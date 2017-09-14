RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:58

  fox767676 написав:
  fler написав:щоб прикрити дупи 50+ (читай - навантаження на пенсійний фонд).


жесть
я не хочу жити з такими в одній країні
тому відкривайте швиденько кордони , щоби в мене не було спокуси вирішити питання за ваш рахунок, бо якісь миколаєвські малолітні халамидники вже розкрили рота на мою чесно зароблену пенсію
я за своє проломлю череп кожному індивідуально, а якщо і вдастся - і колективно

флер геноцидить по віку та гендеру, як заповідав алоізович, раніше на 50+ вона називала "біосміття"
flyman
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:флер геноцидить по віку та гендеру, як заповідав алоізович

у самих револьвери та кожані тужурки знайдуться
тільки ж потім хай не плачуть про тяжку долю
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:06

  fox767676 написав:ЛАД
На сході для будівництва об'єктів до Євро-2012 майже не чіпали держ.бюджет, а ось Львівські повністю їм профінансовані
тому є дивним пасаж про ЗУ-2013 що розквітла напротивагу Сходу

Финансированием Євро-2012 не интересовался, не могу ничего сказать.
Вы сами привели пример ЛАЗа и Электрона.
На востоке предприятий было значительно больше, соотв., и закрылось больше, и больше людей потеряли работу.
А к "можливості заробітчанствувати" восток не был приучен.
Вы не согласны с постом andrijk777 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5894130#p5894130?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:14

Він там на апараті якомусь лежав , да?

ЛАД я памʼятаю що ви проти танців на мощах симонянових , але

Зображення


«Електричесиво это привелегия» казала симонян украінцям. І Тіграну 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 29 вер, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:14

  fox767676 написав:ЛАД
На сході для будівництва об'єктів до Євро-2012 майже не чіпали держ.бюджет, а ось Львівські повністю їм профінансовані


От ти брехло ...

Щоб при Янику і пройшло мимо держ.бюджета ... та не було такого
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:16

  fox767676 написав:Втратили США контрольний пакет десь у 2020 у світових справах, після ковіду, блм, перемоги байдена
Я коли там був у 2019 то вже відчував що свідок останніх днів величі.
Без залучення КНР жодна справа у світі вже не вирішиться


Але вклався ти саме в цінні папери США ...

У мене все ...
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы не согласны с постом andrijk777 viewtopic.php?p=5894130#p5894130?


Миколаїв, Запоріжжя мабуть дійсно "здали позиції" у порівнянні з 1991
Донецьк, Дніпро, Одеса - соу-соу
Харків не знаю, був у 2008 за ментальністю схожий на Київ, інтелігентне місто, з метро, але біднеьке, без шику. Гадаю до Євро-2012 його трохи причепурили.
Аде статус у порівнянні з 1991 понизився, мабуть багато непересічних виїхало до Москви,Києва, Ізраїлю,США.
У Львові перший раз був якраз у 1991 - взрив мозку, європейське місто, якісь невідомі марки авто, особняки цісарських часів, де люди мали дворівневі квартири.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 29 вер, 2025 19:23, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:17

  Hotab написав:ЛАД я памʼятаю що ви проти танців на мощах симонянових , але

Зображення

Юмор это не танцы на мощах. Допустимо. Хотя и на грани. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:27

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вы не согласны с постом andrijk777 viewtopic.php?p=5894130#p5894130?


Миколаїв, Запоріжжя мабуть дійсно "здали позиції" у порівнянні з 1991
Донецьк, Дніпро, Одеса - соу-соу
Харків не знаю, був у 2008 за ментальністю схожий на Київ, інтелігентне місто, з метром, але біднеьке, без шику. Гадаю до Євро-2012 його трохи причепурили.
Аде статус у порівнянні з 1991 понизився, мабуть багато непересічних виїхало до Москви,Києва, Ізраїлю,США.
У Львові перший раз був якраз у 1991 - взрив мозку, європейське місто, якісь невідомі марки авто, особняки цісарських часів, де люди мали дворівневі квартири.

Не знаю, как вы оцениваете - соу-соу.
Днепр - да, стал финансовым центром. За счёт этого и держался.
Промышленность разрушалась везде - и в Донецке, и в Днепре, и в Одессе. Правда, в Одессе был ещё один столп - порт.
По внешнему виду, если закрыть глаза на разрушения, Харьков и сегодня выглядит неплохо. А люди выезжают, т.к. не все готовы после развала заводов и институтов идти в продавцы.

P.s. Я не понимаю, как может жить страна с постоянным торговым дефицитом. Кроме США.
Соответственно, и города.
Старая кокотка тоже может неплохо и даже хорошо выглядеть, если хорошо намарафетится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 вер, 2025 19:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А к "можливості заробітчанствувати" восток не был приучен.


знов брешеш...як завжди

два роки тому вже піднімали цю тему,
я писав, що "восток" працював на болотах (переважно в москві), брат двоюрідний мого батька з сином 4 роки працювали там (жили по 15-20 у кімнаті, спали майже на підлозі, більшість на підлозі), а перед отриманням розрахунку їх регулярно менти грабували і віднімали купу грошей (це народ з Херсонщини, з Запорізської області, Луганської, Донецької)
чому до москви, тому що тупі і без знання навіть української мови -на болотах легше працювати, ніж в Польщі (цього року їздив до Польщі, повернувся швидко, намагається влаштуватись у Рівному)
prodigy
 
