушалась везде - и в Донецке, и в Днепре, и в Одессе. Правда, в Одессе был ещё один столп - порт. По внешнему виду, если закрыть глаза на разрушения, Харьков и сегодня выглядит неплохо. А люди выезжают, т.к. не все готовы после развала заводов и институтов идти в продавцы.
P.s. Я не понимаю, как может жить страна с постоянным торговым дефицитом. Кроме США. Соответственно, и города. Старая кокотка тоже может неплохо и даже хорошо выглядеть, если хорошо намарафетится.
ЛАД написав:А к "можливості заробітчанствувати" восток не был приучен.
знов брешеш...як завжди
два роки тому вже піднімали цю тему, я писав, що "восток" працював на болотах (переважно в москві), брат двоюрідний мого батька з сином 4 роки працювали там (жили по 15-20 у кімнаті, спали майже на підлозі, більшість на підлозі), а перед отриманням розрахунку їх регулярно менти грабували і віднімали купу грошей (це народ з Херсонщини, з Запорізської області, Луганської, Донецької) чому до москви, тому що тупі і без знання навіть української мови -на болотах легше працювати, ніж в Польщі (цього року їздив до Польщі, повернувся швидко, намагається влаштуватись у Рівному)